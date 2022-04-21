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Новости Война
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Донецкая область (8770) Кириленко Павел (636)

Пятеро гражданских ранены в результате обстрела оккупантами в Донецкой области, - Кириленко

донеччина

В Донецкой области в результате обстрела российскими оккупантами ранены 5 гражданских лиц.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 21 апреля россияне ранили еще 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Угледаре, по 1 в Ямполе, Заречном и Бахмуте", - говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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