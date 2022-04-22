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Японія вперше за два десятиліття назвала Курили незаконно окупованими Росією

японія,курили,кунашира

Міністерство закордонних справ Японії видало дипломатичний довідник "Синя книга дипломатії", в якому вперше за 19 років Південні Курили визнаються як "незаконно окуповані Росією".

Зазначається, що Північні території є "територією, приналежною Японії, але нині незаконно окупованою Росією". Цього не було у документі з 2003 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Таке формулювання вже давно не вживалося в "Синій книзі дипломатії" під час переговорів щодо мирних договорів між двома країнами, з 2003 року вживається термін "незаконна окупація", а з 2011 року – " територія, приналежна Японії". 

"Синя книга дипломатії"— це документ, що узагальнює політику японської дипломатії, який публікується щороку з 1957 року. 

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7 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями. Згодом РФ заявила, що більше не продовжуватиме переговори з Японією щодо мирного договору стосовно островів.

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Топ коментарі
+42
Японцям-респект.Курили дуже хочуть додому...
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22.04.2022 09:19
+30
А яку власне страну? Вона завжди, що царська росія, що сср, що рф була клятим концтабором.
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22.04.2022 09:31
+28
карточный домик посыпался. их ни кто не боится уже. какую страну путин просрал.
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22.04.2022 09:17
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карточный домик посыпался. их ни кто не боится уже. какую страну путин просрал.
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22.04.2022 09:17 Відповісти
А яку власне страну? Вона завжди, що царська росія, що сср, що рф була клятим концтабором.
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22.04.2022 09:31 Відповісти
Росия это не страна, это тюрьма народов!
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22.04.2022 09:45 Відповісти
Додатково дві країни в НАТО, бажання Польщі розмістити ядерні боеголовки, металобрухт замість потоку, санкції... путєн - стратєг вєка.
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22.04.2022 10:42 Відповісти
Слава Всевишньому - прокидаються, значить не все втрачено. Украiна показала всьому свiтовi, що спаведливiсть восторжествуэ.
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22.04.2022 09:19 Відповісти
І шо? буде повертати Курили? це все паперові заяви..такі ж самі ,як про "озабоченності"
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22.04.2022 10:46 Відповісти
Так само русня і про Україну думала. Що здамося і тд. Тіпа воювати тільки русня вміє. Але це виявилось фєйком. Просто війна це вивільнення зла і нормальні країни її не хочуть починати. Але наразі ситуація така, що русня своїми діями зняла всі заборони и тепер може бути, що завгодно
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23.04.2022 16:06 Відповісти
Японцям-респект.Курили дуже хочуть додому...
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22.04.2022 09:19 Відповісти
Тільки, як на мене, хоча то звичайно справа Японії, треба булоб звідти обов'язково депортувати расєян. Вони невиліковні
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22.04.2022 09:34 Відповісти
заставлять вчити ієрогліфи, відразу втечуть
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22.04.2022 10:10 Відповісти
Обов'язково. Не вивчив японську - вали до мацкви.
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23.04.2022 15:54 Відповісти
Носило мене, в молодості, по "тридевяти землях"(Чукотка, Колима, Камчатка, Курили). На о. Шикотані бачив залишки японських фортифікаційних споруд.
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22.04.2022 09:38 Відповісти
А еще половина, нет в виде наказания гобленов весь Сахалин. Так и будет.
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22.04.2022 09:20 Відповісти
Японские притязания на Курилы и Сахалин выглядят детскими капризами на фоне китайских притязаний на исконно китайские земли - Дальний Восток и Сибирь. Не стоило бы Путину открывать "ящик Пандоры", но все же открыл. А теперь, как говорил Горбачев - "Процесс пошел".

