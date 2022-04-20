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россия (92990) самолет (3551) санкции (11033) Япония (1288)

В Японии призывают РФ вернуть деньги за украденные самолеты

японія

Дочерняя компания японского мегабанка SMBC Aviation Capital со штаб-квартирой в Ирландии сдала в лизинг России десятки самолетов и теперь не может их вернуть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Asahi.com.

Японский мегабанк оказался среди организаций, пострадавших от отказа России вернуть сотни иностранных самолетов в отместку за санкции.

"Для России это ужасно – хранить чужое имущество", - раздраженно заявил высокопоставленный чиновник Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Многие западные страны, в частности Япония, ввели экономические санкции против России в связи с ее вторжением в Украину. В ответ Россия отомстила, захватив арендованные у зарубежных компаний самолеты.

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В марте президент РФ подписал новый закон, разрешающий его стране "оставить", а фактически украсть около 400 коммерческих самолетов, арендованных у иностранных компаний, и использовать их для рейсов внутри России.

"Этот шаг подорвал авиационную промышленность", - пишет издание.

Японский мегабанк приобрел бизнес по лизингу самолетов у крупной британской финансовой компании в 2012 году и с тех пор расширил его.

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До вторжения РФ в Украину SMBC Aviation Capital подписала контракт с пятью российскими авиаперевозчиками, включая "Аэрофлот", на лизинг 35 самолетов.

Но, по словам источника издания, хорошо знакомого с ходом ситуации, компании удалось вернуть только один из 35 самолетов, которые в то время находились за пределами РФ. Оборудование, сданное в аренду России, оценивается примерно в 210 миллиардов иен (1,7 миллиарда долларов).

"SMBCA потребовала страховых выплат, но пока неизвестно, какая часть ущерба будет покрыта", - объясняют суть проблемы на сайте.
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Топ комментарии
+31
Ну то не тормозіть, самураї! Націоналізуйте кацапське майно у відповідь! Забрали в вас літак - заберіть у відповідь рахунки кацапів у власних банках! Забрали ще літак - відключіть ім бортові комп'ютери у їхніх лєксусах і мітсубісях! Забрали ще двадцять літаків? На *** висилайте кацапських дегенератів-студентів з країни! І так далі!

Коли вже до світових довбнів дойде що орки не будуть діяти по законам світового права, а просто робитимуть що хочуть, допоки конкретно не отримають по рогах???
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20.04.2022 18:19
+11
курильськими островами хай вертають, як готваки на раші немає)
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20.04.2022 18:15
+11
Мені, курва, просто в голову не залазить, як можна буть такими дебілами!! Ну яким треба бути ідійотом, щоб злодія, що заліз до тебе в хату і все звідти повиносив, "закликать" все повернуть? Ну просто злоби не вистачає! Альо, гараж! Прокиньтесь, довбні!
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20.04.2022 18:22
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Ітурупом заберуть.
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20.04.2022 18:13 Ответить
Чому тiльки одним, саме час забрати всi чотири. Оце i буде кiнець росii.
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20.04.2022 18:20 Ответить
Острови і так їх, а літаки треба забирати, або бабло
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20.04.2022 18:25 Ответить
И Сахалин с Камчаткой и Курилами пусть берут. Совсем не жалко!
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20.04.2022 18:37 Ответить
Японцям-респект...
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20.04.2022 18:13 Ответить
курильськими островами хай вертають, як готваки на раші немає)
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20.04.2022 18:15 Ответить
А скiльки цi лiтаки прослужать без запасних частин?
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20.04.2022 18:17 Ответить
їх ціна вже: zero
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20.04.2022 18:19 Ответить
Забирайте свої курильськи острова ,і будемо вважати оплата здійснена руснею)
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20.04.2022 18:18 Ответить
кацапу вірити не можна. Невже японці не знають?Курили нічого не навчили
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20.04.2022 18:18 Ответить
Ну то не тормозіть, самураї! Націоналізуйте кацапське майно у відповідь! Забрали в вас літак - заберіть у відповідь рахунки кацапів у власних банках! Забрали ще літак - відключіть ім бортові комп'ютери у їхніх лєксусах і мітсубісях! Забрали ще двадцять літаків? На *** висилайте кацапських дегенератів-студентів з країни! І так далі!

