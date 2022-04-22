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Великобритания (4718) оружие (10028) военные учения (3437) Джонсон_Борис (495)

Британцы учат украинских военных управлять бронированными машинами и пользоваться зенитными ракетами, которые поступят в Киев, - Джонсон

mastiff,мастіф

Десятки украинских солдат в Великобритании учатся управлять 120 британскими бронированными машинами, прежде чем вернуться с ними для участия в войне против России.

Об этом сообщил премьер Британии Борис Джонсон во время поездки в Индию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Британские военные учат украинских коллег в Польше, как пользоваться зенитными ракетами, сказал премьер-министр, изложив дополнительные детали военной помощи Великобритании вооруженным силам официального Киева.

"Могу сказать, что сейчас мы учим украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании использованию бронетехники", – отметил Джонсон.

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По мере того, как близится уже третий месяц российского вторжения в Украину, Великобритания и другие западные страны начали поставлять Киеву стандартное оружие НАТО, которое требует коротких периодов обучения, чтобы украинские солдаты знали, как им пользоваться, отмечает издание.

На этой неделе Пентагон заявил, что научит некоторых украинцев использованию первой партии из 18 американских гаубиц "за пределами страны", прежде чем это можно использовать на поле боя.

Оба заявления сигнализируют о шаге к более активному участию Запада в войне, сосредоточенному на поставке оружия украинским силам и применении широких экономических санкций против России.

Пресс-секретарь Джонсона настаивает на том, что обучение украинцев в Великобритании не является эскалацией. "Что вызывает эскалацию, так это действия Путина и его режима в Украине. Мы просто работаем вместе с нашими союзниками, чтобы дать Украине самые лучшие инструменты для самозащиты", - сказал он.

Во время визита в Киев Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное наступление России.
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Топ комментарии
+30
Другий день бачу, що розганяється тема про крадіжки і перепродування допомоги, зокрема, військової. Щодо гуманітарної - в курсі, на жаль, є таке огидне явище. І ним повинні займатися відповідні органи.

Ось ставлю роз'яснення щодо військової. Оскільки я не вірю, що те озброєння, яке передається на урядовому рівні, лежить на складах чи продається - ???

