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Зеленский (19042) инфраструктура (247)

Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны

зеленський

Президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

Соответствующий указ №266/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Создать Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны", - говорится в документе.

Кабинету Министров поручено в двухнедельный срок определить орган, осуществляющий информационно-аналитическое обеспечение работы Совета.

Согласно утвержденному персональному составу Совета его сопредседателями стали Премьер-министр и руководитель Офиса Президента. Кроме них, в состав Совета вошли вице-премьер-министры и министры, заместители главы ОП, секретарь СНБО, глава НБУ и главы комитетов Верховной Рады.

В положении отмечается, что Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте, его основными задачами является разработка плана мер по послевоенному восстановлению и развитию Украины; определение и наработка предложений по приоритетным реформам, а также подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления страны в военный и послевоенный периоды.

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти военным посмертно
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Топ комментарии
+30
новый местяк для отмывания бабла
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21.04.2022 21:26
+29
***! І тут єрмак! В країні хоч щось робиться без цього "фігаро"!!!
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21.04.2022 21:30
+28
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZVEdtkcD2_esW7v8ZaHtB3K5T0mvJ-tSHFoISVO7NS1VAzKu6S_ey6JjRVtsRks9BRbSEs3OTyw6GCi2tWss4pjgmUDWBk9bZYouzliHQo_nSNwkt99vY0rBRA-5MHRHbU&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 4 hrs ·

Інститут, який розробив "Іскандери" та "С-400" згорів вщент.

Ось це я розумію заявочка від підпільників на українське громадянство, а не усі ці ваші "шоубиз против войны" (с)



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30 Comments

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21.04.2022 21:29
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Правила форума Совет форумчан
Площа пожежі у Твері, яка спалахнула 21 квітня в будівлі науково-дослідного інституту Військ Повітряно-космічної оборони, збільшилася від 1 до 2,5 тис. кв. м.

Кількість загиблих внаслідок пожежі в будівлі зросла від п'яти до семи. Ще близько 20 людей звернулися по медичну допомогу. Ще 15 людей перебувають під завалами.
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21.04.2022 21:26 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZVEdtkcD2_esW7v8ZaHtB3K5T0mvJ-tSHFoISVO7NS1VAzKu6S_ey6JjRVtsRks9BRbSEs3OTyw6GCi2tWss4pjgmUDWBk9bZYouzliHQo_nSNwkt99vY0rBRA-5MHRHbU&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 4 hrs ·

Інститут, який розробив "Іскандери" та "С-400" згорів вщент.

Ось це я розумію заявочка від підпільників на українське громадянство, а не усі ці ваші "шоубиз против войны" (с)



594594

30 Comments

65 Shares



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21.04.2022 21:29 Ответить
Красівоє.
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21.04.2022 21:40 Ответить
орки як вони єсть...

В Москве 31-летнему местному жителю пришлось обратиться к медикам из-за застрявшего в прямой кишке банана. Об этом https://www.mk.ru/incident/2022/04/20/povar-ispolzoval-banan-ne-po-naznacheniyu-dostali-iz-pryamoy-kishki.html сообщает издание mk.ru.
Инцидент произошел 19 апреля 2022 года. Утром, во время интимной близости с женщиной, паре пришла идея для утех - поместить банан в задний проход мужчины. Отмечается, что предварительно на фрукт был надет презерватив.

Однако банан провалился в прямую кишку и достать его самостоятельно не получилось. В итоге, ему пришлось обратиться к врачам в больницу. Там мужчина рассказал об обстоятельствах произошедшего и уточнил, что недавно приехал в Москву, раньше работал поваром, однако пока нигде не трудоустроен.

Ранее http://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/14/n_16686997.shtml сообщалось , что в Новокузнецке врач спас пациента, засунувшего в задний проход палку колбасы.
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21.04.2022 21:59 Ответить
почти уверен, что это произошло совершенно случайно......
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21.04.2022 22:03 Ответить
Йа, йа, дас іс ґут.
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21.04.2022 21:37 Ответить
Старі злодії та зрадники оновлять країну на прохання Зелі.
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21.04.2022 21:26 Ответить
Прорабом буде тато Бєня.
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21.04.2022 21:42 Ответить
I все спочатку - велике крадiвництво вiдроджуэться. Хто у нього Папа Карло?
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21.04.2022 21:56 Ответить
новый местяк для отмывания бабла
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21.04.2022 21:26 Ответить
Им просто повезло. Чтобы разбогатеть, им не нужен талант.
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21.04.2022 21:30 Ответить
керівник Офісу Президента.заступники очільника ОП, секретар РНБО...

