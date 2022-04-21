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Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири, - Данилов

шойгу,путін

Россия не остановится, пока Украина не выгонит ее со всех своих территорий, включая оккупированный Крым.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Не только Путин принял решение о масштабном вторжении. Это решение высшего политического руководства России. Задача орды - уничтожить нашу страну, нашу нацию, колонизировать Украину", - подчеркнул он.

По словам Данилова, в Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать для украинцев концлагеря и заставлять их строить новые города.

"Несомненно, Россия не остановится. Пока мы не выгоним их со всех наших территорий, включая Крым, война не закончится. Когда кто-то говорит, что большое сражение за Донбасс является единственным и ключевым этапом войны, это опасно. Таких сражений может быть много. Украинские войска удерживают линию, к тому же они регулярно контратакуют, – добавил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что Украина нуждается в тяжелом вооружении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Битва за Донбасс может быть не последней, большое наступление РФ еще не началось, - Данилов
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Топ комментарии
+33
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21.04.2022 22:29
+28
Шойгу планував будувати міста в Сибірі,думаєте для чого і для кого? але щось пішло не по плану,і вони відсосали великий волохатий Бандерівський пісюн
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21.04.2022 22:24
+27
"кто этот мощный старик?" (с)
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21.04.2022 22:31
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а чому у минулому часі, вони що, перестали бути нацистами?
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21.04.2022 22:24 Ответить
Шойгу планував будувати міста в Сибірі,думаєте для чого і для кого? але щось пішло не по плану,і вони відсосали великий волохатий Бандерівський пісюн
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21.04.2022 22:24 Ответить
з величезними Великодневими Ядрами!
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21.04.2022 22:28 Ответить
Інна Руда https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Finnaruda%2Fposts%2F10161717102977589
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21.04.2022 22:44 Ответить
зачем им новые города, ну что за ерунда, за все остальное согласен. слишком много там узкоглазых "славян" белые люди нууу очень нужны.
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21.04.2022 22:25 Ответить
Була новина із-за поребрика (зараз тільки через ВПН відкриєте):
https://www.rbc.ru/politics/05/08/2021/610c0dc49a79475818b2d7f0 Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и ...

Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу По мнению министра обороны, в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров Сергей Шойгу (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС) Столицу России нужно перенести в Сибирь, кроме того, здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек.
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22.04.2022 00:27 Ответить
у СибірУ
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21.04.2022 22:25 Ответить
а я полінився їх виправляти)
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21.04.2022 22:34 Ответить
Це постійна хвороба сайту Цензор.НЕТ, - невиліковний кацапізм.
Здається, вся редакція поголовно використовує "язик", а вже потім, за допомогою Гугл-перекладача, намагається досить кумедно "україно-мовствувать".
Причому, на пропозиції виправити помилки зазвичай гречно дякують, але нічого не роблять.
Ні, ну невже так важко взяти у штат хоча би пару освічених україномовних журналістів-філологів-літредакторів. Та запросіть навіть вчителя української мови-пенсіонера, - дайте йому дві-три тисячі гривень на місяць, і він із задоволенням буде виправляти ваші недолугі копіпасти з руцко-могучєво прийнятною українською мовою!
Принаймні, україномовна версія стала основною. І на тому спасибі...
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21.04.2022 23:14 Ответить
Мені з освітою ПТУ, соромно слухати ведучих на телебаченні і читати статті журналістів. Тотальна безграмотність.
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22.04.2022 01:25 Ответить
не здається - так і є.
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22.04.2022 07:32 Ответить
Х................й їм в рот, а не Україна!
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21.04.2022 22:27 Ответить
Що, данідов, справді. Навіть ударну групу ви нарешті побачили.
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21.04.2022 22:29 Ответить
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21.04.2022 22:29 Ответить
"кто этот мощный старик?" (с)
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21.04.2022 22:31 Ответить
Отец суверенной демократии, русской весны и собиратель земель расейских.
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21.04.2022 22:36 Ответить
денаціональний спецоператор всєя всєї
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21.04.2022 22:37 Ответить
кажись у путлера что-то со спиной- или типа там нерв защемляет или вообще рак позвоночника
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21.04.2022 23:10 Ответить
Это очередной видеомонтаж из бункера, найдите ролик
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22.04.2022 06:21 Ответить
Хутин - это просто сумасшедший фашист, возомнивший себе новым Гитлером и вершителем судеб и решивший мир перекроить, а Шойгу - это Ева Браун, его никто не спрашивает, он все время только за серце хватается, как девушка
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21.04.2022 22:30 Ответить
С кем не говорю все сразу понимаю какое я жду торжество и событие и все просят одного что то Бог запаздывает с этим и давно пора или поскорей бы уже.... язвенники обещают выпить пол-литра водки без закуски.... инвалиды станцевать рок рол короче народ ЖДЕТ ПРАЗДНИКА ДУМАЮ ПРАЗДНИК БУДЕТ В ЕВРОПЕ ТОЧНО 90% стран да и 70% стран мира также отпразднуют сие событие... говорят что даже во времена 2 Мировой войны не было таких мыслей и желаний в отношении Гитлера - как сегодня просто перехлестывает по отношению к питерскому носильщику чумаданов...
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21.04.2022 22:42 Ответить
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21.04.2022 23:19 Ответить
какая разница,главное суть
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21.04.2022 23:08 Ответить
ну вот туда они вскоре и отправятся, вместе со всей своей Z-компанией....., если доживут....
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21.04.2022 22:34 Ответить
Навіть якщо вигнати кацапів з усієї території війна не закінчиться поки не будуть виплачені репарації та контрибуції. Санкції мають діяти доки кацапи не заплатять по повній за все знищене і пошкоджене, за кожний злочин.
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21.04.2022 22:35 Ответить
про репарации не переживай никто у кацапов спрашивать не будет все вытрясут в принудительном порядке - если конечно зеленский не подпишет какой- нибудь договор о" мiре дружбе и сотрупничестве" ..
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21.04.2022 23:13 Ответить
Это мы вас **** канализируем накуй падаль Кацапская...
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21.04.2022 22:38 Ответить
Братья-украинцы, пора понять и пояснить тем, кто еще не осознал: это не просто война за независимость Украины. Это война за право существования украинской нации, поэтому она с нашей стороны должна быть тотальной. Каждый из нас должен сделать максимум для того, чтобы уничтожить как можно больше рашистов, нанести максимальный ущерб их экономике и военной мощи. Только тогда у нас появится шанс на нормальную жизнь.
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21.04.2022 22:38 Ответить
Як би всі так думали і не втікали з грошами за кордон.Наші олігархи самі б могли купити декілька військових літаків
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21.04.2022 23:03 Ответить
так думают многие но не все хотят рисковать своей жизнью это природа человека..
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21.04.2022 23:14 Ответить
Пусть только попробуют вернуться обратно, с каждого спросим сколько % своего имущества ты потратил на армию? Если не достаточно лишаем гражданства и депортация откуда приехал. Не нужны нам в стране чмошники, которые приедут на сладкое, чтобы дальше воровать.
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21.04.2022 23:22 Ответить
І вову спитаєте? І , хазяїна його, іґарьвалєрічя? А спиталка виросла?
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22.04.2022 00:09 Ответить
гоблін уйобі...ий
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21.04.2022 22:45 Ответить
Опять ГУЛАГ. Ничего нового так и не смогли придумать.
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21.04.2022 22:50 Ответить
В них вся країна вже один великий ГУЛАГ.
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22.04.2022 00:14 Ответить
Пам'ятаю, як губернатор Краснодарського краю Ткачов написав статтю, в якій пропонував Далекий схід заселити українцями. Це було років п'ятнадцять тому. Я тоді дивувався: яке відношення якийсь російський губернатор має до України? А воно он як повернулось, вони давно будували плани по геноциду українців.
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21.04.2022 22:53 Ответить
А я пам'ятаю, як цілий депутат Верховної Ради України пропонував переселяти українців у Сибір. Був колись такий собі ригоанал Болдирєв. І нічого. Мовчали, і соплі жували...

ДЕПУТАТ-«РЕГИОНАЛ» ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕСЕЛИТЬ УКРАИНЦЕВ В СИБИРЬ

Российским властям надо стимулировать переезд в Россию не русских, а украинцев из центральных и западных областей Украины. Об этом заявил на Всемирном конгрессе соотечественников депутат Верховной Рады Украины Юрий Болдырев (Партия Регионов).

Он напомнил, что несколько сотен тысяч выходцев из Украины, которые до революции перебрались на Дальний Восток и в Сибирь, давно стали русскими и по языку, и по культуре, и по самоощущению. То же самое, отметил он, произошло с переселенцами с Украины советских времен. Таким образом, Болдырев считает, что и нынешней РФ надо поддержать такую же практику для освоения малонаселенных частей России.

Болдырев, в частности, предложил переселить в Сибирь и Приморье жителей Житомирской и Волынской областей Украины. По словам Болдырева, это обеспечит этнический баланс в Украине и поможет заселить Сибирский регион. «Они не этнические русские, но после переселения в Сибирь через пару поколений станут культурно русскими людьми», - заявил Болдырев.

Помимо прочего, по мнению народного депутата, этот процесс будет способствовать сохранению этнокультурного баланса в Украине, которая остается разделенной страной именно по отношению к культуре: население Юга и Востока Украины привержено русской культуре, в противовес западно-украинским областям.

Вторым признаком принадлежности к русскому миру в Украине является принадлежность к канонической православной церкви, испытывающей мощнейшее давление со стороны властей Украины, отметил Болдырев. В этой связи он призвал Россию и всех соотечественников всячески поддерживать Украинскую православную церковь Московского Патриархата, напомнив, что противостоящие ей «раскольники» под руководством преданного анафеме Филарета официально поддерживаются со стороны президента и других властей Украины.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин поддержал эту идею.

