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арешт (2497) Янукович (10771) ДБР (3301)

ДБР арештувало понад 200 мільйонів гривень необґрунтованих активів колишнього нардепа-регіонала, наближеного до сім’ї Януковича

дбр

За даними Бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини. За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про Миколу Янковського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повыдомляють у ДБР.

Відомо, що після створення РФ терористичної організації "ДНР", зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець. Згідно з даними Бюро, виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.
ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) КК України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо віднайдення та арешту коштів, отриманих злочинним шляхом. Під час військової агресії РФ проти України також активно проводиться робота із відшукування російських активів з метою їх подальшої націоналізації та передачі на потреби Збройних сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього нардепа Киви за підозрою у державній зраді, - ДБР
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Топ коментарі
+12
8 років ніхто не чіпав!!
Клас) і як би не війна і далі б так бцло
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22.04.2022 10:07
+7
Тільки арешт наклали?А коли до бюджету спрямують?А ще суду небуло...побачите
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22.04.2022 10:08
+6
Як заарештували так і повернуть, до звизди ці їхні кривляння... А мало бути уже конфісковано на потреби армії..
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22.04.2022 10:25
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Чи не Артура это - дружок Безлера который?
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22.04.2022 10:03 Відповісти
Це не безлер
Але кого це цікавить?
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22.04.2022 10:54 Відповісти
Ні, поки що - "не на часі"
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22.04.2022 10:14 Відповісти
8 років ніхто не чіпав!!
Клас) і як би не війна і далі б так бцло
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22.04.2022 10:07 Відповісти
Ты реально думаешь, что война что-то изменила в этом коррупционном гадюшнике?
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22.04.2022 14:41 Відповісти
Тільки арешт наклали?А коли до бюджету спрямують?А ще суду небуло...побачите
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22.04.2022 10:08 Відповісти
Так, майже 2 місяці війни, прийнятий закон про конфіскацію кацапського майна, а обленерго, газові вишки, заводи так ніхто і не конфісковує
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22.04.2022 15:23 Відповісти
ДБР, ви з@***** всіх цим януковичем!! Беріться вже за опзж! Хоча ми розуміємо що вони друзі зелених, але хоч когось для показухи можна було б і "притягнути". Треба тільки дочекатись що б татаров на щось відволікся!
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22.04.2022 10:18 Відповісти
Як заарештували так і повернуть, до звизди ці їхні кривляння... А мало бути уже конфісковано на потреби армії..
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22.04.2022 10:25 Відповісти
Я считаю, что выбраться из самого дна на самый верх, как это сделал Виктор Федорович, дорогого стоит. Для меня он герой. Я был доверенным лицом Виктора Януковича, когда он баллотировался в президенты и этим горжусь. Знакомство с главой государства мне дало понимание того, что невыполнимых задач не бывает Виталий Поляков
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22.04.2022 11:19 Відповісти
Прошу ДБР, писати про свої "успіх" коли хоча б суд почався, а то знов виходить показали типа відібрали і потім відпустили і віддали, а ще потім компенсацію платимо.
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22.04.2022 11:33 Відповісти
Оце в ДБР прибарахляться!
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22.04.2022 11:35 Відповісти
рашистський колаборант суркіс вивіз із країни місяць тому кешем мінімум 20млн баксів, а це по сьогоднішньому курсу - 700 млн грн. По закону ці гроші мали б бути конфісковані, а цю тварюку посаджено за грати. Однак, на митниці ніхто нічого не конфіскував, цього муділо ніхто не заарештував, скажу більше - це падло досі є депутатом. А все тому, що жоппоблок і зе-скоти - одна команда.
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22.04.2022 11:43 Відповісти
Так рашистський колаборант суркіс в цьому винен, чи тi хто йому дозволили вивезти?
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22.04.2022 11:56 Відповісти
 
 