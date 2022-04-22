Япония впервые за два десятилетия назвала Курилы незаконно оккупированными Россией

Министерство иностранных дел Японии издало дипломатический справочник "Синяя книга дипломатии", в котором впервые за 19 лет Южные Курилы признаются как "незаконно оккупированные Россией".

Отмечается, что Северные территории являются "территорией, принадлежащей Японии, но ныне незаконно оккупированной Россией". Этого не было в документе с 2003 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Такая формулировка уже давно не употреблялась в "Синей книге дипломатии" во время переговоров по мирным договорам между двумя странами, с 2003 года используется термин "незаконная оккупация", а с 2011 года - "территория, принадлежащая Японии".

"Синяя книга дипломатии" - это документ, обобщающий политику японской дипломатии, публикуемый ежегодно с 1957 года.

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7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Впоследствии РФ заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору по островам.