В Японии призывают РФ вернуть деньги за украденные самолеты

Дочерняя компания японского мегабанка SMBC Aviation Capital со штаб-квартирой в Ирландии сдала в лизинг России десятки самолетов и теперь не может их вернуть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Asahi.com.

Японский мегабанк оказался среди организаций, пострадавших от отказа России вернуть сотни иностранных самолетов в отместку за санкции.

"Для России это ужасно – хранить чужое имущество", - раздраженно заявил высокопоставленный чиновник Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Многие западные страны, в частности Япония, ввели экономические санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. В ответ Россия отомстила, захватив арендованные у зарубежных компаний самолеты.

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В марте президент РФ подписал новый закон, разрешающий его стране "оставить", а фактически украсть около 400 коммерческих самолетов, арендованных у иностранных компаний, и использовать их для рейсов внутри России.

"Этот шаг подорвал авиационную промышленность", - пишет издание.

Японский мегабанк приобрел бизнес по лизингу самолетов у крупной британской финансовой компании в 2012 году и с тех пор расширил его.

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До вторжения РФ в Украину SMBC Aviation Capital подписала контракт с пятью российскими авиаперевозчиками, включая "Аэрофлот", на лизинг 35 самолетов.

Но, по словам источника издания, хорошо знакомого с ходом ситуации, компании удалось вернуть только один из 35 самолетов, которые в то время находились за пределами РФ. Оборудование, сданное в аренду России, оценивается примерно в 210 миллиардов иен (1,7 миллиарда долларов).

"SMBCA потребовала страховых выплат, но пока неизвестно, какая часть ущерба будет покрыта", - объясняют суть проблемы на сайте.