Прусский король Фридрих II говорил, что «если вам нравится чужая провинция- и вы имеете достаточно сил, - занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете - вы всегда найдете юристов, которые докажут, что вы имели право на занятую территорию».
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22.04.2022 09:32 Відповісти
Вчора я прчитав в одному телеграм каналі готовність Китаю допомагати доброврольцями і зброєю росії.Хто зможе розвити цю тему (або закрити,якщо фейк), - це серйозно.
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22.04.2022 09:56 Відповісти
Тут справа в тому, що 5000-літня китайська цивілізація мае трохи іншу ментальність і рахунок часу від 1000-літньоі россійскоі недо-цивілізаціі.
Це путін хоче все і негайно, а Китай може терпляче почекати ще 100 років, але взяти бажане. Не це покоління, так онуки або правнуки, але свое візьмуть.
А вся ця "допомога" е ніщо інше, як "жертва пішки для взяття ферзя"
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22.04.2022 10:08 Відповісти
Істочнік тєлєграм

Далі вже можна не сприймати цю інформацію серйозно
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22.04.2022 10:09 Відповісти
Китай ніколи не вважав північні території від себе своїми провинціями, тільки залежними від себе. Та й історично, там жили пращури гуннів, які воювали з китайцями під 1000 років. Не дасть він ні зброї, ні солдат. Всі рухи Китаю напрвлені на те, аби американці проявили до них повагу, а на москалів їм начхати.
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22.04.2022 10:14 Відповісти
Китай давно готовий допомогти засРашці захищати у війні територію Сибіру. Вже за Уралом пишуть по-китайськи "Сі Цзіпінь, введи війська" і місцевим бабусям роздають з пакетом гречаної крупи для майбутніх мітингів.
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22.04.2022 10:14 Відповісти
США бачать ознаки підтримки збройних сил росії з боку Китаю

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх заявив на онлайн-семінарі, що США бачать ознаки надання Народно-визвольною армією Китаю (НВАК) підтримки збройним силам росії.

"Китайські корпорації і банки в основному обережні і не допускають прямого обходу санкцій з боку Заходу щодо рф. Однак є свідчення того, що НВАК надає підтримку російським збройним силам через ряд прямих і непрямих каналів", - зазначив Сінгх.

Він також додав, що взаємини росії і Китаю насправді мають кордони, і США повинні цим скористатися, щоб знайти свої шляхи співпраці з Пекіном. https://t.me/operativnoZSU/20405 https://t.me/operativnoZSU/20405