Roman Donik
21 mins ·
Я так розумію російська ІПСО з приводу "зброя яку передали союзники, лежить на складах", почалася? Я не знаю як там з гуманітаркою, але я точно знаю як там зі зброєю та обладнанням.
1. Нам дають ту зброю, яку ми офіційно просим. Це не волонтери, насипали розсипом печєньок і повезли не розуміючи треба то чи не треба. То держави відвантажуюьб те що ми просимо. А потім звітують своїм платникам податків.
2. Перед тим як попросити офіційно зброю, наші спеціально навчанні люди вираховують
а) Скільки саме нам треба цієї зброї. Бо просто хатєлки від балди, не прокатять. Які і завищені цифри. Там теж є фахівці, які вміють рахувати.
б) Скільки цієї зброї є в наявності в робочому стані. В яких країнах. З якими ************. Бо на рівні держав, МО та військових аташе, не можна гнати порожняк типу - дайте нам веселку, та коней пегасів. Кожне звернення то залізобетонні розрахунки.
3. Обрахування кількості зброї в заявках ведеться настільки прискіпливо та точно, з урахуванням всіх можливих сценаріїв (обов'язково враховуючи інтенсивність дій), що це виглядає для мене як щось потойбічне.
4. Кожен етап постачання зброї прозорий для нашого військового керівництва. Вони знають що, звідки, як і куди перевозиться та куди вантажиться. Терміни та час. Як заходить, та коли. Все це проходить під контролем кількох відомств, які як би прикривають одне одного, а насправді ще й контролюють.
5. Розподіл. Розподілом всіх ніштяків займається особисто Залужний. Я не кажу про набої 50 BMG, але все високотехнологічне та потужне проходить через нього. З ліва коло робочого столу висить полиця.
На полиця на торці нижньої полки приліплений аркуш. На аркуші вся номенклатура яка поступає, яка потрібна, та яка передається, та кому у війська. В перші неділі Залужний особисто ділив "NLAW" по напрямкам згідно розвідданим по наявності угруповань танків.
Більше того, коли почалися перші проблеми з одноразовими акумуляторами на Джавеліни, вдень було повідомлено Залужному, ввечері вже було вирішене питання, а через два дні свіжепривезені відновлювальні аккуми пішли у війська.
5. Я не уявляю, навіть в теорії, як таке може бути, що на якомусь етапі, з цього списку щось випадає, та кудись їде на склад чи на дачумуженка.
6. Я правда не знаю, що там з цивільними та гуманітарними питаннями. Щось десь може й крадеться, що там десь може й рахується як вкрасти на відновленні. Але я точно знаю, що зараз війна. Війна гірша за 2 світову. Війна де ціною є суверенність держави Україна. Війна, відповідальність за хід якої несе главком Залужний. Рішення по зброї приймається військовими. Ви взагалі можете собі уявити, як це хтось проїбе, або вкраде зброю, яку зараз чекає главком для підсилення фронту? Ви взагалі уявляєте, як люди з команди Залужного можуть при такій відповідальності, щось подібне допустити? Я ні.
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22.04.2022 09:05
+26
Вже час перейменувати числені проспекти гагарина, бульвари жукова, вулиці московські та мінські на Бориса Джонсона та Джозефа Байдена!
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22.04.2022 08:56
+25
Дякуємо за допомогу. Ось це по-державницьки. Англосакси виконують свої забов'язаня, навіть по юридично нікчемному Будапештскому меморандуму. Повага за розуміння, що буде, якщо порушувати домовленості і які наслідки будуть для всього світу від цього.
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22.04.2022 08:51
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Правила форума Совет форумчан
Навчання наших військових це не ескалація. Це наближення часу розгрому "2-ї" армії світу ********* видами зброї.
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22.04.2022 08:49 Ответить
Схоже, що парад 9го травня, якщо ще встигнуть, буде останній
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22.04.2022 09:18 Ответить
нажаль бластери ще не придумали в реальност
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22.04.2022 13:03 Ответить
Ескалація-це коли систематично систематично, з дня надень зменшують пайку вівса Конярі Лаврову на захудалій конефермі.
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22.04.2022 10:21 Ответить
не ображайте коней. коні - то красиві і благородні створіння. а лавруша ну хіба що стара шкапа
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22.04.2022 11:33 Ответить
Пора вже приробити до крилатої ракети Нептун першу розгінну ступінь, так щоб летіла вона від 700км. і дальше !!! Перша ціль Кримський міст, Чорноморська, Каспійська ескадри та інші важливі цілі, щура в норі...!Око за око , зуб за зуб!
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22.04.2022 14:41 Ответить
Дякуємо.
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22.04.2022 08:50 Ответить
Дякуємо за допомогу. Ось це по-державницьки. Англосакси виконують свої забов'язаня, навіть по юридично нікчемному Будапештскому меморандуму. Повага за розуміння, що буде, якщо порушувати домовленості і які наслідки будуть для всього світу від цього.
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22.04.2022 08:51 Ответить
Более того, Джонсон четко заявил, что если плешивый додумается до красной кнопки, они никого спрашивать не будут и ответят. Уже его ржавого ЯО никто не боится.
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22.04.2022 12:34 Ответить
Вже час перейменувати числені проспекти гагарина, бульвари жукова, вулиці московські та мінські на Бориса Джонсона та Джозефа Байдена!
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22.04.2022 08:56 Ответить
Та ясна річ. Спершу років відігнати треба
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22.04.2022 09:06 Ответить
Та ясна річ. Спершу років відігнати треба
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22.04.2022 09:06 Ответить
Другий день бачу, що розганяється тема про крадіжки і перепродування допомоги, зокрема, військової. Щодо гуманітарної - в курсі, на жаль, є таке огидне явище. І ним повинні займатися відповідні органи.

Ось ставлю роз'яснення щодо військової. Оскільки я не вірю, що те озброєння, яке передається на урядовому рівні, лежить на складах чи продається - ???

