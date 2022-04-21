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Байден (2761) Мариуполь (5693) путин (30484) гуманитарный коридор (124)

Путин должен разрешить обеспечить гуманитарные коридоры из Мариуполя, - Байден

біженці,евакуація

Президент США Джо Байден призвал Владимира Путина обеспечить гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей и раненых из Мариуполя, подчеркнув, что так поступил бы каждый лидер в такой ситуации.

Об этом Байден заявил во время выступления в четверг в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Он (Путин. – Ред.) должен позволить обеспечить гуманитарные коридоры, чтобы вывести людей из металлургического комбината и других мест из-под завалов", – заявил президент Байден.

Он подчеркнул, что "так поступил бы любой глава государства при таких обстоятельствах".

В то же время глава Белого дома поставил под сомнение заявления российской стороны о том, что они взяли под контроль город.

"Нет никаких доказательств того, что Мариуполь полностью захвачен", - заметил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлин пытается уговорить Кремль открыть гуманитарные коридоры для Мариуполя, - Бербок
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Дідо? це ж крокодил.. не марнуй часу-дай вагон томогавків- на 9 травня зробимо парад трупаків
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21.04.2022 19:22 Ответить
⚡️ Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России - 80% нефти, импортируемой в страну, поступает из Казахстана, Ливии и Ирака.
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21.04.2022 19:23 Ответить
Во время доклада Шойгу об "исторической победе" в Мариуполе.
Кажется, что "вождь от радости обосрался.
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21.04.2022 19:26 Ответить
Видно, он серьезно болен - вишь как за стол ухватился. Или ему руки приклеили, чтобы не тряслись.
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21.04.2022 19:44 Ответить
галограмма карлика пыни сам он уже на льфу центавру отрулил..на родину гномов
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21.04.2022 20:19 Ответить
Зато мы теперь знаем как выглядит собака сутулая
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21.04.2022 20:35 Ответить
Индия не приняла самолет Японии с гуманитарной помощью для Украины.

Власти Индии отказались принять на посадку японский самолет, который должен был доставить гуманитарный груз в Украину. Об этом сообщил руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити. Как утверждает агентство Kyodo (http://nordot.app/889699379686129664?c=39550187727945729), причиной отказала стало отсутствие договоренностей с индийскими властями.

Во время остановки в Индии самолеты должны были загрузить гуманитарную помощь, в том числе одеяла, и доставить их в соседние с Украиной страны - Польшу и Румынию. Помощь была запрошена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как выяснило Kyodo, участники политсовета Японии сообщили о договоренностях с Индией на административном уровне, но 20 апреля получили отказ. https://t.me/charter97_org/70765 https://t.me/charter97_org/70765

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21.04.2022 19:27 Ответить
Був би він людиною, то так би і було. А фуйло нелюдь.
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21.04.2022 19:28 Ответить
Нормальный человек такие войны не развязывает.
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21.04.2022 19:43 Ответить
 
 