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Мариуполь (5694) эвакуация (2000) ГСЧС (4848)

Четыре эвакуационных автобуса с жителями Мариуполя приехали в Запорожье, - ГСЧС

евакуація

79 жителей Мариуполя, которым вчера удалось уехать гуманитарным коридором, добрались до Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГСЧС.

"Направляясь в Запорожье, на объездном пути вблизи села Каменское, 3 автобуса застряли на грунтовой дороге. Спасатели помогли выбраться транспортным средствам из ловушки. В конце концов, колонна смогла продолжить движение до пункта назначения", - говорится в сообщении.

Сейчас все люди в безопасности и находятся в Запорожье.

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Дякувати Богу хоч хтось звідтам урятувався
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21.04.2022 20:30 Ответить
Дуже рада за евакуйованих, але чому в 4 автобусах тільки 76 чоловік?
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21.04.2022 20:44 Ответить
можно сказать - повезло (повезло вырваться из руцкогомира... или ада)
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21.04.2022 20:33 Ответить
Розміновувати Херсонщину у золотого "зонтіка" краще виходить.
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21.04.2022 20:34 Ответить
Я думаю им будет что рассказать
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21.04.2022 21:02 Ответить
Треба вводити комендантську годину в Запоріжжі на добу. І ретельно перевірити «нашихлюдєй».
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21.04.2022 21:07 Ответить
 
 