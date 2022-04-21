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Байден Джо (2855) США (21006)

Байден виступив із заявою щодо війни Росії проти України. ВIДЕО

Президент США Джо Байден виступив із заявою щодо Росії та України.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію виступу Байдена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про українських військових: Вони більш жорсткі та горді, ніж я думав. Вражений тим, що вони роблять

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Топ коментарі
+72

Не чіпати! То на дев'яте травня.
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21.04.2022 17:09
+60
Вітаю діючого Президента України Д.Байденка!
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21.04.2022 17:03
+59
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21.04.2022 17:23
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Вітаю діючого Президента України Д.Байденка!
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21.04.2022 17:03 Відповісти
чинного
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21.04.2022 17:52 Відповісти
та скоріше діючого; бо чинний - недіючий...
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21.04.2022 19:08 Відповісти
+++
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21.04.2022 22:02 Відповісти
плять, шановна, гидко слухати. Ну хіба не можна було нормального перекладача знайти? Все дуже приблизно, ееееееаааааууууууаааа, ну шо це? Хіба Байден так само говорить, еееееееееее?
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21.04.2022 17:04 Відповісти
я слухаю по Прямому. Нормально говорить....
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21.04.2022 17:11 Відповісти
Байден каже warship, а тьотка каже просто "караблі"
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21.04.2022 18:05 Відповісти
Согласна, перевод отвратительный.
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21.04.2022 19:10 Відповісти
Это не из Украины. Это под Хишамом. Штатам пора бы повторить...
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21.04.2022 17:05 Відповісти
давите на Шольца и позорьте Меркель
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21.04.2022 17:09 Відповісти
Як цій ххх Меркельші спиться? Не приходять вночі привиди загублених і з її допомогою діточок України?
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21.04.2022 19:20 Відповісти

Не чіпати! То на дев'яте травня.
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21.04.2022 17:09 Відповісти
This is Day of Pobeda, Krimskim Mostom propah...
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21.04.2022 17:11 Відповісти
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21.04.2022 17:39 Відповісти
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21.04.2022 17:55 Відповісти
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21.04.2022 18:44 Відповісти
Классно придумал,молодец!
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21.04.2022 19:35 Відповісти
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21.04.2022 19:38 Відповісти
Что сказал?
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21.04.2022 17:15 Відповісти
И чем же ответит раша !?
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21.04.2022 17:16 Відповісти
Чергова потужна заява. По 100-бальній системі на скільки потягне? 80?
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21.04.2022 17:17 Відповісти
Ну тре сприймати шо ті заяви на внутрішню аудиторію в першу чергу
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21.04.2022 17:21 Відповісти
40 меркелей.
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21.04.2022 17:22 Відповісти
смотрел с выключенным звуком на Bloomberg TV
в бегущей строке написали что дадут heavy artillery
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21.04.2022 17:22 Відповісти
Много чего дадут...кацапня кровью умоется...
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21.04.2022 17:23 Відповісти
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21.04.2022 17:23 Відповісти
👍
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21.04.2022 17:40 Відповісти
Явно предок Байди Вешнивецького) добре що хоч в США вспіли перебрати свого "Зеленського" .
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21.04.2022 17:25 Відповісти
"переобрати"?
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21.04.2022 17:50 Відповісти
Ну таке...
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21.04.2022 17:28 Відповісти
Та знов велика підтримка України, щоб вони мали змогу захищатись...
А ми то всі чекаєм заяви, типу "ну все! Пуйло заїбав своїми звірствами, тому даю згоду на ураження!"...
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21.04.2022 17:53 Відповісти
Не підведи. США - все ж таке головний бастіон західних ціннностей, інакше кітайсько-рашистський тоталітаризм занурить світ у темряву.
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21.04.2022 17:34 Відповісти
Якби наші "еліти" самі нас не підвели: https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1318 https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1318

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21.04.2022 19:42 Відповісти
кто смотрел? опять бла-бла-бла???
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21.04.2022 17:34 Відповісти
Так и есть,мысленно вместе и дальше в том же духе.
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21.04.2022 17:50 Відповісти
два кацапочмошники перднули від злоби...
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21.04.2022 17:57 Відповісти
А тебе нравится что Байден порожняк гоняет,прям заслушался весь,можешь ещё поносики Зели пересматривать перед сном.
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21.04.2022 18:00 Відповісти
Дякуємо
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21.04.2022 17:42 Відповісти
сволочі переживають не за Україну, а скільки часу ще нам допомогатимуть. Тіпа, втомились уже
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21.04.2022 18:02 Відповісти
Скільки вони триндіть будуть? Поки нас всіх в Україні переб'ють? 56 днів товчуть воду с ступі, скільки безневинних людей, дітей загинуло, а вони балачками займаються!!! Я вже починаю їх тихенько ненавидіти.
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21.04.2022 18:37 Відповісти
За допомогу?
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21.04.2022 19:27 Відповісти
за недодопомогу
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21.04.2022 22:48 Відповісти
Дякуємо містер Президент, дякуємо сенатори, дякуємо Народ Америки за Вашу неоціненну допомогу
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21.04.2022 19:00 Відповісти
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час прес-конференції з естонською колегою Евою-Марією Ліметс заявила, що "https://t.me/Sharpreview/13102 Євросоюз не зніме санкції з касапів доти, допоки війська ***** окуповуватимуть території України ."
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21.04.2022 19:11 Відповісти
Відновіть роботу АЕС Німеччини, що знизить споживання росгазу. Це буде допомога, хоч і не пряма.
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21.04.2022 19:22 Відповісти
Точно такими словами говорила? Виходить, як закінчать окуповували кацапсіни, так тоді знімуть? Чи після деокупації?
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21.04.2022 20:34 Відповісти
Як не є,але Байден дуже багато допоміг і допомагає Україні проти фашистської Росії.
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21.04.2022 19:28 Відповісти
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС !!! ПОЧЕМУ НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ, А СПОСОБСТВОВАЛИ РАЗОРУЖЕНИЮ УКРАИНЫ !!!???
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21.04.2022 20:30 Відповісти
В смысле "НЕ предупредили"?

- 28 раз предупреждали бубочку (минимум 28),
- даже лично глава ЦРУ бубочку в упор предупреждал о неизбежности вторжения и грядущем ударе орков на Киев через Гостомель-БУЧУ - в январе, за месяц ДО !

"способствовали разооужению"??

Ежедневно и непрерывно больше месяца перед вторжением доставляли джавелины-стингеры и пр. НЕВЗИРАЯ на бесконечные "лыжи" и игнор опасности от бубочки и монобильшости, гундосые обвинения в "раздувании паники" и "скабеивщине", самоустранение от выполнения обязанностей преЗезезе.

Зе в это время мечтало об шашлыках на девятомай и оккупации Харькова.
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21.04.2022 22:27 Відповісти
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:18 Відповісти
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22.04.2022 00:49 Відповісти
Ця промова тонкий дипломатичний натяк для бубочки. Байден знову оминув згадати Зеленського і неодноразово відмітив український народ. Символічно що в цій промові Байден знову гарантує повну підтримку українському народу і виступив відразу після вчорашніх заяв Зеленського, Подоляка, Пєскова про погодження умов зустрічі з ****** і переговори. Тільки повний ідіот не зрозуміє натяк.
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22.04.2022 01:10 Відповісти
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:07 Відповісти
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:07 Відповісти
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:17 Відповісти
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:18 Відповісти
 
 