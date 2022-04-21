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Байден (2856) Маріуполь (3206) путін (23325) гуманітарний коридор (177)

Путін має дозволити встановити гуманітарні коридори з Маріуполя, - Байден

біженці,евакуація

Президент США Джо Байден закликав Володимира Путіна забезпечити гуманітарні коридори для виведення мирних жителів і поранених з Маріуполя, наголосивши, що так зробив би кожний лідер у такій ситуації.

Про це Байден заявив під час виступу в четвер у Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (Путін. – Ред.) має дозволити встановити гуманітарні коридори, щоб вивести людей з того металургійного комбінату та інших місць з-під завалів", – заявив президент Байден.

Він наголосив, що "так вчинив би будь-який глава держави за таких обставин".

Водночас, глава Білого дому поставив під сумнів заяви російської сторони про те, що вони взяли під контроль місто.

"Немає жодних доказів того, що Маріуполь повністю захоплений", - зауважив президент США.

Також читайте: Берлін намагається умовити Кремль відкрити гуманітарні коридори для Маріуполя, - Бербок

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Дідо? це ж крокодил.. не марнуй часу-дай вагон томогавків- на 9 травня зробимо парад трупаків
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21.04.2022 19:22 Відповісти
⚡️ Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России - 80% нефти, импортируемой в страну, поступает из Казахстана, Ливии и Ирака.
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21.04.2022 19:23 Відповісти
Во время доклада Шойгу об "исторической победе" в Мариуполе.
Кажется, что "вождь от радости обосрался.
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21.04.2022 19:26 Відповісти
Видно, он серьезно болен - вишь как за стол ухватился. Или ему руки приклеили, чтобы не тряслись.
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21.04.2022 19:44 Відповісти
галограмма карлика пыни сам он уже на льфу центавру отрулил..на родину гномов
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21.04.2022 20:19 Відповісти
Зато мы теперь знаем как выглядит собака сутулая
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21.04.2022 20:35 Відповісти
Индия не приняла самолет Японии с гуманитарной помощью для Украины.

Власти Индии отказались принять на посадку японский самолет, который должен был доставить гуманитарный груз в Украину. Об этом сообщил руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити. Как утверждает агентство Kyodo (http://nordot.app/889699379686129664?c=39550187727945729), причиной отказала стало отсутствие договоренностей с индийскими властями.

Во время остановки в Индии самолеты должны были загрузить гуманитарную помощь, в том числе одеяла, и доставить их в соседние с Украиной страны - Польшу и Румынию. Помощь была запрошена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как выяснило Kyodo, участники политсовета Японии сообщили о договоренностях с Индией на административном уровне, но 20 апреля получили отказ. https://t.me/charter97_org/70765 https://t.me/charter97_org/70765

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21.04.2022 19:27 Відповісти
Був би він людиною, то так би і було. А фуйло нелюдь.
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21.04.2022 19:28 Відповісти
Нормальный человек такие войны не развязывает.
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21.04.2022 19:43 Відповісти
 
 