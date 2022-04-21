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Байден (2761) США (24820)

Байден выступил с заявлением о войне России против Украины. ВИДЕО

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу России и Украины.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию выступления Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден об украинских военных: Они более жесткие и гордые, чем я думал. Поражен тем, что они делают
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Топ комментарии
+72

Не чіпати! То на дев'яте травня.
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21.04.2022 17:09
+60
Вітаю діючого Президента України Д.Байденка!
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21.04.2022 17:03
+59
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21.04.2022 17:23
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Вітаю діючого Президента України Д.Байденка!
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21.04.2022 17:03 Ответить
чинного
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21.04.2022 17:52 Ответить
та скоріше діючого; бо чинний - недіючий...
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21.04.2022 19:08 Ответить
+++
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21.04.2022 22:02 Ответить
плять, шановна, гидко слухати. Ну хіба не можна було нормального перекладача знайти? Все дуже приблизно, ееееееаааааууууууаааа, ну шо це? Хіба Байден так само говорить, еееееееееее?
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21.04.2022 17:04 Ответить
я слухаю по Прямому. Нормально говорить....
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21.04.2022 17:11 Ответить
Байден каже warship, а тьотка каже просто "караблі"
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21.04.2022 18:05 Ответить
Согласна, перевод отвратительный.
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21.04.2022 19:10 Ответить
Это не из Украины. Это под Хишамом. Штатам пора бы повторить...
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21.04.2022 17:05 Ответить
давите на Шольца и позорьте Меркель
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21.04.2022 17:09 Ответить
Як цій ххх Меркельші спиться? Не приходять вночі привиди загублених і з її допомогою діточок України?
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21.04.2022 19:20 Ответить

Не чіпати! То на дев'яте травня.
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21.04.2022 17:09 Ответить
This is Day of Pobeda, Krimskim Mostom propah...
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21.04.2022 17:11 Ответить
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21.04.2022 17:39 Ответить
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21.04.2022 17:55 Ответить
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21.04.2022 18:44 Ответить
Классно придумал,молодец!
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21.04.2022 19:35 Ответить
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21.04.2022 19:38 Ответить
Что сказал?
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21.04.2022 17:15 Ответить
И чем же ответит раша !?
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21.04.2022 17:16 Ответить
Чергова потужна заява. По 100-бальній системі на скільки потягне? 80?
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21.04.2022 17:17 Ответить
Ну тре сприймати шо ті заяви на внутрішню аудиторію в першу чергу
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21.04.2022 17:21 Ответить
40 меркелей.
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21.04.2022 17:22 Ответить
смотрел с выключенным звуком на Bloomberg TV
в бегущей строке написали что дадут heavy artillery
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21.04.2022 17:22 Ответить
Много чего дадут...кацапня кровью умоется...
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21.04.2022 17:23 Ответить
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21.04.2022 17:23 Ответить
👍
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21.04.2022 17:40 Ответить
Явно предок Байди Вешнивецького) добре що хоч в США вспіли перебрати свого "Зеленського" .
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21.04.2022 17:25 Ответить
"переобрати"?
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21.04.2022 17:50 Ответить
Ну таке...
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21.04.2022 17:28 Ответить
Та знов велика підтримка України, щоб вони мали змогу захищатись...
А ми то всі чекаєм заяви, типу "ну все! Пуйло заїбав своїми звірствами, тому даю згоду на ураження!"...
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21.04.2022 17:53 Ответить
Не підведи. США - все ж таке головний бастіон західних ціннностей, інакше кітайсько-рашистський тоталітаризм занурить світ у темряву.
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21.04.2022 17:34 Ответить
Якби наші "еліти" самі нас не підвели: https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1318 https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1318

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21.04.2022 19:42 Ответить
кто смотрел? опять бла-бла-бла???
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21.04.2022 17:34 Ответить
Так и есть,мысленно вместе и дальше в том же духе.
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21.04.2022 17:50 Ответить
два кацапочмошники перднули від злоби...
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21.04.2022 17:57 Ответить
А тебе нравится что Байден порожняк гоняет,прям заслушался весь,можешь ещё поносики Зели пересматривать перед сном.
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21.04.2022 18:00 Ответить
Дякуємо
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21.04.2022 17:42 Ответить
сволочі переживають не за Україну, а скільки часу ще нам допомогатимуть. Тіпа, втомились уже
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21.04.2022 18:02 Ответить
Скільки вони триндіть будуть? Поки нас всіх в Україні переб'ють? 56 днів товчуть воду с ступі, скільки безневинних людей, дітей загинуло, а вони балачками займаються!!! Я вже починаю їх тихенько ненавидіти.
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21.04.2022 18:37 Ответить
За допомогу?
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21.04.2022 19:27 Ответить
за недодопомогу
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21.04.2022 22:48 Ответить
Дякуємо містер Президент, дякуємо сенатори, дякуємо Народ Америки за Вашу неоціненну допомогу
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21.04.2022 19:00 Ответить
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час прес-конференції з естонською колегою Евою-Марією Ліметс заявила, що "https://t.me/Sharpreview/13102 Євросоюз не зніме санкції з касапів доти, допоки війська ***** окуповуватимуть території України ."
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21.04.2022 19:11 Ответить
Відновіть роботу АЕС Німеччини, що знизить споживання росгазу. Це буде допомога, хоч і не пряма.
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21.04.2022 19:22 Ответить
Точно такими словами говорила? Виходить, як закінчать окуповували кацапсіни, так тоді знімуть? Чи після деокупації?
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21.04.2022 20:34 Ответить
Як не є,але Байден дуже багато допоміг і допомагає Україні проти фашистської Росії.
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21.04.2022 19:28 Ответить
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС !!! ПОЧЕМУ НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ, А СПОСОБСТВОВАЛИ РАЗОРУЖЕНИЮ УКРАИНЫ !!!???
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21.04.2022 20:30 Ответить
В смысле "НЕ предупредили"?

- 28 раз предупреждали бубочку (минимум 28),
- даже лично глава ЦРУ бубочку в упор предупреждал о неизбежности вторжения и грядущем ударе орков на Киев через Гостомель-БУЧУ - в январе, за месяц ДО !

"способствовали разооужению"??

Ежедневно и непрерывно больше месяца перед вторжением доставляли джавелины-стингеры и пр. НЕВЗИРАЯ на бесконечные "лыжи" и игнор опасности от бубочки и монобильшости, гундосые обвинения в "раздувании паники" и "скабеивщине", самоустранение от выполнения обязанностей преЗезезе.

Зе в это время мечтало об шашлыках на девятомай и оккупации Харькова.
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21.04.2022 22:27 Ответить
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:18 Ответить
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22.04.2022 00:49 Ответить
Ця промова тонкий дипломатичний натяк для бубочки. Байден знову оминув згадати Зеленського і неодноразово відмітив український народ. Символічно що в цій промові Байден знову гарантує повну підтримку українському народу і виступив відразу після вчорашніх заяв Зеленського, Подоляка, Пєскова про погодження умов зустрічі з ****** і переговори. Тільки повний ідіот не зрозуміє натяк.
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22.04.2022 01:10 Ответить
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:07 Ответить
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:07 Ответить
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:17 Ответить
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:18 Ответить
 
 