По материалам «Росбалт», «ЗАКС.РУ»

Джерело: http://ru.proua.com/news/2006/10/30/161121.html ru.proua.com , 30 жовтня 2006
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21.04.2022 23:36 Ответить
ось ця гнида...цiкаво, воно ще не здохло?

"ГАЛИЦИЯ - НАРОСТ НА ТЕЛЕ УКРАИНЫ" - НОВЫЕ СТИХИ ДЕПУТАТА-РЕГИОНАЛА ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА




https://images.cnscdn.com/images/b/3/2/4/b324386c84ee49fa36ac109a3fc29db8/original.jpg

Галиция - нарост на теле Украины. На дерева стволе, как чага или хост. Пока он соки пьёт - лишь гриб он, если ж ныне Его отрезать - он лекарство. В рост Пойдёт любовь её к нам, наша к ней. Благослови, Господь, расстаться поскорей!
Творчество народного депутата от Партии Регионов Юрия Болдырева буквально взорвало интернет-среду. Откровенные https://censor.net/photo_news/155394/u_yanukovicha_obyavilsya_esche_odin_talant_regional_boldyrev_pishet_stihi_na_temu_kakogo_bya_hera_ili_prostitutka_ty_moya_prostitutochka_fotoвызвали бурное обсуждение на блогах и форумах. Изучив богатое и полное сюрпризов творчество господина Болдырева на его персональном сайте, «Цензор» обнаружил, что кроме лирических строк народному депутату не чужды и остро-социальные тексты.

Для начала депутат передает небольшой поэтический привет соратнице по «Партии Регионов» Анне Герман:

Галиция - нарост на теле Украины.

На дерева стволе, как чага или хост.

Пока он соки пьёт - лишь гриб он, если ж ныне

Его отрезать - он лекарство. В рост

Пойдёт любовь её к нам, наша к ней.

Благослови, Господь, расстаться поскорей!
Источник:
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25.04.2022 00:25 Ответить
вам Илюша кацапский точно конец - не будет путина не будет рассеи а ему не долго осталось
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21.04.2022 23:16 Ответить
Так они и переехали. В Ямало- Ненецком автономном округе (это где весь газ х..ла добывается) больше 50% - украинцы. В 70-х годах осваивали месторождения, строили заводы по очистке газа, газотранспортную сеть.
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21.04.2022 23:19 Ответить
В нас появилися союзники. Сильні світу цього англо-сакси. Тому недоімперія не зможе свої плани втілити в життя. Скоро в недоімперія будуть знову просити від англосаксів чьото пожрать...
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21.04.2022 23:03 Ответить
Так
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21.04.2022 23:25 Ответить
Що б не починала будувати засРашка, у них завжди виходить ГУЛАГ.
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21.04.2022 23:57 Ответить
Даніла мячкославович - знатний брехунець!
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22.04.2022 00:11 Ответить


слухай, ти сумнiваєшся, що у кацапо-орди такi плани на рахунок українцiв?

повбивати, рушту виселити, перетворити на манкуртiв...
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25.04.2022 00:38 Ответить
Які ж ви кацапчикі убогі та недолугі! Слухайте сюди! Берете гроші з воєнки і будуєте дитячі садочки, роддома обставляєте новітньою технікою і закуповуєте ліки, материнський капітал у вас вже є. Все! Далі народ сам все зробе!
А війною ви й себе погубете і нам шкоди ще наробите. Воно вам треба?
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22.04.2022 02:18 Ответить
Піонтковський каже, що шойгу вже на концерті у кобзона.

"пропагандисты показывают ранее заготовленные сюжеты с министром обороны Шойгу, пытаясь убедить россиян в его существовании. Пионтковский же убежден, что министра уже казнили".
https://www.unian.net/russianworld/konflikt-putina-s-generalami-obernulsya-massovymi-chistkami-piontkovskiy-novosti-rossii-11794770.html
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22.04.2022 02:29 Ответить
Почему планировали?
Уверен стройка идёт полным ходом....
Да и некоторые города рашки похожи на канцлагеря.
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22.04.2022 03:07 Ответить
ничего нового, сталинизм, гулаг, геноцид.
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22.04.2022 04:06 Ответить
Данілов задовбав своїми байками, краще знов розкажи байку про ціль №1 зеЛоха. А про війну **** ти не знав, це на твоїй совісті на совісті зеЛоха, а також того зеленого лайна яке любить відосики замість того щоб думати, смерті на окупованих територіях.
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22.04.2022 07:09 Ответить
Кацапы ленивые как вши. Вот и решили ,раздобыть рабов.. Про это я говорил давно…Мой прадед ( розеулаченныйбыл там 1936-1942 потом пошёл на фронт ( смывать кровью )
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22.04.2022 10:04 Ответить
нацизм в чистом виде!
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22.04.2022 11:01 Ответить


паРаша больша рассеянским шизо-фашизмом, который на всех парах мчится к нацизму.
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25.04.2022 00:49 Ответить
 
 