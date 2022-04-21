Ми хочемо, щоб була важка зброя, а її недостатньо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетним для України в постачанні військової допомоги є важке озброєння. Оскільки його країні поки не вистачає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Поки що ми порушуємо питання: Чим захищати наше населення? Населення об'єдналося - це не мало. Але зараз цього вже замало, щоб протистояти такій великій армії. Що стосується техніки, то це багатотисячна армія. Там тисячі танків, тисячі одиниць броньованої техніки, артилерії, ракет. Зараз ми всі стоїмо. Це живий паркан.

Але ми дуже хочемо, щоб це не був живий паркан з наших воїнів, яких у нас не так багато, але вони всі герої. Ми хочемо, щоб була важка зброя, а її недостатньо... Є пріоритети. І поки що їх замало. Техніки не вистачає, говорю вам відверто", - зазначив Зеленський на брифінгу після переговорів із прем'єрами Іспанії та Данії.

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