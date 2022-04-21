Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны
Президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.
Соответствующий указ №266/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Создать Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны", - говорится в документе.
Кабинету Министров поручено в двухнедельный срок определить орган, осуществляющий информационно-аналитическое обеспечение работы Совета.
Согласно утвержденному персональному составу Совета его сопредседателями стали Премьер-министр и руководитель Офиса Президента. Кроме них, в состав Совета вошли вице-премьер-министры и министры, заместители главы ОП, секретарь СНБО, глава НБУ и главы комитетов Верховной Рады.
В положении отмечается, что Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте, его основными задачами является разработка плана мер по послевоенному восстановлению и развитию Украины; определение и наработка предложений по приоритетным реформам, а также подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления страны в военный и послевоенный периоды.
Пожалуйста, подождите...
Кількість загиблих внаслідок пожежі в будівлі зросла від п'яти до семи. Ще близько 20 людей звернулися по медичну допомогу. Ще 15 людей перебувають під завалами.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 4 hrs ·
Інститут, який розробив "Іскандери" та "С-400" згорів вщент.
Ось це я розумію заявочка від підпільників на українське громадянство, а не усі ці ваші "шоубиз против войны" (с)
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В Москве 31-летнему местному жителю пришлось обратиться к медикам из-за застрявшего в прямой кишке банана. Об этом https://www.mk.ru/incident/2022/04/20/povar-ispolzoval-banan-ne-po-naznacheniyu-dostali-iz-pryamoy-kishki.html сообщает издание mk.ru.
Инцидент произошел 19 апреля 2022 года. Утром, во время интимной близости с женщиной, паре пришла идея для утех - поместить банан в задний проход мужчины. Отмечается, что предварительно на фрукт был надет презерватив.
Однако банан провалился в прямую кишку и достать его самостоятельно не получилось. В итоге, ему пришлось обратиться к врачам в больницу. Там мужчина рассказал об обстоятельствах произошедшего и уточнил, что недавно приехал в Москву, раньше работал поваром, однако пока нигде не трудоустроен.
Ранее http://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/14/n_16686997.shtml сообщалось , что в Новокузнецке врач спас пациента, засунувшего в задний проход палку колбасы.
пильщики
Чи знову будуть волать що західні країни нам нічого не дають.
Здається зарано про відновлення говорити.
Краще би дбав за який кошт відновлювати будемо
На єрмака натякають.
І шо ?
https://youtu.be/MaC8l16AHxM
сволота из ОП, не?
Нікому не потрібних чиновників
Украина ее не забыла поздравить ?
Своім-все, всім іншим-закон!
Хто б сумнівався!
Ох как торопятся застолбить места у корыта.
Европа пообещала сотни миллиардов на восстановление, и эти люди тут как тут.
Что-то не торопятся они создавать, например, Раду по восстановлению и созданию новых оборонных заводов и разработок.
Главное для них - бетон, кирпич, асфальт ... Поди, проверь их...
Навіть за таких умов слідкувати потрібно.
А то вони надорадчають...
Иначе на кой нам еще десяток маланцев -олигархов
І головний пацюк тут як тут, зрадник дєрьмак- першй коло корита ....
Нічого ваша пісенька, буде наступною після пуйла, дайте тільки кацапів перемолоти ....
Правительства многих стран согласятся строить итальянские "умные дома",
немецкие госпитали, финские школы. китайские развязки ж.д