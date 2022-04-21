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эвакуация (2000) Верещук (498) гуманитарный коридор (124)

Россия совершила преступление, заблокировав работу согласованного в соответствии с международным гуманитарным правом коридора для эвакуации населения, - Верещук

евакуація

Россия не выполнила взятые на себя во время переговоров с Украиной обязательства и заблокировала выезд автобусов с гражданским населением из осажденного Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Россия накануне согласовала такой коридор (из Мариуполя в Запорожье. – Ред.). Все, что вы видите в течение дня, когда людей не выпускают, когда автобусы не едут и не происходит эвакуация, это нарушение Россией взятых на себя гарантий. И об этом нужно все время говорить", - заявила Верещук во время общения с журналистами в четверг.

По ее словам, Россия совершила преступление, поскольку заблокировала работу согласованного в соответствии с международным гуманитарным правом коридора для эвакуации населения.

Кроме того, Верещук рассказала, что накануне, когда сторонам также удалось договориться об открытии гумкоридора из Мариуполя, оккупанты заглушили мобильную связь, в связи с чем большинство находящихся в городе гражданских лиц не могли узнать об эвакуации.

В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что 79 горожан, которым в среду удалось вырваться из осажденного россиянами города, уже прибыли в Запорожье.

"Мы боремся за каждого мариупольца. Наша главная цель - спасти людей, которые еще остаются заложниками в блокадном Мариуполе. Ради этой цели объединить усилия весь цивилизованный мир. Мы должны вырвать из этого плена каждого мариупольца и помочь им восстановиться для дальнейшей жизни" , – подчеркнул мэр.

Также читайте: Берлин пытается уговорить Кремль открыть гуманитарные коридоры для Мариуполя, - Бербок
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Топ комментарии
+10
заберіть цю дурну бабу...
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21.04.2022 19:02
+9
А ты им гуманитарки пообещай.У зельца в команде все как на подбор.
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21.04.2022 19:06
+6
Посольство Украины благодарит Азербайджан

https://minval.az/news/124241828 21 апреля 2022, 18:28

https://minval.az/news/124241828#comments 0



304Просмотров

Посольство Украины в Азербайджане выразило Азербайджану благодарность за еще одну партию гуманитарной помощи.

Данная информация приводится на официальной странице посольства в соцсети Twitter.

Отмечается, что в целом Азербайджан направил Украине более 1000 тонн гуманитарной помощи и выражается соответствующая благодарность.
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21.04.2022 19:04
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заберіть цю дурну бабу...
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21.04.2022 19:02 Ответить
расіся - це один суцільний злочин
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21.04.2022 19:03 Ответить
Посольство Украины благодарит Азербайджан

https://minval.az/news/124241828 21 апреля 2022, 18:28

https://minval.az/news/124241828#comments 0



304Просмотров

Посольство Украины в Азербайджане выразило Азербайджану благодарность за еще одну партию гуманитарной помощи.

Данная информация приводится на официальной странице посольства в соцсети Twitter.

Отмечается, что в целом Азербайджан направил Украине более 1000 тонн гуманитарной помощи и выражается соответствующая благодарность.
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21.04.2022 19:04 Ответить
подавай в суд дура
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21.04.2022 19:06 Ответить
А ты им гуманитарки пообещай.У зельца в команде все как на подбор.
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21.04.2022 19:06 Ответить
Оце дивлюсь я... і дякую всім на світі, за те, що оце не стало мером Києва.
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21.04.2022 19:09 Ответить
Заткніть хтось вже цій тупорилій курві рота, це верещання неможливо слухати!
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21.04.2022 19:12 Ответить
шановна аудиторія- скажіть чи є який -небудь злочин -який не вчинили касаби? чи я поганий читач Біблії
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21.04.2022 19:19 Ответить
А ти сподівалась що буде інакше? Ти тупа ілі гдє?
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21.04.2022 19:20 Ответить
Злочин- це ти ,верещук, в ролі міністра: абсолютно некомпетентна, тупа, немічна потвора, яка взагалі нічого не може.
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21.04.2022 21:57 Ответить
Как ты надоела уже тошнит от тебя. Им плевать, а до нее никак не дойдет. Может их тоже уже от тебя блевать тянет? Ты для них та ду ра что привозит хавчик на фурах и не более.
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22.04.2022 00:41 Ответить
 
 