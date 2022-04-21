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Зеленский (19029) оружие (10028)

Мы хотим, чтобы было тяжелое оружие, а его недостаточно, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетным для Украины в поставке военной помощи является тяжелое вооружение. Потому что его стране пока не хватает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пока мы поднимаем вопрос: Чем защищать наше население? Население объединилось – это не мало. Но сейчас этого уже мало, чтобы противостоять такой большой армии. Что касается техники, то это многотысячная армия. Там тысячи танков, тысячи единиц бронированной техники артиллерии, ракет... Сейчас мы все стоим. Это живой забор.

Но мы очень хотим, чтобы это не был живой забор из наших воинов, которых у нас не так много, но все они герои. Мы хотим, чтобы было тяжелое оружие, а его недостаточно... Есть приоритеты. И пока их мало. Техники не хватает, говорю вам откровенно", - отметил Зеленский на брифинге после переговоров с премьерами Испании и Дании.

Читайте: Россия массово применяет вакуумные бомбы. Использование химоружия проверяют, - Зеленский
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Топ комментарии
+23
Рівно трі рокі тому Зе виграв вибори.
З інтервю в Теслі
»Якщо ти хочеш зупинити війну, ти обов'язково її зупиниш… минула влада не хотіла цього робити»
То що ж тобі Боневтіку зараз не хватає, щоб зупинити?ЗброЇ, мови віри, яку на хліб не намажеш?
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21.04.2022 17:47
+22
а я хочу на шашличкі
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21.04.2022 17:43
+19
кто остановит поток сознания этого гения?
кстати, вчера узнал, знаете какая у него погремуха в Штатах? - *Salesmen* )))
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21.04.2022 17:46
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Правила форума Совет форумчан
а я хочу на шашличкі
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21.04.2022 17:43 Ответить
Из сои?
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21.04.2022 17:48 Ответить
"Он же обещаль!"
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21.04.2022 17:53 Ответить
Зєлєнскій любить сою? 😲
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21.04.2022 17:54 Ответить
із асфальту ...
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21.04.2022 17:56 Ответить
дата регистрации - 08.04.2022 )))
новый троллик? (меняй методичку - хер заплатят))))
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21.04.2022 18:01 Ответить
А прикинь,зесрань,что будет ,если Запад твоей зелупе ответит,что они тоже к шашлычку готовились...
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21.04.2022 18:06 Ответить
из зеленого кокса такого лютого, не разбавленного
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21.04.2022 19:53 Ответить
Вбий кацапа та й зроби собі з нього шашлички. Тобі їх шо тут мало?
P.S. Тіки не їж, а викинь нафіг собакам бо то не їстівне))Ці "шашлички" суто для ольфакторного і візуального задоволення.
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21.04.2022 19:00 Ответить
Спокойствие. Через месяц привезут первые атомные бомбы.
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21.04.2022 17:44 Ответить
не баись на твоиъх кацапов и не ядерных хватит
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21.04.2022 19:55 Ответить
Замовляйте на ХТЗ
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21.04.2022 17:45 Ответить
кто остановит поток сознания этого гения?
кстати, вчера узнал, знаете какая у него погремуха в Штатах? - *Salesmen* )))
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21.04.2022 17:46 Ответить
Не прибедняйся ,зескот)зелупа сам заслужил ,как и Монику
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21.04.2022 18:08 Ответить
це ще квіточки, ось дороги, АСФАЛЬТ ЯКИЙ рівнесенький, такий запашний, такий гладенький, такий ЯКИМ можно ПИШАТИСЬ! ми хочемо щоб асфальта було більше, а його недостатньо
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21.04.2022 17:47 Ответить
Трохи не приємно бо тіла українців валяються на свіжому асфальті
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21.04.2022 18:01 Ответить
і щоб ти лежав під тим асфальтом разом в ******* подляком ригохаміеє люсею і всіма зелеублюдками
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21.04.2022 19:27 Ответить
Рівно трі рокі тому Зе виграв вибори.
З інтервю в Теслі
»Якщо ти хочеш зупинити війну, ти обов'язково її зупиниш… минула влада не хотіла цього робити»
То що ж тобі Боневтіку зараз не хватає, щоб зупинити?ЗброЇ, мови віри, яку на хліб не намажеш?
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21.04.2022 17:47 Ответить
Та да, це слова Зєлєнского, що в своїй голові він війну закінчив.
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21.04.2022 17:53 Ответить
Зєля повівся на те, що війна закінчилась за лічені тижні? То навіщо ви нам такого тупого преза підсунули?
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21.04.2022 19:54 Ответить
Уймитесь. Хватит.
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21.04.2022 17:48 Ответить
А про що ж ви думали та що зробили для оборони України за три роки?
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21.04.2022 17:48 Ответить
як "про що думали"? про шаурму та шашлики.
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21.04.2022 18:10 Ответить
Офшори "великого крадівництва"
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21.04.2022 19:10 Ответить
Систему Коломойского никто полноценно защищать не будет!

