Макрон вновь призвал Россию разрешить жителям покинуть Мариуполь: "Ситуация только ухудшается"
Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь призывает Россию разрешить жителям покинуть Мариуполь.
Об этом идет речь в его Твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь", - призывает Макрон.
В свою очередь французское Министерство иностранных дел отмечает, что Франция особенно обеспокоена катастрофической гуманитарной ситуацией в Мариуполе.
"Мы продолжаем призывать Россию положить конец этой осаде и, в частности, разрешить свободный выезд желающего этого гражданского населения в полной безопасности и в направлении по их выбору, а также доставку гуманитарной помощи в город гуманитарными организациями, присутствующими на местах", - подчеркивают в МИДе Франции.
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