Путин должен разрешить обеспечить гуманитарные коридоры из Мариуполя, - Байден
Президент США Джо Байден призвал Владимира Путина обеспечить гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей и раненых из Мариуполя, подчеркнув, что так поступил бы каждый лидер в такой ситуации.
Об этом Байден заявил во время выступления в четверг в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Он (Путин. – Ред.) должен позволить обеспечить гуманитарные коридоры, чтобы вывести людей из металлургического комбината и других мест из-под завалов", – заявил президент Байден.
Он подчеркнул, что "так поступил бы любой глава государства при таких обстоятельствах".
В то же время глава Белого дома поставил под сомнение заявления российской стороны о том, что они взяли под контроль город.
"Нет никаких доказательств того, что Мариуполь полностью захвачен", - заметил президент США.
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Кажется, что "вождь от радости обосрался.
Власти Индии отказались принять на посадку японский самолет, который должен был доставить гуманитарный груз в Украину. Об этом сообщил руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити. Как утверждает агентство Kyodo (http://nordot.app/889699379686129664?c=39550187727945729), причиной отказала стало отсутствие договоренностей с индийскими властями.
Во время остановки в Индии самолеты должны были загрузить гуманитарную помощь, в том числе одеяла, и доставить их в соседние с Украиной страны - Польшу и Румынию. Помощь была запрошена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Как выяснило Kyodo, участники политсовета Японии сообщили о договоренностях с Индией на административном уровне, но 20 апреля получили отказ. https://t.me/charter97_org/70765 https://t.me/charter97_org/70765