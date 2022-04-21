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Іспанія (880) Санчес (50) воєнні злочини (1801)

Іспанія готова допомогти Україні розслідувати воєнні злочини РФ, - прем’єр Санчес

санчес

Влада Іспанії заявила про готовність надати допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів РФ. Для цього вони надішлють групу експертів різного профілю, зокрема й судмедекспертів.

Про це розповів прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що Іспанія та її народ підтримують Україну у відстоюванні свободи та європейських демократичних цінностей, а також рішуче засуджують дії Росії та виступають проти цієї несправедливої війни.

"Ми підтримуємо, пане Президенте, ваші наміри приєднатися до європейської родини. Ви маєте право обирати свою долю й маєте цілком законні підстави зробити це, приєднавшись до спільного європейського дому", – розповів політик.

Прем'єр засудив звірства російських окупантів і наголосив, що такі дії не мають залишитись без кари. Тому Іспанія надасть допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів РФ. Для цього країна надішле групу експертів різного профілю, зокрема й судмедекспертів.

"Ми хочемо, щоб Путін відповів за свої злочини, за злочини своєї країни. Ми допомагатимемо Україні, українському народові, допоки не досягнемо своєї мети – свободи та миру для України", – додав Санчес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три тижні Іспанія відправила 11 літаків зі 170 тоннами військової техніки для України, - прем'єр Санчес

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Біженці
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21.04.2022 19:41 Відповісти
***** ДАВАЙТЕ ЗБРОЮ І НЕ ГРАЙТЕ КІНА,ЯК ДЕКОТРІ ДЕРЖАВИ.НАМ ПОТРІБНО СВИНЯЧУ НЕЧИСТЬ ТУШИТИ!!!!
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21.04.2022 19:45 Відповісти
Іспанці молодці, пам'ятають, як палили та нищили московські танки та літаки у себе, першими в історії використали проти танків Т-26 коктейлі Молотова в 1937 році в битві при Брунете і Теруелі
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21.04.2022 19:47 Відповісти
пуйло совсем плох

https://t.me/minval_az/33020 🤔 Все 12 минут совещания с шойгу путин сидел в неестественной позе, ухватившись рукой за стол и не отпуская его.
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21.04.2022 19:48 Відповісти
Боялся что его ветром сдует.
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21.04.2022 20:19 Відповісти
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21.04.2022 19:52 Відповісти
Дякуємо, Іспаніє!
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22.04.2022 02:24 Відповісти
 
 