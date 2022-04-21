Байден выступил с заявлением о войне России против Украины. ВИДЕО
Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу России и Украины.
Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию выступления Байдена.
Топ комментарии
+72 YU ST
показать весь комментарий21.04.2022 17:09
+60 Ан Мур
показать весь комментарий21.04.2022 17:03
+59 Перехватчик
показать весь комментарий21.04.2022 17:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Не чіпати! То на дев'яте травня.
в бегущей строке написали что дадут heavy artillery
А ми то всі чекаєм заяви, типу "ну все! Пуйло заїбав своїми звірствами, тому даю згоду на ураження!"...
- 28 раз предупреждали бубочку (минимум 28),
- даже лично глава ЦРУ бубочку в упор предупреждал о неизбежности вторжения и грядущем ударе орков на Киев через Гостомель-БУЧУ - в январе, за месяц ДО !
"способствовали разооужению"??
Ежедневно и непрерывно больше месяца перед вторжением доставляли джавелины-стингеры и пр. НЕВЗИРАЯ на бесконечные "лыжи" и игнор опасности от бубочки и монобильшости, гундосые обвинения в "раздувании паники" и "скабеивщине", самоустранение от выполнения обязанностей преЗезезе.
Зе в это время мечтало об шашлыках на девятомай и оккупации Харькова.
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...