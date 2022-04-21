США виділять ще $500 млн на пряму економічну допомогу Україні, - Байден

США нададуть уряду України ще $500 млн на пряму економічну допомогу.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні США оголошують, що ми збираємося надати додаткові $500 млн на пряму економічну допомогу уряду України", - заявив Байден. За його словами, уряд України зможе використати ці гроші, щоб стабілізувати економіку, підтримати населення та виплатити зарплати працівникам.

Американський президент зазначив, що таким чином загальна економічна підтримка США Україні за останні два місяці становить $1 млрд.

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