П'ятеро цивільних поранено внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, - Кириленко
На Донеччині внаслідок обстрілу російськими окупантами поранено 5 цивільних осіб.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 21 квітня росіяни поранили ще 5 мирних мешканців Донеччини: 2 у Вугледарі, по 1 у Ямполі, Зарічному і Бахмуті", - йдеться в повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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