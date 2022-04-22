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Госдеп прокомментировал санкции РФ против США: Заслужить гнев Кремля – это вознаграждение

прайс,нед

В США считают вознаграждением введение Россией санкций против государственных и общественных деятелей, журналистов и бизнесменов, которые поддерживают Украину и раскрывают правду о зверствах россиян.

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Должен сказать, что это ничто иное, чем вознаграждение - заслужить гнев правительства, обманывающего собственный народ, жестокости у своих соседей и стремится создать мир, где свобода и право выбора становятся изгнанниками", - пояснил он.

Прайс отметил, что воспринимает за честь возможность разделить такое враждебное отношение со стороны Кремля с коллегами в правительстве, а также журналистами, прилагающими невероятные усилия, когда раскрывают правду о кровавых злодеяниях РФ в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп ответил на угрозы России из-за поставок оружия Украине: ничто не сможет отговорить нас
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Топ комментарии
+18
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22.04.2022 01:42
+14
"Бідні", через санкції раші, не зможуть скористатися рубльовими рахунками і помруть з голоду! 😁😂
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22.04.2022 02:28
+14
Кацапи просто смешни в своїх санкциях. Во все остальном-уродливи и омерзительни.
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22.04.2022 02:29
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22.04.2022 01:42 Ответить
Ахаха, санкції москволапєй проти США, чим більше таких бумерангових санкцій, тим швидше вся всрасєя, потоне у своєму ж лайні
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22.04.2022 02:21 Ответить
"Бідні", через санкції раші, не зможуть скористатися рубльовими рахунками і помруть з голоду! 😁😂
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22.04.2022 02:28 Ответить
Кацапи просто смешни в своїх санкциях. Во все остальном-уродливи и омерзительни.
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22.04.2022 02:29 Ответить
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22.04.2022 03:49 Ответить
Бідні англійці, американці і канадці не зможуть поїхати в Зажопинськ поїсти млинців з лопати, подивитись на сталактити з гівна, Заодно і на півнів з того ж матеріалу. Боже, Яке горе!
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22.04.2022 05:35 Ответить
Параштанці, знімайте штани, їжак готовий...
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22.04.2022 06:31 Ответить
⚡️ Госдеп США назвал заявление Путина и Шойгу по взятию Мариуполя дезинформацией.

«Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции в Мариуполе», - заявили в Вашингтоне.
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22.04.2022 06:52 Ответить
схоже, дідусь Байденко має намір знищити новопосталу імперію зла..., подібно до тої, якої не стало в 1991-му році.
Інша проблема, чи збережеться при цьому Україна... Чи, вірніше - до знищення касапоімперії...
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22.04.2022 07:45 Ответить
в часи СРСР була така приказка - "если США нас хвалят, мы что-то делаем не так, а если бесятся - мы на правильном пути". Теперь вона з точністю навпаки демонструє її дію на скигливих шавках москви.
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22.04.2022 10:34 Ответить
 
 