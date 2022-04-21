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США виділять ще $500 млн на пряму економічну допомогу Україні, - Байден

байден

США нададуть уряду України ще $500 млн на пряму економічну допомогу.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні США оголошують, що ми збираємося надати додаткові $500 млн на пряму економічну допомогу уряду України", - заявив Байден. За його словами, уряд України зможе використати ці гроші, щоб стабілізувати економіку, підтримати населення та виплатити зарплати працівникам.

Американський президент зазначив, що таким чином загальна економічна підтримка США Україні за останні два місяці становить $1 млрд.

Дивіться: Байден виступив із заявою щодо війни Росії проти України. ВIДЕО

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Черговий респект...
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21.04.2022 18:16 Відповісти
Надеюсь меры по надзору за расходованием этих и остальных средств помощи будут жёстко применяться? А то у нас тут "освоят" быстро, что потом ни денег, ни дела, ни освоителей
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21.04.2022 18:17 Відповісти
Прямо станок включив. Слава Байдену, самому крутому бандерівцю із Америки!
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21.04.2022 18:19 Відповісти
Старина Джозеф сегодня в ударе. Большая благодарность США.
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21.04.2022 18:20 Відповісти
Анкл Сем - пользовитий родич...
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21.04.2022 18:36 Відповісти
"Естонія, дякуємо! Eesti, aitäh!"
https://www.youtube.com/watch?v=Rg6LKe9rZWU

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21.04.2022 18:56 Відповісти
Dont Stop!!!
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21.04.2022 19:58 Відповісти
Щоб ситали за кожен цент!
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21.04.2022 21:44 Відповісти
 
 