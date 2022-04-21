Кулеба обговорив із молдавським колегою Попеску питання двостороннього співробітництва
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм молдавським колегою Ніку Попеску.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Кулеба зазначив: "Розмовляв зі своїм молдавським колегою Ніку Попеску. Я вітав заборону Молдовою стрічки Святого Георгія та знаків "V" і "Z", які використовуються як символи російської агресії та військових злочинів в Україні. Ми також обговорили всі важливі питання українсько-молдовського двостороннього співробітництва".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Едут молдаване проездом. Машины обмотаны георгиевскими лентами. Рассказывают нашим беженцам, что Украина сама виновата, продались США, НАТО и т.д. Путин всё делает правильно, надо освобождать...
Короче, все ватные цитаты со скабеевских телеканалов.
Там люди живут во мраке. Если работает зомбоящик, то на поддержку этого государства можно не рассчитывать.
Уміють же ті дипломати сказати про все і разом з тим ні про що.