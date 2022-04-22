Госдеп прокомментировал санкции РФ против США: Заслужить гнев Кремля – это вознаграждение
В США считают вознаграждением введение Россией санкций против государственных и общественных деятелей, журналистов и бизнесменов, которые поддерживают Украину и раскрывают правду о зверствах россиян.
Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Должен сказать, что это ничто иное, чем вознаграждение - заслужить гнев правительства, обманывающего собственный народ, жестокости у своих соседей и стремится создать мир, где свобода и право выбора становятся изгнанниками", - пояснил он.
Прайс отметил, что воспринимает за честь возможность разделить такое враждебное отношение со стороны Кремля с коллегами в правительстве, а также журналистами, прилагающими невероятные усилия, когда раскрывают правду о кровавых злодеяниях РФ в Украине.
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«Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции в Мариуполе», - заявили в Вашингтоне.
Інша проблема, чи збережеться при цьому Україна... Чи, вірніше - до знищення касапоімперії...