Roman Donik
21 mins ·
Я так розумію російська ІПСО з приводу "зброя яку передали союзники, лежить на складах", почалася? Я не знаю як там з гуманітаркою, але я точно знаю як там зі зброєю та обладнанням.
1. Нам дають ту зброю, яку ми офіційно просим. Це не волонтери, насипали розсипом печєньок і повезли не розуміючи треба то чи не треба. То держави відвантажуюьб те що ми просимо. А потім звітують своїм платникам податків.
2. Перед тим як попросити офіційно зброю, наші спеціально навчанні люди вираховують
а) Скільки саме нам треба цієї зброї. Бо просто хатєлки від балди, не прокатять. Які і завищені цифри. Там теж є фахівці, які вміють рахувати.
б) Скільки цієї зброї є в наявності в робочому стані. В яких країнах. З якими ************. Бо на рівні держав, МО та військових аташе, не можна гнати порожняк типу - дайте нам веселку, та коней пегасів. Кожне звернення то залізобетонні розрахунки.
3. Обрахування кількості зброї в заявках ведеться настільки прискіпливо та точно, з урахуванням всіх можливих сценаріїв (обов'язково враховуючи інтенсивність дій), що це виглядає для мене як щось потойбічне.
4. Кожен етап постачання зброї прозорий для нашого військового керівництва. Вони знають що, звідки, як і куди перевозиться та куди вантажиться. Терміни та час. Як заходить, та коли. Все це проходить під контролем кількох відомств, які як би прикривають одне одного, а насправді ще й контролюють.
5. Розподіл. Розподілом всіх ніштяків займається особисто Залужний. Я не кажу про набої 50 BMG, але все високотехнологічне та потужне проходить через нього. З ліва коло робочого столу висить полиця.
На полиця на торці нижньої полки приліплений аркуш. На аркуші вся номенклатура яка поступає, яка потрібна, та яка передається, та кому у війська. В перші неділі Залужний особисто ділив "NLAW" по напрямкам згідно розвідданим по наявності угруповань танків.
Більше того, коли почалися перші проблеми з одноразовими акумуляторами на Джавеліни, вдень було повідомлено Залужному, ввечері вже було вирішене питання, а через два дні свіжепривезені відновлювальні аккуми пішли у війська.
5. Я не уявляю, навіть в теорії, як таке може бути, що на якомусь етапі, з цього списку щось випадає, та кудись їде на склад чи на дачумуженка.
6. Я правда не знаю, що там з цивільними та гуманітарними питаннями. Щось десь може й крадеться, що там десь може й рахується як вкрасти на відновленні. Але я точно знаю, що зараз війна. Війна гірша за 2 світову. Війна де ціною є суверенність держави Україна. Війна, відповідальність за хід якої несе главком Залужний. Рішення по зброї приймається військовими. Ви взагалі можете собі уявити, як це хтось проїбе, або вкраде зброю, яку зараз чекає главком для підсилення фронту? Ви взагалі уявляєте, як люди з команди Залужного можуть при такій відповідальності, щось подібне допустити? Я ні.
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22.04.2022 09:05 Ответить
Учора був наболілий виступ Ю.Швеця про шлях допомоги. Військової не чіпав, а тільки волонтерську. Прохвости швиденько обєднались, і почалось все те саме що і 8 років тому. Спочатку зробили приватні склади для переховування, для цього підійшли приміщення для зеберігання контрабанди,а потім реалізація. Зелені поставили свої заградпункти вже на митницях де махлюють з високоліквідними товарами. Недарма Коля Котлеткін ошивається у Львові. Нічого нового. На Волині такий бізнес існує від батька до сина. Купується посада в ОВА, накопичується і реалізується. Все те саме як контрабанда, тільки мита не потрібно платити. В ОПі працюють професіонали, один Агрохімія чого вартий, як ніяк старий контрабандист ще з Миколаївського порту.
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22.04.2022 10:30 Ответить
Добре, що він військової допомоги не чіпав. Бо в минулому виступі квакнув, що москальські ракети буцімто у Львові розбомбили склад з Джавелінами, тобто повторив московський фейк. Мене це, знаєте, дуже напрягло... Особливо його вчорашня реклама Смєшка. То взагалі... він би ще Юльку Тимошенко на розподіл американської допомоги і гуманітарки порекомендував...

