Япония впервые за два десятилетия назвала Курилы незаконно оккупированными Россией
Министерство иностранных дел Японии издало дипломатический справочник "Синяя книга дипломатии", в котором впервые за 19 лет Южные Курилы признаются как "незаконно оккупированные Россией".
Отмечается, что Северные территории являются "территорией, принадлежащей Японии, но ныне незаконно оккупированной Россией". Этого не было в документе с 2003 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Такая формулировка уже давно не употреблялась в "Синей книге дипломатии" во время переговоров по мирным договорам между двумя странами, с 2003 года используется термин "незаконная оккупация", а с 2011 года - "территория, принадлежащая Японии".
"Синяя книга дипломатии" - это документ, обобщающий политику японской дипломатии, публикуемый ежегодно с 1957 года.
7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Впоследствии РФ заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору по островам.
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Прусский король Фридрих II говорил, что «если вам нравится чужая провинция- и вы имеете достаточно сил, - занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете - вы всегда найдете юристов, которые докажут, что вы имели право на занятую территорию».
Це путін хоче все і негайно, а Китай може терпляче почекати ще 100 років, але взяти бажане. Не це покоління, так онуки або правнуки, але свое візьмуть.
А вся ця "допомога" е ніщо інше, як "жертва пішки для взяття ферзя"
Далі вже можна не сприймати цю інформацію серйозно
Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх заявив на онлайн-семінарі, що США бачать ознаки надання Народно-визвольною армією Китаю (НВАК) підтримки збройним силам росії.
"Китайські корпорації і банки в основному обережні і не допускають прямого обходу санкцій з боку Заходу щодо рф. Однак є свідчення того, що НВАК надає підтримку російським збройним силам через ряд прямих і непрямих каналів", - зазначив Сінгх.
Він також додав, що взаємини росії і Китаю насправді мають кордони, і США повинні цим скористатися, щоб знайти свої шляхи співпраці з Пекіном. https://t.me/operativnoZSU/20405 https://t.me/operativnoZSU/20405
Израиль в своих отношениях с Россией связан надвигающейся войной с Ираном, которая по факту уже идет на территории Сирии. А поскольку в Сирии полностью распоряжается Россия, ссориться с ней Израиль просто не имеет права. Поэтому - нейтралитет.
Но опять же, не было единства и в самом руководстве Израиля, премьер Беннет за нейтралитет, а министр ИД Лапид намного ближе к позиции Украины. И такое состояние было до открытия правды о резне в Буче. После этого Израиль осудил Россию и проголосовал в ООН за ее исключение из совета прав человека.
Россия выразила протест и пригрозила последствиями. Последствия выразились в том, что по израильским самолетам, выполняющим задание в Газе, произвели запуск ПЗРК "Стрела". Штука устаревшая, но вполне рабочая.
Вот после этой "Стрелы" министр обороны и одобрил первые поставки касок и бронежилетов Украине, исключительно для спасательных служб.
Как говориться - процесс в развитии.
Але останній обстріл ізраільских літаків був показово зробленний як раз совецкаю Стрілою.
Натяк більш, ніж прозорий.
Ми тут рашку розвалимо, ви Курили і Південний Сахалін так заберете!
Є, хоч хтось з сусідів мокшандії, кого б вона не пограбувала?
Прийшов час кацапми повертати борги.
В "благодарность" за это в августе 1945 СССР объявил Японии войну(не продолжил с ней войну, так как с Японией СССР не воевал, а именно, что объявил), победил и отобрал территории.
Одно это уже делает оккупацию Курил и Сахалина юридически несостоятельной.
А Сахалін?
Второй фронт можно открыть с минимальными усилиями.