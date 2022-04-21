П'ятеро цивільних поранено внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, - Кириленко

На Донеччині внаслідок обстрілу російськими окупантами поранено 5 цивільних осіб.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 21 квітня росіяни поранили ще 5 мирних мешканців Донеччини: 2 у Вугледарі, по 1 у Ямполі, Зарічному і Бахмуті", - йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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