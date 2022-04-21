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Герой Украины (441) Зеленский (19042)

Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти военным посмертно

герой,україни

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины пяти военнослужащим, всем посмертно.

Соответствующий указ №264/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" полковнику Александру Григорьеву, солдату Роману Марценюку, капитану Егору Середюку, мастер-сержанту Александру Цюпаку и солдату Николаю Цюрику.

Смотрите также: Зеленский присвоил звание Героя Украины воинам-пограничникам - подполковнику Игорю Дашко и полковнику Виталию Кучерявому (посмертно). ФОТО
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.04.2022 21:22 Ответить
Спочивайте у мирі,хлопці...Вічна пам*ять...
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21.04.2022 21:27 Ответить
Україна славить своїх героїв,бо вони віддали своє життя на захист країни від рашистських росіянських загарбників!
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21.04.2022 21:33 Ответить
Краще би ті хлопці жили.
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21.04.2022 21:36 Ответить
Посмертно
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21.04.2022 21:43 Ответить
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21.04.2022 22:27 Ответить
 
 