пильщики
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21.04.2022 21:27 Ответить
Так, бригада "велике відбудівництво" сформована і потирає руки....
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21.04.2022 22:04 Ответить
Не все кореша и секретутки корешей пристроены на хлебные должности?
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21.04.2022 21:30 Ответить
на манеже будут все те же....мародеры
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21.04.2022 21:30 Ответить
***! І тут єрмак! В країні хоч щось робиться без цього "фігаро"!!!
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21.04.2022 21:30 Ответить
Ліл, а що вже Крим повернувся? рашисти всі утилизовані? ми що перемогли вже? цим совкам тільки б РАДИ ствоювати, хлібом не годуй, дай раду створити!
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21.04.2022 21:31 Ответить
эпические долпайопы - пока мужчины воюют , семьи в бегах в Европе а шаровики во Львое пиво пьют - а эти все делят несуществующие потоки
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21.04.2022 21:35 Ответить
Почему не существующие ? Очень даже реальние!
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21.04.2022 22:10 Ответить
Мариуполь есть в том списке??? а Херсон?
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21.04.2022 21:31 Ответить
Чи не зарано??? Вже я дивлюся, булки розслабили та за старе...
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21.04.2022 21:32 Ответить
эта наша болезнь неизлечимая опять одни воюют а остальные в кафе сидят - опять власти наступают на те же грабли
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21.04.2022 21:36 Ответить
пля - что значит "апять", урод?
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21.04.2022 21:44 Ответить
А то і значить. Шо не зрозуміло.
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21.04.2022 21:49 Ответить
Лучше бы денег военным добавил
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21.04.2022 21:40 Ответить
Зараз якраз час думати про вугілля та закупівлю газа на зиму.
Чи знову будуть волать що західні країни нам нічого не дають.
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21.04.2022 23:11 Ответить
Між підписав указ і створив, як кажуть в Одесі, дві велики різниці
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21.04.2022 21:32 Ответить
Треба про інше думати.
Здається зарано про відновлення говорити.
Краще би дбав за який кошт відновлювати будемо
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21.04.2022 21:34 Ответить
Щось говорять хтось на гуманітарні добре руки гріє
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21.04.2022 21:32 Ответить
Гуманітарці*
На єрмака натякають.
І шо ?
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21.04.2022 21:33 Ответить
так, Шець казав..., а ось джерело:
https://youtu.be/MaC8l16AHxM
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21.04.2022 22:02 Ответить
Спочатку треба закінчити війну, а потім займатися відновленям, бо може бути як у поговорці як за двума зайцями поженешся, то не одного не спіймаєш. Що в Россії вже скінчилися ракети, щоб знищувати нашу інфраструктуру і де гарантія, що те що відновлять на протязі війни не знищать ракетним ударом знову...
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21.04.2022 21:32 Ответить
так и есть эти шлемазлы котоорые "сутки вели бой с ДРГ на Хрещатике" уже отвоевались теперь очередь остальной Украины
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21.04.2022 21:40 Ответить
"ані уже усталі ат вайни,нада панять і прастить")))
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22.04.2022 01:37 Ответить
Вже готові осваювати грошенята, а що, діти їсти хочуть. А от справою доставки й розподілу гуманітарки займатися не хочуть, навіть тою що постачається на державному рівні, спеціально віддали в руки "волонтерів"
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21.04.2022 21:33 Ответить
єрмак, подоляк, татаров, портнов... кива?
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21.04.2022 21:34 Ответить
хламідія вже про все дагаварілся?
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21.04.2022 21:34 Ответить
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21.04.2022 21:36 Ответить
є великі сподівання, що західні партнери будуть жорстко контролювати витрати своїх фондів з відновлення України і не дадуть земародерам поживитися
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21.04.2022 21:36 Ответить
ни в коем случае не давать деньги на руки "зеленым управленцам" - только открытые тендеры и оплата по конечному результату - украинцы не могут себе позволить что бы их обокрали еще раз после того как власть смародерила на подготовке к войне
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21.04.2022 21:44 Ответить
а кто им сможет не позволить?

сволота из ОП, не?
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21.04.2022 22:46 Ответить
Нехай знімуть військовий стан і тоді всі ради все зрозуміють.
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21.04.2022 23:15 Ответить
Ще пачка чиновників з річними зарплатами з шістьма нулями...
Нікому не потрібних чиновників
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21.04.2022 21:36 Ответить
самое время для этого. в ФБ через пост собирают бойцам деньги, а этот целый совет, своим не устроенным из синагоги, создает.
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21.04.2022 21:36 Ответить
Вчера Елизавета отмечала 96 годовщину
Украина ее не забыла поздравить ?

