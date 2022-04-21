Россия совершила преступление, заблокировав работу согласованного в соответствии с международным гуманитарным правом коридора для эвакуации населения, - Верещук
Россия не выполнила взятые на себя во время переговоров с Украиной обязательства и заблокировала выезд автобусов с гражданским населением из осажденного Мариуполя.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Россия накануне согласовала такой коридор (из Мариуполя в Запорожье. – Ред.). Все, что вы видите в течение дня, когда людей не выпускают, когда автобусы не едут и не происходит эвакуация, это нарушение Россией взятых на себя гарантий. И об этом нужно все время говорить", - заявила Верещук во время общения с журналистами в четверг.
По ее словам, Россия совершила преступление, поскольку заблокировала работу согласованного в соответствии с международным гуманитарным правом коридора для эвакуации населения.
Кроме того, Верещук рассказала, что накануне, когда сторонам также удалось договориться об открытии гумкоридора из Мариуполя, оккупанты заглушили мобильную связь, в связи с чем большинство находящихся в городе гражданских лиц не могли узнать об эвакуации.
В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что 79 горожан, которым в среду удалось вырваться из осажденного россиянами города, уже прибыли в Запорожье.
"Мы боремся за каждого мариупольца. Наша главная цель - спасти людей, которые еще остаются заложниками в блокадном Мариуполе. Ради этой цели объединить усилия весь цивилизованный мир. Мы должны вырвать из этого плена каждого мариупольца и помочь им восстановиться для дальнейшей жизни" , – подчеркнул мэр.
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https://minval.az/news/124241828 21 апреля 2022, 18:28
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Посольство Украины в Азербайджане выразило Азербайджану благодарность за еще одну партию гуманитарной помощи.
Данная информация приводится на официальной странице посольства в соцсети Twitter.
Отмечается, что в целом Азербайджан направил Украине более 1000 тонн гуманитарной помощи и выражается соответствующая благодарность.