Британцы учат украинских военных управлять бронированными машинами и пользоваться зенитными ракетами, которые поступят в Киев, - Джонсон
Десятки украинских солдат в Великобритании учатся управлять 120 британскими бронированными машинами, прежде чем вернуться с ними для участия в войне против России.
Об этом сообщил премьер Британии Борис Джонсон во время поездки в Индию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Британские военные учат украинских коллег в Польше, как пользоваться зенитными ракетами, сказал премьер-министр, изложив дополнительные детали военной помощи Великобритании вооруженным силам официального Киева.
"Могу сказать, что сейчас мы учим украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании использованию бронетехники", – отметил Джонсон.
По мере того, как близится уже третий месяц российского вторжения в Украину, Великобритания и другие западные страны начали поставлять Киеву стандартное оружие НАТО, которое требует коротких периодов обучения, чтобы украинские солдаты знали, как им пользоваться, отмечает издание.
На этой неделе Пентагон заявил, что научит некоторых украинцев использованию первой партии из 18 американских гаубиц "за пределами страны", прежде чем это можно использовать на поле боя.
Оба заявления сигнализируют о шаге к более активному участию Запада в войне, сосредоточенному на поставке оружия украинским силам и применении широких экономических санкций против России.
Пресс-секретарь Джонсона настаивает на том, что обучение украинцев в Великобритании не является эскалацией. "Что вызывает эскалацию, так это действия Путина и его режима в Украине. Мы просто работаем вместе с нашими союзниками, чтобы дать Украине самые лучшие инструменты для самозащиты", - сказал он.
Во время визита в Киев Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное наступление России.
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Ось ставлю роз'яснення щодо військової. Оскільки я не вірю, що те озброєння, яке передається на урядовому рівні, лежить на складах чи продається - ???
Roman Donik
21 mins ·
Я так розумію російська ІПСО з приводу "зброя яку передали союзники, лежить на складах", почалася? Я не знаю як там з гуманітаркою, але я точно знаю як там зі зброєю та обладнанням.
1. Нам дають ту зброю, яку ми офіційно просим. Це не волонтери, насипали розсипом печєньок і повезли не розуміючи треба то чи не треба. То держави відвантажуюьб те що ми просимо. А потім звітують своїм платникам податків.
2. Перед тим як попросити офіційно зброю, наші спеціально навчанні люди вираховують
а) Скільки саме нам треба цієї зброї. Бо просто хатєлки від балди, не прокатять. Які і завищені цифри. Там теж є фахівці, які вміють рахувати.
б) Скільки цієї зброї є в наявності в робочому стані. В яких країнах. З якими ************. Бо на рівні держав, МО та військових аташе, не можна гнати порожняк типу - дайте нам веселку, та коней пегасів. Кожне звернення то залізобетонні розрахунки.
3. Обрахування кількості зброї в заявках ведеться настільки прискіпливо та точно, з урахуванням всіх можливих сценаріїв (обов'язково враховуючи інтенсивність дій), що це виглядає для мене як щось потойбічне.
4. Кожен етап постачання зброї прозорий для нашого військового керівництва. Вони знають що, звідки, як і куди перевозиться та куди вантажиться. Терміни та час. Як заходить, та коли. Все це проходить під контролем кількох відомств, які як би прикривають одне одного, а насправді ще й контролюють.
5. Розподіл. Розподілом всіх ніштяків займається особисто Залужний. Я не кажу про набої 50 BMG, але все високотехнологічне та потужне проходить через нього. З ліва коло робочого столу висить полиця.
На полиця на торці нижньої полки приліплений аркуш. На аркуші вся номенклатура яка поступає, яка потрібна, та яка передається, та кому у війська. В перші неділі Залужний особисто ділив "NLAW" по напрямкам згідно розвідданим по наявності угруповань танків.
Більше того, коли почалися перші проблеми з одноразовими акумуляторами на Джавеліни, вдень було повідомлено Залужному, ввечері вже було вирішене питання, а через два дні свіжепривезені відновлювальні аккуми пішли у війська.
5. Я не уявляю, навіть в теорії, як таке може бути, що на якомусь етапі, з цього списку щось випадає, та кудись їде на склад чи на дачумуженка.