Перш за все, ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається на складі зі зброєю, в яку влучає ракета. Такий склад - не дай боже - потім ще довго горить і вибухає, і погасити його відразу однією пожежною машиною протягом наступних півгодини після атаки, самі розумієте, неможливо.

Тому Швець старанно з'їхав з теми розбомблених у Львові складів з військовою технікою і вчора битих 51 хвилину розпинався, хто такий Арестович і хто такий Єрмак. Хто такий Арестович, ми якраз добре знаємо, нам про нього розповідати не треба. Він ще в 2019 році казав про цю війну і вгадав все блискуче. При цьому казав, що нема іншого виходу, ніж цю війну виграти! І зараз - скільки Арестович зекономив нам заспокійливих медикаментів, скільки врятував життів врешті-решт. А під час війни спокій і впевненість - найперша річ для суспільства!

Хто такий Єрмак, тут як кажуть, мнєнія раздєлілісь Одна частина кричить негайно повісити. Друга частина десь розуміє, що якби на такому високому рівні сидів кріт, то певно би не було таких непоганих військових успіхів, на які у світі навіть ніхто не сподівався. Та і вбити або захопити президента в перші тижні війни москалям не вдалося. Тому я би утримався наразі, час покаже, хто є ху.

А от хто такий Швєц? Чудак, який заробляє на монетизації ютуба, коментуючи американські статті і фантазуючи на теми міжнародної політики. До речі, від учора раптом кількість переглядів у нього різко обвалилася - від 1.5 млн до 300 тис. Давайте називати речі своїми іменами - Швець "жидко обосрался", бо заліз в тему, яку може взагалі не треба було зачіпати. Бо це на користь кацапні, врешті-решт! Будь-яка наша внутрішня чвара, навіть якщо для неї є 100% підстава, під час війни має бути принаймні не винесена на міжнародний рівень. Якось так...

Так, тема корупції у розподілі гуманітарки є. Ну як її може не бути, як вже підростає друге покоління людей на західному кордоні, головним бізнесом яких є перенесення цигарок в трусах?! І які вже на тому ділі розкрутилися так, що покупляли собі фури і цілі прикордонні переходи на якийсь час доби...

