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Израиль (1851) Бронежилет (129)

Израиль согласился передать Украине каски и бронежилеты, - СМИ

ізраїль

Израиль поставит средства защиты – каски и бронежилеты – для украинских спасательных и гуманитарных служб в рамках гуманитарной помощи стране в противостоянии российскому вторжению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Вести. Израиль по-русски".

"Впервые с начала российского вторжения в Украину Израиль поставит украинской стороне каски и бронежилеты. Сотни защитных комплектов предназначаются исключительно для спасательных служб и других гражданских структур Украины. Решение о начале поставок было согласовано на самом высоком уровне и на протяжении нескольких недель оставалось секретным", - говорится в публикации.

Издание также отмечает, что в настоящее время в Израиле изучают техническую сторону вопроса - пути доставки защитных комплектов и механизм их передачи по назначению.

"Передача Украине защитных комплектов рассматривается в Израиле как часть гуманитарной помощи наравне с открытием во Львовской области израильского полевого госпиталя, снабжением продовольствием и медикаментами и приемом репатриантов – беженцев из районов военных действий", – отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+24
- Чому каски мокрі?
- Жиди плакали, коли віддавали.
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21.04.2022 23:25
+21
Офіційні представники Ізраїлю проковтнули язики,щодо обстрілу Бабиного Яру.Хоча завжди цькували Україну і звинувачували безпідставно.
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21.04.2022 23:19
+21
А що казати, коли кацапи роблять зброю за допомогою Ізраїлю? Нічого. От і мовчать.
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21.04.2022 23:25
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"Израиль согласился..."
Согласился, Карл!
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22.04.2022 08:28 Ответить
"Израиль согласился..."
Согласился, Карл!
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22.04.2022 08:29 Ответить
Галилеянин любить - честь, юдей-гроші. (Кажуть так написано в торі). Хто користав з багатств московії від заснування-юдеї, а хто користав тепер- теж юдеї (гляньте списки олігархів). Хто в Україні прибрав і прибирає до своїх липких рук- ті ж самі юдеї тому так. Давно пора відпускати на волю.
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22.04.2022 08:40 Ответить
Потом обижаются, что к евреям предвзято относятся. Усидеть на двух стульях - коронная фишка евреев. Одним словом - жиды (в польском языке евреев так и обозначают - Żydy).
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22.04.2022 08:53 Ответить
Потом обижаются, что к евреям предвзято относятся. Усидеть на двух стульях - коронная фишка евреев. Одним словом - жиды (в польском языке евреев так и обозначают - Żydy).
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22.04.2022 08:54 Ответить
Якщо проаналізувати прізвища тих , хто організовував геноцид Голодомору в Україні, то одразу розуміємо рівень "підтримки" України Ізраїлем... вони з Ху#лом грають в чотири руки проти українців ... Ми це ОБОВ'ЯЗКОВО запам'ятаємо!!!
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23.04.2022 10:15 Ответить
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