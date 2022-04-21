Кулеба обсудил с молдавским коллегой Попеску вопрос двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим молдавским коллегой Нику Попеску.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Кулеба отметил: "Разговаривал со своим молдавским коллегой Нику Попеску. Я приветствовал запрет Молдовой ленты Святого Георгия и знаков "V" и "Z", которые используются в качестве символов российской агрессии и военных преступлений в Украине. Мы также обсудили все важные вопросы украино-молдавского двустороннего сотрудничества".
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Едут молдаване проездом. Машины обмотаны георгиевскими лентами. Рассказывают нашим беженцам, что Украина сама виновата, продались США, НАТО и т.д. Путин всё делает правильно, надо освобождать...
Короче, все ватные цитаты со скабеевских телеканалов.
Там люди живут во мраке. Если работает зомбоящик, то на поддержку этого государства можно не рассчитывать.
Уміють же ті дипломати сказати про все і разом з тим ні про що.