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21.04.2022 21:37 Ответить
Премьер Джонсон обсуждает с королевой все вопросы и Украину в том числе
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21.04.2022 21:38 Ответить
Дай бог здоровья и долгой жизни Королеве!!!
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21.04.2022 22:14 Ответить
Как же без ермачка,хлопцы Украину спасают,а шобла тут как тут бабки пилить
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21.04.2022 21:39 Ответить
Уйобки знову зайнялись своєю улюбленою справою - пиляють бабло. Фіндопомога від наших союзників надходить чинно, то ж треба пиляти, доки суспільство щодня молиться за ЗСУ і Маріуполь.
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21.04.2022 21:44 Ответить
Національна рада з усунення наслідків війни? А що, війна у декого вже закінчилась, залишилися лише наслідки?
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21.04.2022 21:46 Ответить
Астрологи молвят что война продлиться минимум до апреля 2023 года и максимум до 2032. И Байден говорит что долго. Ну да он никто и слушать его не надо, проверено недавно с "война неизбежна". Не рановато ли восстанавливать? Еще кредит на уколизацию не освоен, выездные бригады мотаются по селам. И на дороги бюджет недавно выделен - Автострада, Ростдорстрой и Автомагистраль работают днем и ночью.
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21.04.2022 22:02 Ответить
из зе вэлыкэ видновныцтво?..(
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21.04.2022 21:51 Ответить
В народі кажуть: "Ще теля в сраці, а мужик вже з довбнею стоїть. Може почекати до перемоги, а не починати нове "Велике крадівництво"?
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21.04.2022 21:52 Ответить
А на які шиші вони по Європах будуть коханок утримувати?
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21.04.2022 22:36 Ответить
нахіба? чи ми чогось не знаємо?
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21.04.2022 21:54 Ответить
Всі «100% сваі люді»!
Своім-все, всім іншим-закон!
Хто б сумнівався!
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21.04.2022 21:56 Ответить
Кому - война, а кому-пилилово.
Ох как торопятся застолбить места у корыта.
Европа пообещала сотни миллиардов на восстановление, и эти люди тут как тут.
Что-то не торопятся они создавать, например, Раду по восстановлению и созданию новых оборонных заводов и разработок.
Главное для них - бетон, кирпич, асфальт ... Поди, проверь их...
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21.04.2022 22:01 Ответить
зарплаты депутатам от опзжо зачем платить? А судьям и прокурорам?
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21.04.2022 22:02 Ответить
на днях, зебіл мілованов вже заявив, що західні партнери не повинні вмішуватися у справи з використанням коштів по відновленню країни. ****, ще раз: ця чортова гнида хоче щоб гроші європейських і американських платників податків просто передавали зебілам, а вони вже самі будуть розпоряджатися гігантським баблом на власний розсуд.
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21.04.2022 22:02 Ответить
Маю надію західні партнери знайдуть формулу як прищимити оті свинячі писки що вже занюхали бабло в кориті.
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21.04.2022 22:15 Ответить
Починаються ради
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21.04.2022 22:05 Ответить
Не забудьте главного вора и начальника Налогового Комитета Гетьманцева туда засунуть ! Эта сволота всех своих родичей уже озолотила и озеленила !
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21.04.2022 22:05 Ответить
А я пропоную країнам-донорам створити свою раду та призначити виконавчих керівників в Україні. А з тої ради що створить Зе - можуть запросити дорадчого представника. Без права прийняття рішень. От тоді хоч за руками наших можновладців слідкувати не треба буде.
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21.04.2022 22:12 Ответить
Е ні!
Навіть за таких умов слідкувати потрібно.
А то вони надорадчають...
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21.04.2022 22:18 Ответить
Помощь только под прямым контролем правительств стран-доноров-только так и никак иначе.
Иначе на кой нам еще десяток маланцев -олигархов
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21.04.2022 22:17 Ответить
Намічається продовження великого крадівництва
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21.04.2022 22:20 Ответить
Маріполь немає розуму як спасти, а дерібан - ну це святе!
І головний пацюк тут як тут, зрадник дєрьмак- першй коло корита ....
Нічого ваша пісенька, буде наступною після пуйла, дайте тільки кацапів перемолоти ....
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21.04.2022 22:34 Ответить
А де громадкість тут представлена? Волонтери, ті хто країну боронить?
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21.04.2022 22:38 Ответить
"Велике Крадівництво 2.0" - головне першим застовбити місце.
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21.04.2022 22:46 Ответить
Ну, как говорится :"Война войной, а деньги надо осваивать". Главное, своих людей в нужных местах поставить. Как там зелёные офшоры поживают? А Коломойша не лопнул ещё от натыренных у украинских налогоплательщиков денег?
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21.04.2022 23:17 Ответить
Ще теля в сраці, а баба траву рве
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21.04.2022 23:36 Ответить
Один из вариантов - помощь "натурой"
Правительства многих стран согласятся строить итальянские "умные дома",

немецкие госпитали, финские школы. китайские развязки ж.д
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22.04.2022 03:39 Ответить
Підори зелені надіються пограбувати, думаю висіти вам на каштанах а не гроші.
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22.04.2022 06:59 Ответить
 
 