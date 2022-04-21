Четыре эвакуационных автобуса с жителями Мариуполя приехали в Запорожье, - ГСЧС

79 жителей Мариуполя, которым вчера удалось уехать гуманитарным коридором, добрались до Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГСЧС.

"Направляясь в Запорожье, на объездном пути вблизи села Каменское, 3 автобуса застряли на грунтовой дороге. Спасатели помогли выбраться транспортным средствам из ловушки. В конце концов, колонна смогла продолжить движение до пункта назначения", - говорится в сообщении.

Сейчас все люди в безопасности и находятся в Запорожье.

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