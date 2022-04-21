Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятьом військовим посмертно
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" п’яти військовослужбовцям, усім – посмертно.
Відповідний указ №264/2022 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" прсивоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" полковнику Олександру Григор’єву, солдату Роману Марценюку, капітану Єгору Середюку, майстер-сержанту Олександру Цюпаку та солдату Миколі Цюрику.
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