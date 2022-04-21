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Попеску (21) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба обговорив із молдавським колегою Попеску питання двостороннього співробітництва

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм молдавським колегою Ніку Попеску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Розмовляв зі своїм молдавським колегою Ніку Попеску. Я вітав заборону Молдовою стрічки Святого Георгія та знаків "V" і "Z", які використовуються як символи російської агресії та військових злочинів в Україні. Ми також обговорили всі важливі питання українсько-молдовського двостороннього співробітництва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращий спосіб наблизити мир в Україні - не бути нейтральними, - Кулеба

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21.04.2022 22:00 Відповісти
Итак, инфа из первых рук - от наших беженцев из Румынии.

Едут молдаване проездом. Машины обмотаны георгиевскими лентами. Рассказывают нашим беженцам, что Украина сама виновата, продались США, НАТО и т.д. Путин всё делает правильно, надо освобождать...

Короче, все ватные цитаты со скабеевских телеканалов.

Там люди живут во мраке. Если работает зомбоящик, то на поддержку этого государства можно не рассчитывать.
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21.04.2022 22:00 Відповісти
і на що це впливає? ми знаємо що Україна в кільці ватанів, їблоруси, млдовани, угри кацапи, грузини (частково)
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21.04.2022 22:13 Відповісти
Не все такие.
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22.04.2022 10:07 Відповісти
"Обговорили всі важливі питання..."
Уміють же ті дипломати сказати про все і разом з тим ні про що.
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21.04.2022 22:01 Відповісти
А Попеску це він чи вона?))
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21.04.2022 22:24 Відповісти
 
 