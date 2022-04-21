Путін має дозволити встановити гуманітарні коридори з Маріуполя, - Байден
Президент США Джо Байден закликав Володимира Путіна забезпечити гуманітарні коридори для виведення мирних жителів і поранених з Маріуполя, наголосивши, що так зробив би кожний лідер у такій ситуації.
Про це Байден заявив під час виступу в четвер у Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Він (Путін. – Ред.) має дозволити встановити гуманітарні коридори, щоб вивести людей з того металургійного комбінату та інших місць з-під завалів", – заявив президент Байден.
Він наголосив, що "так вчинив би будь-який глава держави за таких обставин".
Водночас, глава Білого дому поставив під сумнів заяви російської сторони про те, що вони взяли під контроль місто.
"Немає жодних доказів того, що Маріуполь повністю захоплений", - зауважив президент США.
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Кажется, что "вождь от радости обосрался.
Власти Индии отказались принять на посадку японский самолет, который должен был доставить гуманитарный груз в Украину. Об этом сообщил руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити. Как утверждает агентство Kyodo (http://nordot.app/889699379686129664?c=39550187727945729), причиной отказала стало отсутствие договоренностей с индийскими властями.
Во время остановки в Индии самолеты должны были загрузить гуманитарную помощь, в том числе одеяла, и доставить их в соседние с Украиной страны - Польшу и Румынию. Помощь была запрошена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Как выяснило Kyodo, участники политсовета Японии сообщили о договоренностях с Индией на административном уровне, но 20 апреля получили отказ. https://t.me/charter97_org/70765 https://t.me/charter97_org/70765