Коли вже до світових довбнів дойде що орки не будуть діяти по законам світового права, а просто робитимуть що хочуть, допоки конкретно не отримають по рогах???
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20.04.2022 18:19 Ответить
Мені, курва, просто в голову не залазить, як можна буть такими дебілами!! Ну яким треба бути ідійотом, щоб злодія, що заліз до тебе в хату і все звідти повиносив, "закликать" все повернуть? Ну просто злоби не вистачає! Альо, гараж! Прокиньтесь, довбні!
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20.04.2022 18:22 Ответить
А яким треба бути довбнем щоб коли рашист стоїть перед дверима з ножем не замок зачиняти а паркет в вітальні стелити ?
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20.04.2022 18:56 Ответить
Зачем автомобили? Достаточно японцам отключить чпу мазаки и окумы которых сотни в рашке и усе - производство вообще всего встанет, прийдется расчехлять 1к62 и прочие но на которых, обьемов и качества уже нифига не будет.
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20.04.2022 18:29 Ответить
Впізнаю технолога
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20.04.2022 20:02 Ответить
Ну це якщо вмордорі їх не пусили в металолом. В 88році біля пермі бачив робочі крупповські токарні і свердлильні верстати, які совок забрав у німців по репараціях.
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20.04.2022 22:01 Ответить
Ви кацапів ще засоромте..
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20.04.2022 18:20 Ответить
Японцы - не немцы, церемониться не будут. Видели, из чего сделан "Орлан" - японские камеры, японский движок.
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20.04.2022 18:27 Ответить
Скоро на рашке авиа сообщение прекратится.
Самолёты со временем выйдут из строя, а новых никто не даст.
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20.04.2022 18:22 Ответить
Путлєр злодій, верним наш Крим, а японцям літаки і Курили.
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20.04.2022 18:23 Ответить
цап-царап по куйловски
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20.04.2022 18:26 Ответить
Дозволяю забрати територіями.
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20.04.2022 18:26 Ответить
Включая Сахалин, Камчатку и всё что по Амуру, а чукчу приодеть в кимоно и он уже влитый японец.
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20.04.2022 19:24 Ответить
руzzьким свинособакам тепер ніхто навіть гнилого ягелю не дасть.
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20.04.2022 18:27 Ответить
Если арестовать все имущество рф и граждан рф во всем мире, хватит не только японцам.
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20.04.2022 18:28 Ответить
Курильські острови і Сахалін і так належать Японії , так що треба щоб росія заплатила гроші за оренду і багаторічну окупацію цих земель , А гроші за літаки забрати з арештованих активів і золотовалютних резервів росії , з штрафними санкціями +100% за несвоечасну виплату і відмову від боргу
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20.04.2022 18:29 Ответить
Да Вы что? Вернуть не могут самолёты? Германия Кёнигсберг (Калининград) вернуть не может с 1995 года, мы не можем вернуть Крым и часть Донбасса, Херсон не можем вернуть. Япония с 1946 года Курилы и пол Сахалина вернуть не может. Как говорил один декабрист, в отношении российской власти: "Тут надобно резать", только он говорил о святых самодержцах империи, а тут речь идёт о советско-большевистской падали и их приспешниках. Убить и забрать назад. Ключевое слово "убить", по тому, что, если этого не сделать, зло будет и дальше преследовать нас.
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20.04.2022 18:31 Ответить
расея-страна вор, страна лжец, страна бандит. ******** страна.
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20.04.2022 18:32 Ответить
В Японии поют - путин *****:

https://www.youtube.com/watch?v=6fPlYyRCmQ0
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20.04.2022 18:35 Ответить
Японцам в головах не укладывается - как это можно - УКРАСТЬ?
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20.04.2022 18:38 Ответить
и шо они начнут падать потом просто как яблоки или клены..
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20.04.2022 18:43 Ответить
"Для Росії це жахливо - зберігати чуже майно" Ну, звичайно жахливо ЗБЕРІГАТИ. Вона цього робити не буде бо до цього не привикла. Вона його просто вкраде а вам, любителям цивілізаційних цінностей, прокаже дулю і засміється у вашу інтелігентну пику..
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20.04.2022 18:49 Ответить
Я теж звернув увагу на цю цитату.
Триндець..."жахливо...", "збірігати..."
Це ж потрібно так за десятиліття зашоритись світові.... та прокинтесь вже нарешті, чи вас потрібно ядерною бомбою на голову будити?

Мало звучати так:
"Для росії це нормально - красти чуже майно".
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20.04.2022 19:03 Ответить
У японцев другой менталитет. Взять чужое, даже по ошибке - это стыд и позор. Они потом долго извиняются и кланяются. А ты стоишь, дурак-дураком, и не знаешь, что делать и как это прекратить
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20.04.2022 21:42 Ответить
Страна-лагерь для особо опасных преступников.
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20.04.2022 19:03 Ответить
А подати у суд та конфіскувати рашистське майно за кордоном - кораблі, нерухомість, банківські вклади???
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20.04.2022 19:11 Ответить
Друзі-самураї! Пропонуємо забрати борги земелькою.. Наприклад Курилами..
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20.04.2022 19:23 Ответить
Японці готуйтесь до війни, нічого вже крім війни вам не допоможе!
Тим більше ситуація складається для вас непогано
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20.04.2022 19:23 Ответить
японцi,як i ми - свiй,по свое,за своiм.Курильские острова,Сахалин и вообщето можно прихватить
весь дальний восток,подумайте братья Японцы.
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20.04.2022 19:27 Ответить
всім подавати на парашу в суд,
і примусово роздеребанити всі їх активи
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20.04.2022 19:28 Ответить
Бізнес з роSSіянином - це підступність, брехня і збитки!
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20.04.2022 20:39 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.04.2022 20:56 Ответить
Не понимаю, почему Запад такой ********...
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05.05.2022 19:40 Ответить
 
 