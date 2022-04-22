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Эмбарго на российский газ не остановит войну в Украине, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставку газа из России, потому что хочет избежать экономического кризиса.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Речь идет о том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и очень повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", - подчеркнул Шольц.

По словам канцлера ФРГ, в результате эмбарго возникнет глобальная кризисная ситуация, которой Германия себе "разрешить не сможет". Кроме этого, по его словам, он не видит, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям России в Украине.

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Топ комментарии
+32
та все ми зрозуміли, вже давно, пане Олаф, можно так сильно не насмоктувати сосиску бункерного діда, вона вже стерлася мабуть від такої могутньої феляції від вас
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22.04.2022 12:41
+29
Це як шольц не в змозі відмовитися від партнера підараса який його жарить
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22.04.2022 12:40
+21
Ты от газа не откажешься, оружие не дашь, ты просто прокацапский выродок. Чтоб они и твою херманию освободили.
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22.04.2022 12:45
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Пристрелите его,,,а?,,,сил нет смотреть
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22.04.2022 14:54 Ответить
Все з тобою вже ясно. Мудак не повинен виправдовуватись за те, що таким вродився.
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22.04.2022 15:04 Ответить
Идиот...
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22.04.2022 15:05 Ответить
а АЭС обратно открыть чтоли нельзя? Или при сжигании метана СО2 не вырабатывается?
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22.04.2022 16:14 Ответить
зарапортовался.
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23.04.2022 05:33 Ответить
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