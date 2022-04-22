"Современные" российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века, - разведка. ФОТО

Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом "Интеграл"" и другими предприятиями Советского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.





Ракеты типа Х-101 изготавливались с 1999 по 2013 год. Российские СМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного российского оружия. Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной", - объясняют в ГУР.

Также разведчики отмечают, что в "новейших" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М". Разработанная в 1977 году, она массово устанавливалась на самолетах типа Су-27 или МиГ-29, советского периода производства.

"Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели. Вот такое оно - "Аналоговнет", - подчеркивают в ГУР МО.

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