6. Я правда не знаю, що там з цивільними та гуманітарними питаннями. Щось десь може й крадеться, що там десь може й рахується як вкрасти на відновленні. Але я точно знаю, що зараз війна. Війна гірша за 2 світову. Війна де ціною є суверенність держави Україна. Війна, відповідальність за хід якої несе главком Залужний. Рішення по зброї приймається військовими. Ви взагалі можете собі уявити, як це хтось проїбе, або вкраде зброю, яку зараз чекає главком для підсилення фронту? Ви взагалі уявляєте, як люди з команди Залужного можуть при такій відповідальності, щось подібне допустити? Я ні.
Перш за все, ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається на складі зі зброєю, в яку влучає ракета. Такий склад - не дай боже - потім ще довго горить і вибухає, і погасити його відразу однією пожежною машиною протягом наступних півгодини після атаки, самі розумієте, неможливо.
Тому Швець старанно з'їхав з теми розбомблених у Львові складів з військовою технікою і вчора битих 51 хвилину розпинався, хто такий Арестович і хто такий Єрмак. Хто такий Арестович, ми якраз добре знаємо, нам про нього розповідати не треба. Він ще в 2019 році казав про цю війну і вгадав все блискуче. При цьому казав, що нема іншого виходу, ніж цю війну виграти! І зараз - скільки Арестович зекономив нам заспокійливих медикаментів, скільки врятував життів врешті-решт. А під час війни спокій і впевненість - найперша річ для суспільства!
Хто такий Єрмак, тут як кажуть, мнєнія раздєлілісь Одна частина кричить негайно повісити. Друга частина десь розуміє, що якби на такому високому рівні сидів кріт, то певно би не було таких непоганих військових успіхів, на які у світі навіть ніхто не сподівався. Та і вбити або захопити президента в перші тижні війни москалям не вдалося. Тому я би утримався наразі, час покаже, хто є ху.
А от хто такий Швєц? Чудак, який заробляє на монетизації ютуба, коментуючи американські статті і фантазуючи на теми міжнародної політики. До речі, від учора раптом кількість переглядів у нього різко обвалилася - від 1.5 млн до 300 тис. Давайте називати речі своїми іменами - Швець "жидко обосрался", бо заліз в тему, яку може взагалі не треба було зачіпати. Бо це на користь кацапні, врешті-решт! Будь-яка наша внутрішня чвара, навіть якщо для неї є 100% підстава, під час війни має бути принаймні не винесена на міжнародний рівень. Якось так...
Так, тема корупції у розподілі гуманітарки є. Ну як її може не бути, як вже підростає друге покоління людей на західному кордоні, головним бізнесом яких є перенесення цигарок в трусах?! І які вже на тому ділі розкрутилися так, що покупляли собі фури і цілі прикордонні переходи на якийсь час доби...
Але всі ми знаємо, що це питання вирішується на раз. Очевидно, це станеться після перемоги, системно і назавжди. Рецепт простий. Не повинно бути кордону, штучних бар'єрів для руху товарів і послуг - і відразу зникнуть всі корупціонери і митники, яких би я зараз просто відстрілював, як скажених лисиць з лісу.
"І зараз - скільки Арестович зекономив нам заспокійливих медикаментів, скільки врятував життів врешті-решт."
Аха-ха, блін, та ви істерички вже дістали з тим заспокійливим. З кожної дірки дешевий піар дєвачкі канфєткі. Ой, а скажи як говоряща галава рятувала життя відосиками?
"А от хто такий Швєц? Чудак, який заробляє на монетизації ютуба, коментуючи американські статті і фантазуючи на теми міжнародної політики"
Те саме що робить люся.
Усі, у кого є хоч краплина критичного мислення, бачать хто такий аферистович і дєрмак, але ти розпинайся дальше, бач, яку заготовку велику приготував.
Але бачу, знизу вже вилізли боти на захист. Це тільки доказує правду!
Боже, яке кінчене!
Вже зараз усім бажаючим можна розпочати вивчення відповідних мануалів. Для F/А-18 є відомий авіасимулятор, щоб хоча б зрозуміти на скільки порядків авіація НАТО складніша за совкову.
СПАСИБО всем кто помогает!
Інфа - 100%!
кацапська пропаганда завжди брехлива - за дві Чеченські
війни чеченці ОДНИМИ калашами і РПГ вбили більше 200 тисяч
кацапських військових.
Кацапи завжди брешуть Карл, 20 тис. загиблих расєянцев у
дві чеченські війни це препеншення у 10 РАЗІВ