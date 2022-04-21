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Ізраїль (1609) Бронежилет (149)

Ізраїль погодився передати Україні каски та бронежилети, - ЗМІ

ізраїль

Ізраїль поставить засоби захисту - каски та бронежилети - для українських рятувальних та гуманітарних служб у рамках гуманітарної допомоги країні у протистоянні російському вторгненню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Вести. Израиль по-русски".

"Вперше з початку російського вторгнення в Україну Ізраїль поставить українській стороні каски та бронежилети. Сотні захисних комплектів призначаються виключно для рятувальних служб та інших цивільних структур України. Рішення про початок постачання було погоджено на найвищому рівні і протягом кількох тижнів залишалося секретним", - йдеться у публікації.

Видання також зазначає, що наразі в Ізраїлі вивчають технічну сторону питання – шляхи доставки захисних комплектів та механізм їх передачі за призначенням.

"Передача Україні захисних комплектів розглядається в Ізраїлі як частина гуманітарної допомоги нарівні із відкриттям у Львівській області ізраїльського польового шпиталю, постачанням продовольства та медикаментів та прийомом репатріантів – біженців з районів військових дій", – наголошується у повідомленні.

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Топ коментарі
+24
- Чому каски мокрі?
- Жиди плакали, коли віддавали.
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21.04.2022 23:25
+21
Офіційні представники Ізраїлю проковтнули язики,щодо обстрілу Бабиного Яру.Хоча завжди цькували Україну і звинувачували безпідставно.
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21.04.2022 23:19
+21
А що казати, коли кацапи роблять зброю за допомогою Ізраїлю? Нічого. От і мовчать.
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21.04.2022 23:25
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"Израиль согласился..."
Согласился, Карл!
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22.04.2022 08:28 Відповісти
"Израиль согласился..."
Согласился, Карл!
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22.04.2022 08:29 Відповісти
Галилеянин любить - честь, юдей-гроші. (Кажуть так написано в торі). Хто користав з багатств московії від заснування-юдеї, а хто користав тепер- теж юдеї (гляньте списки олігархів). Хто в Україні прибрав і прибирає до своїх липких рук- ті ж самі юдеї тому так. Давно пора відпускати на волю.
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22.04.2022 08:40 Відповісти
Потом обижаются, что к евреям предвзято относятся. Усидеть на двух стульях - коронная фишка евреев. Одним словом - жиды (в польском языке евреев так и обозначают - Żydy).
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22.04.2022 08:53 Відповісти
Потом обижаются, что к евреям предвзято относятся. Усидеть на двух стульях - коронная фишка евреев. Одним словом - жиды (в польском языке евреев так и обозначают - Żydy).
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22.04.2022 08:54 Відповісти
Якщо проаналізувати прізвища тих , хто організовував геноцид Голодомору в Україні, то одразу розуміємо рівень "підтримки" України Ізраїлем... вони з Ху#лом грають в чотири руки проти українців ... Ми це ОБОВ'ЯЗКОВО запам'ятаємо!!!
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23.04.2022 10:15 Відповісти
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