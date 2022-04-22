УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9374 відвідувача онлайн
Новини
13 995 105
газ (10273) Німеччина (7101) росія (63614) санкції (11313) ембарго (304) Шольц Олаф (1081)

Ембарго на російський газ не зупинить війну в Україні, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає відмову від російського газу неефективною в припиненні війни в Україні. Він також заявив, що Німеччина не може дозволити собі запровадити ембарго на постачання газу з Росії, бо хоче уникнути економічної кризи.

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Йдеться про те, що ми хочемо уникнути драматичної економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і фабрик, які ніколи більше не зможуть відкритися. Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи і дуже пошкодило б можливості фінансування відновлення України", - наголосив Шольц.

За словами канцлера ФРН, унаслідок ембарго виникне глобальна кризова ситуація, якої Німеччина собі "дозволити не зможе". Крім цього, за його словами, він не бачить, що газове ембарго зможе покласти край діям Росії в Україні.

Також читайте: Латвія з початку наступного року може відмовитися від російського газу, - міністр економіки Вітенбергс

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
та все ми зрозуміли, вже давно, пане Олаф, можно так сильно не насмоктувати сосиску бункерного діда, вона вже стерлася мабуть від такої могутньої феляції від вас
показати весь коментар
22.04.2022 12:41
+29
Це як шольц не в змозі відмовитися від партнера підараса який його жарить
показати весь коментар
22.04.2022 12:40
+21
Ты от газа не откажешься, оружие не дашь, ты просто прокацапский выродок. Чтоб они и твою херманию освободили.
показати весь коментар
22.04.2022 12:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пристрелите его,,,а?,,,сил нет смотреть
показати весь коментар
22.04.2022 14:54 Відповісти
Все з тобою вже ясно. Мудак не повинен виправдовуватись за те, що таким вродився.
показати весь коментар
22.04.2022 15:04 Відповісти
Идиот...
показати весь коментар
22.04.2022 15:05 Відповісти
а АЭС обратно открыть чтоли нельзя? Или при сжигании метана СО2 не вырабатывается?
показати весь коментар
22.04.2022 16:14 Відповісти
зарапортовался.
показати весь коментар
23.04.2022 05:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 