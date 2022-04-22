ДБР арештувало понад 200 мільйонів гривень необґрунтованих активів колишнього нардепа-регіонала, наближеного до сім’ї Януковича

За даними Бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини. За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про Миколу Янковського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повыдомляють у ДБР.

Відомо, що після створення РФ терористичної організації "ДНР", зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець. Згідно з даними Бюро, виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) КК України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо віднайдення та арешту коштів, отриманих злочинним шляхом. Під час військової агресії РФ проти України також активно проводиться робота із відшукування російських активів з метою їх подальшої націоналізації та передачі на потреби Збройних сил України.

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