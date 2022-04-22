РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4767 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
21 152 118
армия РФ (18050) крылатые ракеты (866) разведка (4119) ракеты (3470)

"Современные" российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века, - разведка. ФОТО

Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом "Интеграл"" и другими предприятиями Советского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

Современные российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века, - разведка 01
Современные российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века, - разведка 02

Ракеты типа Х-101 изготавливались с 1999 по 2013 год. Российские СМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного российского оружия. Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной", - объясняют в ГУР.

Также разведчики отмечают, что в "новейших" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М". Разработанная в 1977 году, она массово устанавливалась на самолетах типа Су-27 или МиГ-29, советского периода производства.

"Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели. Вот такое оно - "Аналоговнет", - подчеркивают в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР МО обнародовало данные российских командиров, подчиненные которых обстреливали Харьковщину и Сумщину
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Там перфакарты, кассета это следующее поколение.
показать весь комментарий
22.04.2022 11:22
+17
"мудрому наріду" під керівництвом Дєрьмака з Хламідією це не подобається... - заспамили дуже швидко Вас...

чому бідні - бо дурні...
показать весь комментарий
22.04.2022 11:15
+17
Абсолютно нічого підозрілого!Підозрілою є корупція і мародерство у військовий час!!! Підозрілою є влада,яка прийшла на корупції!!!Підозрілими є громадяни,які ще й досі цього не розуміють!!!
показать весь комментарий
22.04.2022 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так і є, глобальна відсталість совкової/кацапської техніки у мікроелектроніці - і є головною причиною неефективності будь-якої їхньої зброї.
показать весь комментарий
22.04.2022 12:29 Ответить
Дивлячись на ці ракети стає зрозуміло навіщо по вулицям в селах їздять та скуповують поломані совкові телевізори. Кацапня з них аналоговнєти робить для своїх мародерів.
показать весь комментарий
22.04.2022 12:39 Ответить
В кінці 80-х мав справу з оборонкою. То компоненти розроблені в 60-х роках минулого століття. Судячи по фото управління аналого-цифрове на "жорсткій логіці" мікросхеми серії 133 в кераміці з позолоченими контактами. Конденсатори типу ЄТО-2 танталові. Вони вічні взагалі. Реле малогабаритні типу РП також контакти золото. Все то супернадійне тому воно до сих пір зберігається та нажаль літає на нас, хоча часто не точно тому що тоді ці ракети розроблялись суто для доставки ядерних зарядів.. Там похибка в радіусі 300 метрів нічого не рішала при потужності заряду 50 кт.
Але повірте зараз в мордорі і того не виробляється, вистрілюють то що було..
показать весь комментарий
22.04.2022 12:44 Ответить
Якщо все так просто,то мобілізуйте електронщіків на розробку "електронних пасток", які можно розміщувати на пустирях,навколо важних об'єктів.
показать весь комментарий
22.04.2022 12:45 Ответить
Чудова думка організовувати хибні позиції та хибні цілі, щоб виманювати на них ворожі ракети
показать весь комментарий
23.04.2022 00:54 Ответить
Сейчас выпуляют все ракеты .Через месяц они закончатся .Затем стрелять будет не чем .
показать весь комментарий
22.04.2022 12:57 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2022 12:58 Ответить
Студенты радиофака на военной подготовке:

= товарищи курсанты, кто может отремонтировать радиостанцию?
.....
== товарищ старшина, радиостанция на лампах или на транзисторах??

= радиостанция на бронетранспортере!!
показать весь комментарий
22.04.2022 13:16 Ответить
А ещё у них на ракетах всё болтики под плоскую отвёртку, совок форева.
показать весь комментарий
22.04.2022 14:06 Ответить
Воно звісно "артіфакі" але ж не з 60х років... У 60х в ССрії ще на лампах усе робили і не могли нічого спроєктувати на серії мікросхем які з'явилися у 80х. Транзистори родом з 70х, танталові конденсатори з 80х хоча термін їх служби на відмову явно давно вичерпаний усіми нормативними кодами. Також на фото видно електролітичні конденсатори, і не дивлячись шо вони військової 5ї прийомки, я б не поставив і гривні шо вони давно не висохли і не втратили ємність.... а вже самого цього факту достатньо шоб та ракета тупо впала у полі дорогою до цілі. Слава російській корупції, боронь Боже російську корупцію!
показать весь комментарий
22.04.2022 14:30 Ответить
Повністю згоден. Я в 1976 робив на одному номерному підприємстві , там якраз випускали електроніку до ракет ,та й то там було поновіше , та й золота не жаліли , мікросхеми окремий цех робив ( не мікросборки , а саме мікросхеми ) , без України ні х.я не можуть щось пристойне зробити , жопорукі.
показать весь комментарий
22.04.2022 14:45 Ответить
Я ох.їв , реле , операціонніки не позолочені , резистори не ясно якого класу точності, роз"єми посеребряні , золота пожаліли. Це піпец , ще б на лампах зробили б , і це " друга армія світу ". ГАНЬБИЩЕ !
показать весь комментарий
22.04.2022 14:33 Ответить
Я подобные платы в тогда оборонном КБ делал еще в 1985-м. Подобных радиодеталей, а возможно и точно этих, у меня на балконе с тех времен валяется целый ящик (большую часть сдал на драгметаллы) - применения сейчас просто не вижу.
Мы делали электронику и для спутников, и для подводных лодок. Так вот уже тогда многое их того, что на фото, считалось устаревшим и нам запрещалось использовать в разработках.
показать весь комментарий
22.04.2022 15:08 Ответить
Учитывая то что там есть медные провода, то таки да, техника допотопная, практичезки медный век...
показать весь комментарий
22.04.2022 15:44 Ответить
Така дурня, який хрін коли вона розроблена якщо вона виконує свої функції, ця електроніка стійка до електромагнітного випромінювання. Дебіли з розвідки просрали напад, а тепер для зелохів вливають непотрібну інфу, що хоч як не будь реабілітуватись. З зеЛохами зрозуміло з розвідкою такими дебілами зрозуміло, Цензор ти навіщо публікуєш таку туфту, хочеш зрівнятись з бульварною пресою?
показать весь комментарий
22.04.2022 16:28 Ответить
Эти компоненты действительно стойкие к радиации как булыжник, но не электромагнитное излучение. Но они не выдерживают вибраций и перегрузок. Поэтому ракеты и летят не совсем туда, куда их направляют. Кроме того это огромное увеличение веса и габаритов, что уменьшает заряд.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:29 Ответить
Куди більш стійкі ніж нинішня електроніка. По перше це відносно сильтоточні компоненти. По друге, я бачу золочені метало-керамічні корпуси чіпів (-30 +125), танталові конденсатори. Все зроблено з високоякісних матеріалів. Да, ступінь інтеграції не висока. Але чі це так важливо 2 кг, чи 0.5 кг, коли бойова частина 450 кг?
показать весь комментарий
22.04.2022 19:11 Ответить
пол Украины сравняли с землей и нам заливают тут про "не вразили намічені цілі".....
показать весь комментарий
23.04.2022 00:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 