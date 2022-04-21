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Попеску (41) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба обсудил с молдавским коллегой Попеску вопрос двустороннего сотрудничества

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим молдавским коллегой Нику Попеску.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Кулеба отметил: "Разговаривал со своим молдавским коллегой Нику Попеску. Я приветствовал запрет Молдовой ленты Святого Георгия и знаков "V" и "Z", которые используются в качестве символов российской агрессии и военных преступлений в Украине. Мы также обсудили все важные вопросы украино-молдавского двустороннего сотрудничества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конец этой войны будет решен на поле боя, а не за столом переговоров, - Кулеба
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21.04.2022 22:00 Ответить
Итак, инфа из первых рук - от наших беженцев из Румынии.

Едут молдаване проездом. Машины обмотаны георгиевскими лентами. Рассказывают нашим беженцам, что Украина сама виновата, продались США, НАТО и т.д. Путин всё делает правильно, надо освобождать...

Короче, все ватные цитаты со скабеевских телеканалов.

Там люди живут во мраке. Если работает зомбоящик, то на поддержку этого государства можно не рассчитывать.
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21.04.2022 22:00 Ответить
і на що це впливає? ми знаємо що Україна в кільці ватанів, їблоруси, млдовани, угри кацапи, грузини (частково)
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21.04.2022 22:13 Ответить
Не все такие.
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22.04.2022 10:07 Ответить
"Обговорили всі важливі питання..."
Уміють же ті дипломати сказати про все і разом з тим ні про що.
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21.04.2022 22:01 Ответить
А Попеску це він чи вона?))
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21.04.2022 22:24 Ответить
 
 