Путин должен разрешить обеспечить гуманитарные коридоры из Мариуполя, - Байден

Президент США Джо Байден призвал Владимира Путина обеспечить гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей и раненых из Мариуполя, подчеркнув, что так поступил бы каждый лидер в такой ситуации.

Об этом Байден заявил во время выступления в четверг в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Он (Путин. – Ред.) должен позволить обеспечить гуманитарные коридоры, чтобы вывести людей из металлургического комбината и других мест из-под завалов", – заявил президент Байден.

Он подчеркнул, что "так поступил бы любой глава государства при таких обстоятельствах".

В то же время глава Белого дома поставил под сомнение заявления российской стороны о том, что они взяли под контроль город.

"Нет никаких доказательств того, что Мариуполь полностью захвачен", - заметил президент США.

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