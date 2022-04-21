Президент Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

Відповідний указ №266/2022 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Утворити Національну раду з відновлення України від наслідків війни", - ідеться в документі.

Кабінету Міністрів доручено у двотижневий строк визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Ради.

Згідно із затвердженим персональним складом Ради її співголовами стали Прем’єр-міністр та керівник Офісу Президента. Крім них, до складу Ради увійшли віцепрем’єр-міністри та міністри, заступники очільника ОП, секретар РНБО, голова НБУ та голови комітетів Верховної Ради.

У положенні зазначається, що Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові, її основними завданнями є розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України; визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, а також підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення країни у воєнний і післявоєнний періоди.

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