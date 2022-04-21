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Маріуполь (3206) евакуація (2242) ДСНС (4984)

Чотири евакуаційні автобуси з жителями Маріуполя приїхали у Запоріжжя, - ДСНС

евакуація

79 жителів Маріуполя, яким вчора вдалося виїхати гуманітарним коридором, дісталися до Запоріжжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Прямуючи до Запоріжжя, на об'їзному шляху поблизу села Кам'янське, 3 автобуси застрягли на ґрунтовій дорозі. Рятувальники допомогли вибратися транспортним засобам із пастки. Зрештою, колона змогла продовжити рух до пункту призначення", - йдеться у повідомленні.

Наразі всі люди в безпеці і перебувають у Запоріжжі.

Також читайте: Вчора по гумкоридору з Маріуполя виїхало 4 евакуаційні автобуси. Сьогодні евакуація продовжиться, - Верещук

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Дякувати Богу хоч хтось звідтам урятувався
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21.04.2022 20:30 Відповісти
Дуже рада за евакуйованих, але чому в 4 автобусах тільки 76 чоловік?
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21.04.2022 20:44 Відповісти
можно сказать - повезло (повезло вырваться из руцкогомира... или ада)
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21.04.2022 20:33 Відповісти
Розміновувати Херсонщину у золотого "зонтіка" краще виходить.
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21.04.2022 20:34 Відповісти
Я думаю им будет что рассказать
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21.04.2022 21:02 Відповісти
Треба вводити комендантську годину в Запоріжжі на добу. І ретельно перевірити «нашихлюдєй».
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21.04.2022 21:07 Відповісти
 
 