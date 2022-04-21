УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3832 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 188 8
Герой України (299) Зеленський (22429)

Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятьом військовим посмертно

герой,україни

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" п’яти військовослужбовцям, усім – посмертно.

Відповідний указ №264/2022 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" прсивоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" полковнику Олександру Григор’єву, солдату Роману Марценюку, капітану Єгору Середюку, майстер-сержанту Олександру Цюпаку та солдату Миколі Цюрику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив захисників України. 6 воїнів удостоєні звання Героя України, 5- посмертно, 647 нагороджені орденами та медалями, з яких 146 - посмертно

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
21.04.2022 21:22 Відповісти
Спочивайте у мирі,хлопці...Вічна пам*ять...
показати весь коментар
21.04.2022 21:27 Відповісти
Україна славить своїх героїв,бо вони віддали своє життя на захист країни від рашистських росіянських загарбників!
показати весь коментар
21.04.2022 21:33 Відповісти
Краще би ті хлопці жили.
показати весь коментар
21.04.2022 21:36 Відповісти
Посмертно
показати весь коментар
21.04.2022 21:43 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 22:27 Відповісти
 
 