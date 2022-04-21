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Генштаб ВС (5775) оккупация (9990) Харьковщина (5576)

Оккупанты запрещают жителям временно оккупированных территорий Харьковщины перемещение в подконтрольные Украине места, - Генштаб

харківщина,рогань

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал информацию о политике российских оккупантов в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб.

"В Слобожанщине обстановка существенных изменений не претерпела. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города. На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону территории подконтрольной Силам обороны Украины, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны", - отмечается в сообщении.

Читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 21 апреля
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Обычный для фашизма геноцид мирного населения.
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21.04.2022 19:55 Ответить
а хто тоді буде Сахалін і Колиму підіймати з колін, Вест-Арбайтери, для рашистів звична справа
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21.04.2022 19:58 Ответить
падлюки не можуть воювати без заручників
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21.04.2022 20:40 Ответить
Місцеві для окупантів - живий щит. А вже потім заручники, живі мішені, жертви для знущань.
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22.04.2022 03:02 Ответить
 
 