Госдеп прокомментировал санкции РФ против США: Заслужить гнев Кремля – это вознаграждение

В США считают вознаграждением введение Россией санкций против государственных и общественных деятелей, журналистов и бизнесменов, которые поддерживают Украину и раскрывают правду о зверствах россиян.

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Должен сказать, что это ничто иное, чем вознаграждение - заслужить гнев правительства, обманывающего собственный народ, жестокости у своих соседей и стремится создать мир, где свобода и право выбора становятся изгнанниками", - пояснил он.

Прайс отметил, что воспринимает за честь возможность разделить такое враждебное отношение со стороны Кремля с коллегами в правительстве, а также журналистами, прилагающими невероятные усилия, когда раскрывают правду о кровавых злодеяниях РФ в Украине.

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