Росія скоїла злочин, заблокувавши роботу узгодженого відповідно до міжнародного гуманітарного права коридору для евакуації населення, - Верещук
Росія не виконала взяті на себе під час переговорів із Україною зобов'язання та заблокувала виїзд автобусів із цивільним населенням із обложеного Маріуполя.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Росія напередодні погодила такий коридор (із Маріуполя до Запоріжжя. – Ред.). Все, що ви бачите протягом дня, коли людей не випускають, коли автобуси не їдуть і не відбувається евакуація, це порушення Росією взятих на себе гарантій. І про це потрібно весь час говорити", - заявила Верещук під час спілкування з журналістами у четвер.
За її словами, Росія скоїла злочин, оскільки заблокувала роботу узгодженого відповідно до міжнародного гуманітарного права коридору для евакуації населення.
Крім того, Верещук розповіла, що напередодні, коли сторонам також вдалося домовитися про відкриття гумкоридору з Маріуполя, окупанти заглушили мобільний зв'язок, у зв'язку з чим більшість цивільних осіб, які перебувають у місті, не могли дізнатися про евакуацію.
Своєю чергою мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що 79 містян, яким у середу таки вдалося вирватися з обложеного росіянами міста, вже прибули до Запоріжжя.
"Ми боремося за кожного маріупольця. Наша головна ціль - врятувати людей, які ще залишаються заручниками у блокадному Маріуполі. Заради цієї цілі об'єднати зусилля має весь цивілізований світ. Ми маємо вирвати з цього полону кожного маріупольця та допомогти їм відновитися для подальшого життя", - наголосив мер.
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https://minval.az/news/124241828 21 апреля 2022, 18:28
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Посольство Украины в Азербайджане выразило Азербайджану благодарность за еще одну партию гуманитарной помощи.
Данная информация приводится на официальной странице посольства в соцсети Twitter.
Отмечается, что в целом Азербайджан направил Украине более 1000 тонн гуманитарной помощи и выражается соответствующая благодарность.