Британцы учат украинских военных управлять бронированными машинами и пользоваться зенитными ракетами, которые поступят в Киев, - Джонсон

Десятки украинских солдат в Великобритании учатся управлять 120 британскими бронированными машинами, прежде чем вернуться с ними для участия в войне против России.

Об этом сообщил премьер Британии Борис Джонсон во время поездки в Индию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Британские военные учат украинских коллег в Польше, как пользоваться зенитными ракетами, сказал премьер-министр, изложив дополнительные детали военной помощи Великобритании вооруженным силам официального Киева.

"Могу сказать, что сейчас мы учим украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании использованию бронетехники", – отметил Джонсон.

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По мере того, как близится уже третий месяц российского вторжения в Украину, Великобритания и другие западные страны начали поставлять Киеву стандартное оружие НАТО, которое требует коротких периодов обучения, чтобы украинские солдаты знали, как им пользоваться, отмечает издание.

На этой неделе Пентагон заявил, что научит некоторых украинцев использованию первой партии из 18 американских гаубиц "за пределами страны", прежде чем это можно использовать на поле боя.

Оба заявления сигнализируют о шаге к более активному участию Запада в войне, сосредоточенному на поставке оружия украинским силам и применении широких экономических санкций против России.

Пресс-секретарь Джонсона настаивает на том, что обучение украинцев в Великобритании не является эскалацией. "Что вызывает эскалацию, так это действия Путина и его режима в Украине. Мы просто работаем вместе с нашими союзниками, чтобы дать Украине самые лучшие инструменты для самозащиты", - сказал он.

Во время визита в Киев Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное наступление России.