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22.04.2022 11:09 Відповісти
«Лед тронулся»: https://news.israelinfo.co.il/politics/102337 Израиль начнет поставлять в Украину каски и бронежилеты
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22.04.2022 09:25 Відповісти
Сотні захисних комплектів призначаються виключно для рятувальних служб та інших цивільних структур України
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22.04.2022 09:46 Відповісти
Я вам объясню что получилось.
Израиль в своих отношениях с Россией связан надвигающейся войной с Ираном, которая по факту уже идет на территории Сирии. А поскольку в Сирии полностью распоряжается Россия, ссориться с ней Израиль просто не имеет права. Поэтому - нейтралитет.
Но опять же, не было единства и в самом руководстве Израиля, премьер Беннет за нейтралитет, а министр ИД Лапид намного ближе к позиции Украины. И такое состояние было до открытия правды о резне в Буче. После этого Израиль осудил Россию и проголосовал в ООН за ее исключение из совета прав человека.
Россия выразила протест и пригрозила последствиями. Последствия выразились в том, что по израильским самолетам, выполняющим задание в Газе, произвели запуск ПЗРК "Стрела". Штука устаревшая, но вполне рабочая.
Вот после этой "Стрелы" министр обороны и одобрил первые поставки касок и бронежилетов Украине, исключительно для спасательных служб.
Как говориться - процесс в развитии.
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22.04.2022 10:24 Відповісти
Хочете сказати, що до цього Іран не передавав противникам Ізраіля в Газі ніяких засобів ППО?
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22.04.2022 10:28 Відповісти
Хочу сказати, що тільки іранськи ППО в них і були на руках.
Але останній обстріл ізраільских літаків був показово зробленний як раз совецкаю Стрілою.
Натяк більш, ніж прозорий.
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22.04.2022 10:37 Відповісти
а не проще объединиться в борьбе с Украиной и уе*ть рашу вместе, чем сс*ливо перед ней прогибаться?
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23.04.2022 01:07 Відповісти
Японці! Давайте нам зброю.
Ми тут рашку розвалимо, ви Курили і Південний Сахалін так заберете!
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22.04.2022 09:27 Відповісти
давай-давай Япония... не тормози!
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22.04.2022 09:27 Відповісти
Конечно, "из кустов назвать Волка сволочью.." - это хотя бы первый шаг. Но уже вспомнили наконец адмирала Того. Не пройдет и полгода, и разыщут заржавевший давно самурайский меч...
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22.04.2022 09:30 Відповісти
Курілі вазвращайуцца в раднуйу ґавань, да, коцапі ???
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22.04.2022 09:32 Відповісти
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22.04.2022 09:32 Відповісти
"ПАчемунаснелюбят?"
Є, хоч хтось з сусідів мокшандії, кого б вона не пограбувала?
Прийшов час кацапми повертати борги.
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22.04.2022 09:35 Відповісти
По договору ,москали давно должны были отдать острова Японии . О каких договорах с москалями вообще можно говорить , вопрос риторический к ООН ???? И так во всем , Кёнигсберг , северо-запад Ленинградской области , Карелия .
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22.04.2022 09:35 Відповісти
В отличии от Германии, которая свой Договор о Ненападении "вероломно нарушила", Япония своего "Пакта о Нейтралитете" от 1941 г. придерживалась свято, что позволило СССР оголить Восточный фронт и все силы бросить против Германии.
В "благодарность" за это в августе 1945 СССР объявил Японии войну(не продолжил с ней войну, так как с Японией СССР не воевал, а именно, что объявил), победил и отобрал территории.
Одно это уже делает оккупацию Курил и Сахалина юридически несостоятельной.
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22.04.2022 09:44 Відповісти
Може з'явитися другий фронт. Потоплять весь тихоокеанський флот Московії...
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22.04.2022 09:35 Відповісти
Ну, і хто тепер буде першим: молдавани чи японці?
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22.04.2022 09:38 Відповісти
скорее англичане
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23.04.2022 01:08 Відповісти
Яка була історія тих перемовин,москва вже кілька десятиліть дурила голову Токіо,умова була висунута така що б йшли японські інвестиції.Яких вже було вкладено біля 50 млрд долярів і все коту під хвіст,останні нарешті зрозуміли що їх просто будуть вічно розводити на гроші.
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22.04.2022 09:43 Відповісти
А чому тільки південні Курили?
А Сахалін?
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22.04.2022 09:46 Відповісти
Нарешті ! Дядьки , ви про Сахалін забули , не треба про свої землі так скромно мовчати
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22.04.2022 09:50 Відповісти
Треба провести військову спецоперацію по захисту японськомовного населення Купил!
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22.04.2022 10:02 Відповісти
дуже добра новина... зараз саме час тиснути на мокшанщину...
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22.04.2022 10:05 Відповісти
Думаю, що колись, можна буде кожному українцю безперешкодно проїхати по всіх тих місцях, подивитись, як люди можуть жити у вільних містах де панує мир та злагода.
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22.04.2022 10:14 Відповісти
Забирайте,Куріли!!!Слава Японобандерівцям!Смерть рашистській імперії!
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22.04.2022 10:18 Відповісти
Почему только "южные"? Все курильские острова и Сахалин - исконно японские территории, а там уже безхозную Камчатку с Чукоткой сам Бог велел прибрать!
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22.04.2022 10:30 Відповісти
Ну, з Богом!
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22.04.2022 10:36 Відповісти
Японский бог на кацапский флот
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22.04.2022 11:10 Відповісти
и сахалин пусть с камчаткой забирают!
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22.04.2022 10:45 Відповісти
Японцы вкурили, что армия России не вторая в мире.
Второй фронт можно открыть с минимальными усилиями.
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22.04.2022 11:07 Відповісти
И че кроме слов, 1905 пусть вспомнят
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22.04.2022 11:24 Відповісти
Ждем аналогичного заявления от Китая насчет исконно китайской Сибири
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22.04.2022 12:32 Відповісти
навіщо? вони планово все заселяють по уральські гори,прийде команда проведуть референдум і все)
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22.04.2022 13:48 Відповісти
не только Курилы, но и Южный Сахалин - это Япония.
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22.04.2022 13:15 Відповісти
Банзай!
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23.04.2022 05:31 Відповісти
 
 