...хотя бы завхоза в ОП поменяйте, для начала...
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21.04.2022 17:49 Ответить
Потрібно зробити артилерійську бригаду "квартал 95" з бойовими асвальтними катапульти.
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21.04.2022 17:50 Ответить
Маскувальні сітки вже готові:
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21.04.2022 17:59 Ответить
мангала только не хватает......
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21.04.2022 18:18 Ответить
Зєля бавиться ніби він Мауглі.
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21.04.2022 19:55 Ответить
А може трошки поасфальуєм, а?
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21.04.2022 17:52 Ответить
Запомни Зеленский - "населення" це на росії, а в Україні Народ!
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21.04.2022 17:53 Ответить
Під своїм асфльтом порийся... Який крлал.. може знайдешь...
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21.04.2022 17:56 Ответить
Плохо Зе ты с западом общаешься ( легкая критика) . Почему они дают танки советские и объясняют это тем, что современную технику украинцам сложно освоить
ОНИ ШО, ОФУЕЛИ ? Украинцы - образованная техническая нация !!!
И КЛАССНО ВОЮЮТ

»«Сьогодні підрозділами повітряного командування «Схід» у взаємодії з силами Операції Об'єднаних сил на Харківщині ліквідовано два ворожих https://www.ukrinform.ua/tag-litak літаки . За попередніми даними знищено російських винищувачів типу Су-34 та Су-35. Знешкодження повітряних цілей відбулося на висоті близько 6 000 метрів в районі Ізюма», - сказано в повідомленні.
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21.04.2022 17:57 Ответить
«Система озброєння Т-72, яка бере свій початок з радянських часів, вже використовується в українській армії і не потребує тривалої додаткової підготовки.»
ЭТО ТАК ОБЪЯСНЯЮТ ЖЕЛАЯ ОТДАТЬ СТАРЬЁ
Жто просто оскорбительно для украинцев
ссылка https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/21/7138176/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/21/7138176/

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21.04.2022 17:58 Ответить
Запад затыкает дыры в вооружении и обороне, которые создали нынешние истеричк у власти.
Так что, Западу нужно в пояс поклониться, без его помощи и оружия стране был бы уже трындец.
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21.04.2022 18:02 Ответить
Моральные уроды это вы,зескот,со своей зелупой -вас Запад на шашлычки не отправил только потому,что кроме вас есть люди в Украине
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21.04.2022 18:12 Ответить
Не зря твоя фамилия иванов
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21.04.2022 22:48 Ответить
«Населення об'єдналося»?!
Ми, *****, не населення, ми українці, громадяни, нація, а не населення!
І як тобі це поперек горла не стало?!
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21.04.2022 17:58 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=AZWkSGP9pNBWMFQG_fs_OYkOHWkY5PsPzi6XOuMa_coCWyoA7VS6l14jldMWag_Qjtcep_8CdGRn6LKZzYFC1FYs5iBUPfNaD01qE1yt67dmxrw_G5111lqu1zod2i78CmYESxl1oA4YJ-j58nQLoh5tJj-6nhb5TTj9Tduxdu1mJA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин

КиївМіськБудда:

Роблячи собі імідж захисника світової демократії з армією, яку відродив Порошенко, Зеленський жодного разу навіть не згадав про внесок попередника, не те що подякував.

Це рівень політичної культури Слуг Народу, ідейних нащадків регіоналів і комуністів.


Beard:
Зараз у нас війна на декілька фронтів.
Бойовий - тут респект і уклін ЗСУ!
Інформаційний - нарешті світ зрозумів, що рашня бреше завжди, коли відкрива рота.
Внутрішній - з колаборантами і тут, нажаль, ми програємо. опзж, упц фсб попи, шаріїсти та інша падаль досі не покарана і спокійно живе.

Oleksii Kuzmenko:
Коломойський досі у розшуку ФБР. США - стратегічний союзник України. Може
Ze спрямує своїх тактикульних сявок з ДБР на передачу тушки колими США? Громадян України Ze і так завжди готовий видавати (цемах/мертведчук). Зроби з коломоя березовського, вовасік.

Якось потихеньку на "єдиному марафоні" з ведучих зникають футболочки з принтами Тризуба. Чого б це?
- Чого чого. Денаціфікація почалась.

Валерій Прозапас:
Президента Порошенка путін ненавидів і боявся.
А президента Зеленського нанавидить та зневажає - тому вирішив нанести удар зараз, щоби після наступного українського виборчого етапу знову не отримати в опоненти Порошенка.

Найсильнішим ходом було б публічне порозуміння П'ятого і шостого президентів - уявіть реакцію кремля на фото з їхнім рукостисканням.

