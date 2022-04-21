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евакуація (2242) Верещук (674) гуманітарний коридор (177)

Росія скоїла злочин, заблокувавши роботу узгодженого відповідно до міжнародного гуманітарного права коридору для евакуації населення, - Верещук

евакуація

Росія не виконала взяті на себе під час переговорів із Україною зобов'язання та заблокувала виїзд автобусів із цивільним населенням із обложеного Маріуполя.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Росія напередодні погодила такий коридор (із Маріуполя до Запоріжжя. – Ред.). Все, що ви бачите протягом дня, коли людей не випускають, коли автобуси не їдуть і не відбувається евакуація, це порушення Росією взятих на себе гарантій. І про це потрібно весь час говорити", - заявила Верещук під час спілкування з журналістами у четвер.

За її словами, Росія скоїла злочин, оскільки заблокувала роботу узгодженого відповідно до міжнародного гуманітарного права коридору для евакуації населення.

Крім того, Верещук розповіла, що напередодні, коли сторонам також вдалося домовитися про відкриття гумкоридору з Маріуполя, окупанти заглушили мобільний зв'язок, у зв'язку з чим більшість цивільних осіб, які перебувають у місті, не могли дізнатися про евакуацію.

Своєю чергою мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що 79 містян, яким у середу таки вдалося вирватися з обложеного росіянами міста, вже прибули до Запоріжжя.

"Ми боремося за кожного маріупольця. Наша головна ціль - врятувати людей, які ще залишаються заручниками у блокадному Маріуполі. Заради цієї цілі об'єднати зусилля має весь цивілізований світ. Ми маємо вирвати з цього полону кожного маріупольця та допомогти їм відновитися для подальшого життя", - наголосив мер.

Також читайте: Окупанти зірвали гуманітарний коридор з Херсонської області, - Вілкул

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Топ коментарі
+10
заберіть цю дурну бабу...
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21.04.2022 19:02
+9
А ты им гуманитарки пообещай.У зельца в команде все как на подбор.
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21.04.2022 19:06
+6
Посольство Украины благодарит Азербайджан

https://minval.az/news/124241828 21 апреля 2022, 18:28

https://minval.az/news/124241828#comments 0



304Просмотров

Посольство Украины в Азербайджане выразило Азербайджану благодарность за еще одну партию гуманитарной помощи.

Данная информация приводится на официальной странице посольства в соцсети Twitter.

Отмечается, что в целом Азербайджан направил Украине более 1000 тонн гуманитарной помощи и выражается соответствующая благодарность.
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21.04.2022 19:04
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заберіть цю дурну бабу...
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21.04.2022 19:02 Відповісти
расіся - це один суцільний злочин
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21.04.2022 19:03 Відповісти
Посольство Украины благодарит Азербайджан

https://minval.az/news/124241828 21 апреля 2022, 18:28

https://minval.az/news/124241828#comments 0



304Просмотров

Посольство Украины в Азербайджане выразило Азербайджану благодарность за еще одну партию гуманитарной помощи.

Данная информация приводится на официальной странице посольства в соцсети Twitter.

Отмечается, что в целом Азербайджан направил Украине более 1000 тонн гуманитарной помощи и выражается соответствующая благодарность.
показати весь коментар
21.04.2022 19:04 Відповісти
подавай в суд дура
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21.04.2022 19:06 Відповісти
А ты им гуманитарки пообещай.У зельца в команде все как на подбор.
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21.04.2022 19:06 Відповісти
Оце дивлюсь я... і дякую всім на світі, за те, що оце не стало мером Києва.
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21.04.2022 19:09 Відповісти
Заткніть хтось вже цій тупорилій курві рота, це верещання неможливо слухати!
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21.04.2022 19:12 Відповісти
шановна аудиторія- скажіть чи є який -небудь злочин -який не вчинили касаби? чи я поганий читач Біблії
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21.04.2022 19:19 Відповісти
А ти сподівалась що буде інакше? Ти тупа ілі гдє?
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21.04.2022 19:20 Відповісти
Злочин- це ти ,верещук, в ролі міністра: абсолютно некомпетентна, тупа, немічна потвора, яка взагалі нічого не може.
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21.04.2022 21:57 Відповісти
Как ты надоела уже тошнит от тебя. Им плевать, а до нее никак не дойдет. Может их тоже уже от тебя блевать тянет? Ты для них та ду ра что привозит хавчик на фурах и не более.
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22.04.2022 00:41 Відповісти
 
 