Мы хотим, чтобы было тяжелое оружие, а его недостаточно, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетным для Украины в поставке военной помощи является тяжелое вооружение. Потому что его стране пока не хватает.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Пока мы поднимаем вопрос: Чем защищать наше население? Население объединилось – это не мало. Но сейчас этого уже мало, чтобы противостоять такой большой армии. Что касается техники, то это многотысячная армия. Там тысячи танков, тысячи единиц бронированной техники артиллерии, ракет... Сейчас мы все стоим. Это живой забор.
Но мы очень хотим, чтобы это не был живой забор из наших воинов, которых у нас не так много, но все они герои. Мы хотим, чтобы было тяжелое оружие, а его недостаточно... Есть приоритеты. И пока их мало. Техники не хватает, говорю вам откровенно", - отметил Зеленский на брифинге после переговоров с премьерами Испании и Дании.
Пожалуйста, подождите...
новый троллик? (меняй методичку - хер заплатят))))
P.S. Тіки не їж, а викинь нафіг собакам бо то не їстівне))Ці "шашлички" суто для ольфакторного і візуального задоволення.
кстати, вчера узнал, знаете какая у него погремуха в Штатах? - *Salesmen* )))
З інтервю в Теслі
»Якщо ти хочеш зупинити війну, ти обов'язково її зупиниш… минула влада не хотіла цього робити»
То що ж тобі Боневтіку зараз не хватає, щоб зупинити?ЗброЇ, мови віри, яку на хліб не намажеш?
...хотя бы завхоза в ОП поменяйте, для начала...
рлал.. може знайдешь...
ОНИ ШО, ОФУЕЛИ ? Украинцы - образованная техническая нация !!!
И КЛАССНО ВОЮЮТ
»«Сьогодні підрозділами повітряного командування «Схід» у взаємодії з силами Операції Об'єднаних сил на Харківщині ліквідовано два ворожих https://www.ukrinform.ua/tag-litak літаки . За попередніми даними знищено російських винищувачів типу Су-34 та Су-35. Знешкодження повітряних цілей відбулося на висоті близько 6 000 метрів в районі Ізюма», - сказано в повідомленні.
ЭТО ТАК ОБЪЯСНЯЮТ ЖЕЛАЯ ОТДАТЬ СТАРЬЁ
Жто просто оскорбительно для украинцев
ссылка https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/21/7138176/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/21/7138176/
Так что, Западу нужно в пояс поклониться, без его помощи и оружия стране был бы уже трындец.
Ми, *****, не населення, ми українці, громадяни, нація, а не населення!
І як тобі це поперек горла не стало?!
КиївМіськБудда:
Роблячи собі імідж захисника світової демократії з армією, яку відродив Порошенко, Зеленський жодного разу навіть не згадав про внесок попередника, не те що подякував.
Це рівень політичної культури Слуг Народу, ідейних нащадків регіоналів і комуністів.
Beard:
Зараз у нас війна на декілька фронтів.
Бойовий - тут респект і уклін ЗСУ!
Інформаційний - нарешті світ зрозумів, що рашня бреше завжди, коли відкрива рота.
Внутрішній - з колаборантами і тут, нажаль, ми програємо. опзж, упц фсб попи, шаріїсти та інша падаль досі не покарана і спокійно живе.
Oleksii Kuzmenko:
Коломойський досі у розшуку ФБР. США - стратегічний союзник України. Може
Ze спрямує своїх тактикульних сявок з ДБР на передачу тушки колими США? Громадян України Ze і так завжди готовий видавати (цемах/мертведчук). Зроби з коломоя березовського, вовасік.
Якось потихеньку на "єдиному марафоні" з ведучих зникають футболочки з принтами Тризуба. Чого б це?
- Чого чого. Денаціфікація почалась.
Валерій Прозапас:
Президента Порошенка путін ненавидів і боявся.
А президента Зеленського нанавидить та зневажає - тому вирішив нанести удар зараз, щоби після наступного українського виборчого етапу знову не отримати в опоненти Порошенка.
Найсильнішим ходом було б публічне порозуміння П'ятого і шостого президентів - уявіть реакцію кремля на фото з їхнім рукостисканням.
Порошенко це розуміє, тому давно заявив про свою абсолютну підтримку Зеленського.
Але кроку у відповідь поки не отримав, навпаки, сумнівні "радники" ОП розкручують чергову кампанію проти нього, незаконно викидають з ефіра канали, а "правоохоронці" ніяк не позакривають шиті білими нитками "справи".
Так сталося, що знову все в руках Володимира Олександровича, він може виправити купу помилок і нанести удар під дих путіну, продемонструвавши єдність не на словах, а реальною потужною справою об'єднання суспільства, поступитись інтересами підозрілої камарільї та власними інтересами заради державних.
Це тест на політичну зрілість, який йому необхідно пройти, саме час…
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4878293002217712&set=a.4792479467465733
Пане Дмитре! Потрібно розголосити інформацію , на яку вказав відомий американсько- український аналітик Юрій Швець.Про розкрадання військової допомоги від США! Про це каналу CNN розповів американський відставний полковник, який приїхав до України як волонтер.І не виключено, що навмисно було зібрано зброю і амуніцію на складах у Львові замість відправки на фронт.А ще й російські канали повідомили, що саме в такий склад у Львові влучила ракетв і вся допомога від американських платників податків була знищена.Сюжет в CNN був позавчора.Відео Швеця вчора.Він просить звернути увагу на цей кричущий випадок.Тому що на цьому допомога від США може бути різко зупинена.
Bacceрман Жeлeзный:
Не удивлюсь, если всплывет информация о том, что накануне войны Беня предлагал РЛА продать Азовсталь. А тот, естественно, отказал. И Беня пообещал что «не будет Азовстали у этого пи…ра». Вероятность этого события - процентов 80.
Надо договариваться лично с каждым презом, который может решить вопрос с вооружением
найЗеленіший, поДуимайТе!
Ты же Главнокомандующий и почему ты не думал о тяжелых вооружения за 2-4 месяца до начала войны?
https://www.youtube.com/watch?v=Rg6LKe9rZWU