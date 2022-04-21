Израиль согласился передать Украине каски и бронежилеты, - СМИ

Израиль поставит средства защиты – каски и бронежилеты – для украинских спасательных и гуманитарных служб в рамках гуманитарной помощи стране в противостоянии российскому вторжению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Вести. Израиль по-русски".

"Впервые с начала российского вторжения в Украину Израиль поставит украинской стороне каски и бронежилеты. Сотни защитных комплектов предназначаются исключительно для спасательных служб и других гражданских структур Украины. Решение о начале поставок было согласовано на самом высоком уровне и на протяжении нескольких недель оставалось секретным", - говорится в публикации.

Издание также отмечает, что в настоящее время в Израиле изучают техническую сторону вопроса - пути доставки защитных комплектов и механизм их передачи по назначению.

"Передача Украине защитных комплектов рассматривается в Израиле как часть гуманитарной помощи наравне с открытием во Львовской области израильского полевого госпиталя, снабжением продовольствием и медикаментами и приемом репатриантов – беженцев из районов военных действий", – отмечается в сообщении.

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