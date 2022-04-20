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росія (63556) літак (2853) санкції (11281) Японія (1176)

У Японії закликають РФ повернути гроші за вкрадені літаки

японія

Дочірня компанія японського мегабанку SMBC Aviation Capital зі штаб-квартирою в Ірландії здала в лізинг Росії десятки літаків і тепер не може їх повернути.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Asahi.com.

Японський мегабанк опинився серед організацій, які постраждали від відмови Росії повернути сотні іноземних літаків у помсту за санкції.

"Для Росії це жахливо — зберігати чуже майно", - роздратовано заявив високопоставлений чиновник Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Багато західних країн, зокрема Японія, ввели економічні санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. У відповідь Росія помстилася, захопивши орендовані у зарубіжних компаній літаки.

Читайте також: Японія ухвалила законопроєкти про санкції, що закриють "лазівки" для РФ

У березні президент РФ підписав новий закон, який дозволяє його країні "залишити", а фактично вкрасти близько 400 комерційних літаків, орендованих у іноземних компаній, і використовувати їх для рейсів всередині Росії.

"Цей крок підірвав авіаційну промисловість", - пише видання.

Японський мегабанк придбав бізнес з лізингу літаків у великої британської фінансової компанії у 2012 році й з того часу розширив його.

Також читайте: Японія запровадила нові санкції проти 398 осіб і 28 організацій з Росії

До вторгнення РФ в Україну SMBC Aviation Capital підписала контракт з п'ятьма російськими авіаперевізниками, включно з "Аерофлотом", на лізинг 35 літаків.

Але, за словами джерела видання, добре знайомого з ходом ситуації, компанії вдалося повернути тільки один з 35 літаків, які на той час перебували за межами РФ. Обладнання, яке компанія здала в оренду Росії, оцінюється приблизно в 210 мільярдів єн (1,7 мільярда доларів).

"SMBCA зажадала страхових виплат, але поки невідомо, яка частина збитків буде покрита", — пояснюють суть проблеми на сайті.
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Топ коментарі
+31
Ну то не тормозіть, самураї! Націоналізуйте кацапське майно у відповідь! Забрали в вас літак - заберіть у відповідь рахунки кацапів у власних банках! Забрали ще літак - відключіть ім бортові комп'ютери у їхніх лєксусах і мітсубісях! Забрали ще двадцять літаків? На *** висилайте кацапських дегенератів-студентів з країни! І так далі!

Коли вже до світових довбнів дойде що орки не будуть діяти по законам світового права, а просто робитимуть що хочуть, допоки конкретно не отримають по рогах???
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20.04.2022 18:19
+11
курильськими островами хай вертають, як готваки на раші немає)
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20.04.2022 18:15
+11
Мені, курва, просто в голову не залазить, як можна буть такими дебілами!! Ну яким треба бути ідійотом, щоб злодія, що заліз до тебе в хату і все звідти повиносив, "закликать" все повернуть? Ну просто злоби не вистачає! Альо, гараж! Прокиньтесь, довбні!
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20.04.2022 18:22
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Ітурупом заберуть.
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20.04.2022 18:13 Відповісти
Чому тiльки одним, саме час забрати всi чотири. Оце i буде кiнець росii.
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20.04.2022 18:20 Відповісти
Острови і так їх, а літаки треба забирати, або бабло
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20.04.2022 18:25 Відповісти
И Сахалин с Камчаткой и Курилами пусть берут. Совсем не жалко!
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20.04.2022 18:37 Відповісти
Японцям-респект...
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20.04.2022 18:13 Відповісти
курильськими островами хай вертають, як готваки на раші немає)
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20.04.2022 18:15 Відповісти
А скiльки цi лiтаки прослужать без запасних частин?
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20.04.2022 18:17 Відповісти
їх ціна вже: zero
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20.04.2022 18:19 Відповісти
Забирайте свої курильськи острова ,і будемо вважати оплата здійснена руснею)
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20.04.2022 18:18 Відповісти
кацапу вірити не можна. Невже японці не знають?Курили нічого не навчили
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20.04.2022 18:18 Відповісти
Ну то не тормозіть, самураї! Націоналізуйте кацапське майно у відповідь! Забрали в вас літак - заберіть у відповідь рахунки кацапів у власних банках! Забрали ще літак - відключіть ім бортові комп'ютери у їхніх лєксусах і мітсубісях! Забрали ще двадцять літаків? На *** висилайте кацапських дегенератів-студентів з країни! І так далі!