Але всі ми знаємо, що це питання вирішується на раз. Очевидно, це станеться після перемоги, системно і назавжди. Рецепт простий. Не повинно бути кордону, штучних бар'єрів для руху товарів і послуг - і відразу зникнуть всі корупціонери і митники, яких би я зараз просто відстрілював, як скажених лисиць з лісу.
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22.04.2022 10:57 Ответить
Ооо, фанати(фанатки точніше) люсі підтянулись)
"І зараз - скільки Арестович зекономив нам заспокійливих медикаментів, скільки врятував життів врешті-решт."
Аха-ха, блін, та ви істерички вже дістали з тим заспокійливим. З кожної дірки дешевий піар дєвачкі канфєткі. Ой, а скажи як говоряща галава рятувала життя відосиками?
"А от хто такий Швєц? Чудак, який заробляє на монетизації ютуба, коментуючи американські статті і фантазуючи на теми міжнародної політики"
Те саме що робить люся.
Усі, у кого є хоч краплина критичного мислення, бачать хто такий аферистович і дєрмак, але ти розпинайся дальше, бач, яку заготовку велику приготував.
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22.04.2022 11:10 Ответить
єрмак - однозначно кріт, і це мене деже турбує.от якби на цій посаді був тепер Кривавий Пастор - я був би спокійний)
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22.04.2022 11:39 Ответить
від дєрьмака не залежать військові операції нічого і ніхто всі і їх подробиці ні йому ні говнокомандувачу не повідомляє, тому армія воює.
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22.04.2022 13:06 Ответить
Це далеко не перший випадок, який Швець описав. Усю гуманітарку з Нью Йорка прихватизували, голова діаспори прямо сказала, що це за вказівкою влади, конкретно ставленик партії слуг олігархів- Максим Козицький Голова ОДА.
Але бачу, знизу вже вилізли боти на захист. Це тільки доказує правду!
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22.04.2022 11:26 Ответить
Швець- авторитетний фахівець. Кругом скрізь порохоботи. А тобі вже час приймати пігулку. Синю.
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22.04.2022 14:30 Ответить
Ти ідіот? Навчись читати та розуміти прочитане. Я написав, що Швець не перший, хто пише про цю проблему. Це кому ще таблетки треба приймати, припадочне. Де вас таких тупих розводять, в пробірках?
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22.04.2022 15:07 Ответить
Я написав, що винен мудак із слуги "народу" а дебіл мені пише, що я порохобот
Боже, яке кінчене!
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22.04.2022 15:10 Ответить
Швец сказал, что доставляется на фронт только то, что нельзя быстро продать - тяжелое вооружение, а всё остальное: медицина, военное снаряжение, беспилотники и проч. разворовывается. Я подозреваю, что именно эти броники политики и покупают для фронта, чтобы попиариться.
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22.04.2022 14:49 Ответить
можна вже готувати українські розрахунки для Петріот та пілотів F/А-18, щоб часу не гаяти
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22.04.2022 09:52 Ответить
Розрахунки для Петріот - це мінімум 6 місяців за умов ідеальної англійської та досвіду ППО, пілоти F/А-18 - 3-4 роки за умов ідеальної англійської та багаторічного досвіду пілота винищувальної, штурмової та бомбардувальної авіації (краще усього разом).
Вже зараз усім бажаючим можна розпочати вивчення відповідних мануалів. Для F/А-18 є відомий авіасимулятор, щоб хоча б зрозуміти на скільки порядків авіація НАТО складніша за совкову.
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22.04.2022 12:18 Ответить
Так получается Швец , немножко говорит не правду Но с гуманитаркой нужно навести порядок , вы это признаёте ??? А то опять некоторые на BMW наволонтерят
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22.04.2022 09:54 Ответить
Так F -18 ,Канада хотела еще в 14-м дать , но некоторые посчитали это слишком дорого . Яхты в Одессе важнее и дома в Лондоне , Maserti .
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22.04.2022 10:02 Ответить
теперь понятно, как мы в 1945 пабедили? Также как и сейчас мы стоим благодаря внешней помощи иначебы уже на 3 месяц войны тупо закончились снаряды, техника и всё! на одном боевом духе, патриотизме итд с калашом против артилерии и танков не повоюешь... Жертвы бы были страшные, в сотню раз большие и неизбежная полная оккупация...
СПАСИБО всем кто помогает!
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22.04.2022 10:10 Ответить
тема лендлізу в рузге обростає міфами. Маршал жора, який конфліктував з Хрущевим, прямо сказав, що якщо б не америкоси, в них небуло чим тягати свою артилерію. Із 600 тис.америкоси поставили 400 тис. ще 18 відсотків були трофейними. і 15 млн пар черевиків,як тоді казали -кожаной обуви". А порох? Правда "академік" Вознесенський (лендело) для популяризації своєї брехливої книженції очорнив допомогу, назвав смішні 4 відсотки від всієї продукції. Так що пітерська школа очорнительства продовжує працювати -старі методички однако.
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22.04.2022 10:37 Ответить
Барига з порохоботами розікрав всю гуманітарку.
Інфа - 100%!
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22.04.2022 11:53 Ответить
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22.04.2022 13:00 Ответить
Гарна допомога відправити Ваню на концерт до Кобздона.
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22.04.2022 12:53 Ответить
Інфа від етнічних Чеченів які зараз у ЄС приємно шокувала,
кацапська пропаганда завжди брехлива - за дві Чеченські
війни чеченці ОДНИМИ калашами і РПГ вбили більше 200 тисяч
кацапських військових.
Кацапи завжди брешуть Карл, 20 тис. загиблих расєянцев у
дві чеченські війни це препеншення у 10 РАЗІВ
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22.04.2022 12:59 Ответить
Да уже поднимаем этот вопрос. Но почему-то на Цензоре нет информации или публикации об этом. Не знаю, может, Бутусов еще расследует...
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22.04.2022 14:51 Ответить
нужно отправлять солдат на обучение во все страны Запада - на новые вооружения и постоянно увеличивать численность и все должно работать максимально быстро, как конвейер все должно идти! И на вооружения типа Patriot и т.п.

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22.04.2022 15:15 Ответить
 
 