Порошенко це розуміє, тому давно заявив про свою абсолютну підтримку Зеленського.

Але кроку у відповідь поки не отримав, навпаки, сумнівні "радники" ОП розкручують чергову кампанію проти нього, незаконно викидають з ефіра канали, а "правоохоронці" ніяк не позакривають шиті білими нитками "справи".

Так сталося, що знову все в руках Володимира Олександровича, він може виправити купу помилок і нанести удар під дих путіну, продемонструвавши єдність не на словах, а реальною потужною справою об'єднання суспільства, поступитись інтересами підозрілої камарільї та власними інтересами заради державних.

Це тест на політичну зрілість, який йому необхідно пройти, саме час…

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4878293002217712&set=a.4792479467465733
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21.04.2022 17:59 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010864237737&comment_id=Y29tbWVudDo0ODc4Mjk5MzI1NTUwNDEzXzQ4Nzg5MDc1MDg4MjI5Mjg%3D&__tn__=R*F Olena Levadna

Пане Дмитре! Потрібно розголосити інформацію , на яку вказав відомий американсько- український аналітик Юрій Швець.Про розкрадання військової допомоги від США! Про це каналу CNN розповів американський відставний полковник, який приїхав до України як волонтер.І не виключено, що навмисно було зібрано зброю і амуніцію на складах у Львові замість відправки на фронт.А ще й російські канали повідомили, що саме в такий склад у Львові влучила ракетв і вся допомога від американських платників податків була знищена.Сюжет в CNN був позавчора.Відео Швеця вчора.Він просить звернути увагу на цей кричущий випадок.Тому що на цьому допомога від США може бути різко зупинена.
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21.04.2022 18:01 Ответить
Хто нагадаэ цьому хлопцю якi воэннi бюджети були в 2020, 2021, 2022 роках? I якi на його утримання, ОП, "силовi структури", дороги, яких вже нема. Нагадайте, будь ласка.
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21.04.2022 18:00 Ответить
А может пора сдать Коломойского?Как думает наш великий зе?
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21.04.2022 18:01 Ответить
"Моя мама вне подозрения"
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21.04.2022 18:03 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=AZX5_FlE5aXZfDzAqBg3bNOfQJhx8BCFnjfOu80wPD5TNVqb7UpntGDckb6-oK94V5hls339Bb4Wh0XvA40Mz4zthKp741D750tUL-WUgcCb38XNHrS4iJoxC3_sMxcG1JMRynXYfiVO9WuJLEXzJmoqbcgd8qT0CUeK4b0ABwRw9A&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин

Bacceрман Жeлeзный:

Не удивлюсь, если всплывет информация о том, что накануне войны Беня предлагал РЛА продать Азовсталь. А тот, естественно, отказал. И Беня пообещал что «не будет Азовстали у этого пи…ра». Вероятность этого события - процентов 80.
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21.04.2022 18:13 Ответить
вова, ну шо у тебе увесь час на умі тяжка зброя?.. просто пєрєстань стрєлять і фсьо будіт харашо! давай вже, нарешті, про шашлики!!!
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21.04.2022 18:03 Ответить
Может, всё таки пригласить и принять в Киеве Президента Германии? Не?
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21.04.2022 18:07 Ответить
"нє *****,він же нічого не рішає"(цитати великих довбойобів)
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22.04.2022 02:35 Ответить
блєать! ми не ХАТІМ -- нам НАДА
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21.04.2022 18:08 Ответить
Мало ли какие хотелки, хотеть не вредно. ЗЕ наверное полагает, что записал видосик для зебилов и все повезли оружие.
Надо договариваться лично с каждым презом, который может решить вопрос с вооружением
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21.04.2022 18:08 Ответить
Якщо всі конверти роздані зеленим депутатам в ВР повернути взад і ті гроші в бюджет країни, скільки можна було б купити зброї.
найЗеленіший, поДуимайТе!
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21.04.2022 18:09 Ответить
Асфальтом закидати нафіг
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21.04.2022 18:10 Ответить
піаніст навіть не розрізняє московітське насєлєніє від українського народу... далєко пайдьош, валодя!..
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21.04.2022 18:12 Ответить
Слепи из асфальта.
Ты же Главнокомандующий и почему ты не думал о тяжелых вооружения за 2-4 месяца до начала войны?
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21.04.2022 18:51 Ответить
"Естонія, дякуємо! Eesti, aitäh!"
https://www.youtube.com/watch?v=Rg6LKe9rZWU

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21.04.2022 19:12 Ответить
А чому ти не думав чим захищати"наше населення" до 24 лютого?Дороги важливіші.
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21.04.2022 19:24 Ответить
верная заява.
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22.04.2022 03:36 Ответить
 
 