Коли вже до світових довбнів дойде що орки не будуть діяти по законам світового права, а просто робитимуть що хочуть, допоки конкретно не отримають по рогах???
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20.04.2022 18:19 Відповісти
Мені, курва, просто в голову не залазить, як можна буть такими дебілами!! Ну яким треба бути ідійотом, щоб злодія, що заліз до тебе в хату і все звідти повиносив, "закликать" все повернуть? Ну просто злоби не вистачає! Альо, гараж! Прокиньтесь, довбні!
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20.04.2022 18:22 Відповісти
А яким треба бути довбнем щоб коли рашист стоїть перед дверима з ножем не замок зачиняти а паркет в вітальні стелити ?
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20.04.2022 18:56 Відповісти
Зачем автомобили? Достаточно японцам отключить чпу мазаки и окумы которых сотни в рашке и усе - производство вообще всего встанет, прийдется расчехлять 1к62 и прочие но на которых, обьемов и качества уже нифига не будет.
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20.04.2022 18:29 Відповісти
Впізнаю технолога
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20.04.2022 20:02 Відповісти
Ну це якщо вмордорі їх не пусили в металолом. В 88році біля пермі бачив робочі крупповські токарні і свердлильні верстати, які совок забрав у німців по репараціях.
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20.04.2022 22:01 Відповісти
Ви кацапів ще засоромте..
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20.04.2022 18:20 Відповісти
Японцы - не немцы, церемониться не будут. Видели, из чего сделан "Орлан" - японские камеры, японский движок.
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20.04.2022 18:27 Відповісти
Скоро на рашке авиа сообщение прекратится.
Самолёты со временем выйдут из строя, а новых никто не даст.
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20.04.2022 18:22 Відповісти
Путлєр злодій, верним наш Крим, а японцям літаки і Курили.
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20.04.2022 18:23 Відповісти
цап-царап по куйловски
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20.04.2022 18:26 Відповісти
Дозволяю забрати територіями.
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20.04.2022 18:26 Відповісти
Включая Сахалин, Камчатку и всё что по Амуру, а чукчу приодеть в кимоно и он уже влитый японец.
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20.04.2022 19:24 Відповісти
руzzьким свинособакам тепер ніхто навіть гнилого ягелю не дасть.
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20.04.2022 18:27 Відповісти
Если арестовать все имущество рф и граждан рф во всем мире, хватит не только японцам.
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20.04.2022 18:28 Відповісти
Курильські острови і Сахалін і так належать Японії , так що треба щоб росія заплатила гроші за оренду і багаторічну окупацію цих земель , А гроші за літаки забрати з арештованих активів і золотовалютних резервів росії , з штрафними санкціями +100% за несвоечасну виплату і відмову від боргу
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20.04.2022 18:29 Відповісти
Да Вы что? Вернуть не могут самолёты? Германия Кёнигсберг (Калининград) вернуть не может с 1995 года, мы не можем вернуть Крым и часть Донбасса, Херсон не можем вернуть. Япония с 1946 года Курилы и пол Сахалина вернуть не может. Как говорил один декабрист, в отношении российской власти: "Тут надобно резать", только он говорил о святых самодержцах империи, а тут речь идёт о советско-большевистской падали и их приспешниках. Убить и забрать назад. Ключевое слово "убить", по тому, что, если этого не сделать, зло будет и дальше преследовать нас.
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20.04.2022 18:31 Відповісти
расея-страна вор, страна лжец, страна бандит. ******** страна.
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20.04.2022 18:32 Відповісти
В Японии поют - путин *****:

https://www.youtube.com/watch?v=6fPlYyRCmQ0
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20.04.2022 18:35 Відповісти
Японцам в головах не укладывается - как это можно - УКРАСТЬ?
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20.04.2022 18:38 Відповісти
и шо они начнут падать потом просто как яблоки или клены..
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20.04.2022 18:43 Відповісти
"Для Росії це жахливо - зберігати чуже майно" Ну, звичайно жахливо ЗБЕРІГАТИ. Вона цього робити не буде бо до цього не привикла. Вона його просто вкраде а вам, любителям цивілізаційних цінностей, прокаже дулю і засміється у вашу інтелігентну пику..
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20.04.2022 18:49 Відповісти
Я теж звернув увагу на цю цитату.
Триндець..."жахливо...", "збірігати..."
Це ж потрібно так за десятиліття зашоритись світові.... та прокинтесь вже нарешті, чи вас потрібно ядерною бомбою на голову будити?

Мало звучати так:
"Для росії це нормально - красти чуже майно".
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20.04.2022 19:03 Відповісти
У японцев другой менталитет. Взять чужое, даже по ошибке - это стыд и позор. Они потом долго извиняются и кланяются. А ты стоишь, дурак-дураком, и не знаешь, что делать и как это прекратить
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20.04.2022 21:42 Відповісти
Страна-лагерь для особо опасных преступников.
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20.04.2022 19:03 Відповісти
А подати у суд та конфіскувати рашистське майно за кордоном - кораблі, нерухомість, банківські вклади???
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20.04.2022 19:11 Відповісти
Друзі-самураї! Пропонуємо забрати борги земелькою.. Наприклад Курилами..
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20.04.2022 19:23 Відповісти
Японці готуйтесь до війни, нічого вже крім війни вам не допоможе!
Тим більше ситуація складається для вас непогано
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20.04.2022 19:23 Відповісти
японцi,як i ми - свiй,по свое,за своiм.Курильские острова,Сахалин и вообщето можно прихватить
весь дальний восток,подумайте братья Японцы.
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20.04.2022 19:27 Відповісти
всім подавати на парашу в суд,
і примусово роздеребанити всі їх активи
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20.04.2022 19:28 Відповісти
Бізнес з роSSіянином - це підступність, брехня і збитки!
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20.04.2022 20:39 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.04.2022 20:56 Відповісти
Не понимаю, почему Запад такой ********...
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05.05.2022 19:40 Відповісти
 
 