У Японії закликають РФ повернути гроші за вкрадені літаки

Дочірня компанія японського мегабанку SMBC Aviation Capital зі штаб-квартирою в Ірландії здала в лізинг Росії десятки літаків і тепер не може їх повернути.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Asahi.com.

Японський мегабанк опинився серед організацій, які постраждали від відмови Росії повернути сотні іноземних літаків у помсту за санкції.

"Для Росії це жахливо — зберігати чуже майно", - роздратовано заявив високопоставлений чиновник Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Багато західних країн, зокрема Японія, ввели економічні санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. У відповідь Росія помстилася, захопивши орендовані у зарубіжних компаній літаки.

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У березні президент РФ підписав новий закон, який дозволяє його країні "залишити", а фактично вкрасти близько 400 комерційних літаків, орендованих у іноземних компаній, і використовувати їх для рейсів всередині Росії.

"Цей крок підірвав авіаційну промисловість", - пише видання.

Японський мегабанк придбав бізнес з лізингу літаків у великої британської фінансової компанії у 2012 році й з того часу розширив його.

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До вторгнення РФ в Україну SMBC Aviation Capital підписала контракт з п'ятьма російськими авіаперевізниками, включно з "Аерофлотом", на лізинг 35 літаків.

Але, за словами джерела видання, добре знайомого з ходом ситуації, компанії вдалося повернути тільки один з 35 літаків, які на той час перебували за межами РФ. Обладнання, яке компанія здала в оренду Росії, оцінюється приблизно в 210 мільярдів єн (1,7 мільярда доларів).

"SMBCA зажадала страхових виплат, але поки невідомо, яка частина збитків буде покрита", — пояснюють суть проблеми на сайті.