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Испания (846) Санчес (35) военные преступления (1376)

Испания готова помочь Украине расследовать военные преступления РФ, - премьер Санчес

санчес

Власти Испании заявили о готовности оказать помощь Украине в расследовании военных преступлений РФ. Для этого они пришлют группу экспертов разного профиля, в том числе и судмедэкспертов.

Об этом рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что Испания и ее народ поддерживают Украину в отстаивании свободы и европейских демократических ценностей, а также решительно осуждают действия России и выступают против этой несправедливой войны.

"Мы поддерживаем, господин Президент, ваши намерения присоединиться к европейской семье. Вы имеете право выбирать свою судьбу и имеете вполне законные основания сделать это, присоединившись к общему европейскому дому", – рассказал политик.

Премьер осудил зверства российских оккупантов и подчеркнул, что такие действия не должны остаться безнаказанными. Поэтому Испания предоставит помощь Украине в расследовании военных преступлений РФ. Для этого страна пришлет группу экспертов разного профиля, в том числе и судмедэкспертов.

"Мы хотим, чтобы Путин ответил за свои преступления, за преступления своей страны. Мы будем помогать Украине, украинскому народу, пока не достигнем своей цели – свободы и мира для Украины", – добавил Санчес.

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Біженці
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21.04.2022 19:41 Ответить
***** ДАВАЙТЕ ЗБРОЮ І НЕ ГРАЙТЕ КІНА,ЯК ДЕКОТРІ ДЕРЖАВИ.НАМ ПОТРІБНО СВИНЯЧУ НЕЧИСТЬ ТУШИТИ!!!!
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21.04.2022 19:45 Ответить
Іспанці молодці, пам'ятають, як палили та нищили московські танки та літаки у себе, першими в історії використали проти танків Т-26 коктейлі Молотова в 1937 році в битві при Брунете і Теруелі
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21.04.2022 19:47 Ответить
пуйло совсем плох

https://t.me/minval_az/33020 🤔 Все 12 минут совещания с шойгу путин сидел в неестественной позе, ухватившись рукой за стол и не отпуская его.
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21.04.2022 19:48 Ответить
Боялся что его ветром сдует.
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21.04.2022 20:19 Ответить
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21.04.2022 19:52 Ответить
Дякуємо, Іспаніє!
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22.04.2022 02:24 Ответить
 
 