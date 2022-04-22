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Новости Война
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арест (10435) Янукович Виктор (29984) ГБР (2818)

ГБР арестовало более 200 миллионов гривен необоснованных активов бывшего нардепа-регионала, приближенного к семье Януковича

дбр

По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

Известно, что после создания РФ террористической организации "ДНР", злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник. Согласно данным Бюро, исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 млн грн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.
ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.

Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины и ч. 3 ст. 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по обнаружению и аресту средств, полученных преступным путем. Во время военной агрессии РФ против Украины также активно проводится работа по поиску российских активов с целью их дальнейшей национализации и передачи на нужды Вооруженных сил Украины.

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Топ комментарии
+12
8 років ніхто не чіпав!!
Клас) і як би не війна і далі б так бцло
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22.04.2022 10:07
+7
Тільки арешт наклали?А коли до бюджету спрямують?А ще суду небуло...побачите
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22.04.2022 10:08
+6
Як заарештували так і повернуть, до звизди ці їхні кривляння... А мало бути уже конфісковано на потреби армії..
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22.04.2022 10:25
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Чи не Артура это - дружок Безлера который?
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22.04.2022 10:03 Ответить
Це не безлер
Але кого це цікавить?
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22.04.2022 10:54 Ответить
Ні, поки що - "не на часі"
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22.04.2022 10:14 Ответить
8 років ніхто не чіпав!!
Клас) і як би не війна і далі б так бцло
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22.04.2022 10:07 Ответить
Ты реально думаешь, что война что-то изменила в этом коррупционном гадюшнике?
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22.04.2022 14:41 Ответить
Тільки арешт наклали?А коли до бюджету спрямують?А ще суду небуло...побачите
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22.04.2022 10:08 Ответить
Так, майже 2 місяці війни, прийнятий закон про конфіскацію кацапського майна, а обленерго, газові вишки, заводи так ніхто і не конфісковує
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22.04.2022 15:23 Ответить
ДБР, ви з@***** всіх цим януковичем!! Беріться вже за опзж! Хоча ми розуміємо що вони друзі зелених, але хоч когось для показухи можна було б і "притягнути". Треба тільки дочекатись що б татаров на щось відволікся!
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22.04.2022 10:18 Ответить
Як заарештували так і повернуть, до звизди ці їхні кривляння... А мало бути уже конфісковано на потреби армії..
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22.04.2022 10:25 Ответить
Я считаю, что выбраться из самого дна на самый верх, как это сделал Виктор Федорович, дорогого стоит. Для меня он герой. Я был доверенным лицом Виктора Януковича, когда он баллотировался в президенты и этим горжусь. Знакомство с главой государства мне дало понимание того, что невыполнимых задач не бывает Виталий Поляков
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22.04.2022 11:19 Ответить
Прошу ДБР, писати про свої "успіх" коли хоча б суд почався, а то знов виходить показали типа відібрали і потім відпустили і віддали, а ще потім компенсацію платимо.
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22.04.2022 11:33 Ответить
Оце в ДБР прибарахляться!
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22.04.2022 11:35 Ответить
рашистський колаборант суркіс вивіз із країни місяць тому кешем мінімум 20млн баксів, а це по сьогоднішньому курсу - 700 млн грн. По закону ці гроші мали б бути конфісковані, а цю тварюку посаджено за грати. Однак, на митниці ніхто нічого не конфіскував, цього муділо ніхто не заарештував, скажу більше - це падло досі є депутатом. А все тому, що жоппоблок і зе-скоти - одна команда.
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22.04.2022 11:43 Ответить
Так рашистський колаборант суркіс в цьому винен, чи тi хто йому дозволили вивезти?
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22.04.2022 11:56 Ответить
 
 