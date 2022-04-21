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США выделят еще $500 млн на прямую экономическую помощь Украине, - Байден

байден

США предоставят правительству Украины еще $500 млн на прямую экономическую помощь.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня США объявляют, что мы собираемся предоставить дополнительные $500 млн на прямую экономическую помощь правительству Украины", - заявил Байден. По его словам, правительство Украины сможет использовать эти деньги, чтобы стабилизировать экономику, поддержать население и выплатить зарплаты работникам.

Американский президент отметил, что таким образом всеобщая экономическая поддержка США Украины за последние два месяца составляет $1 млрд.

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Черговий респект...
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21.04.2022 18:16 Ответить
Надеюсь меры по надзору за расходованием этих и остальных средств помощи будут жёстко применяться? А то у нас тут "освоят" быстро, что потом ни денег, ни дела, ни освоителей
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21.04.2022 18:17 Ответить
Прямо станок включив. Слава Байдену, самому крутому бандерівцю із Америки!
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21.04.2022 18:19 Ответить
Старина Джозеф сегодня в ударе. Большая благодарность США.
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21.04.2022 18:20 Ответить
Анкл Сем - пользовитий родич...
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21.04.2022 18:36 Ответить
"Естонія, дякуємо! Eesti, aitäh!"
https://www.youtube.com/watch?v=Rg6LKe9rZWU

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21.04.2022 18:56 Ответить
Dont Stop!!!
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21.04.2022 19:58 Ответить
Щоб ситали за кожен цент!
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21.04.2022 21:44 Ответить
 
 