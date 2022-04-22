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Мариуполь (5695) эвакуация (2003) Макрон (1172)

Макрон вновь призвал Россию разрешить жителям покинуть Мариуполь: "Ситуация только ухудшается"

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь призывает Россию разрешить жителям покинуть Мариуполь.

Об этом идет речь в его Твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь", - призывает Макрон.

В свою очередь французское Министерство иностранных дел отмечает, что Франция особенно обеспокоена катастрофической гуманитарной ситуацией в Мариуполе.

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"Мы продолжаем призывать Россию положить конец этой осаде и, в частности, разрешить свободный выезд желающего этого гражданского населения в полной безопасности и в направлении по их выбору, а также доставку гуманитарной помощи в город гуманитарными организациями, присутствующими на местах", - подчеркивают в МИДе Франции.
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Топ комментарии
+6
благаю вас, о всемогутній володар всесвіту, тсарь-бітюшка, повелитель Євразії від лісабону до владивостоку, сжальтеся, молю, прошу, на колінах, як колись мій дід та бабка благали нацистів вусатого художника з Австрії, тільки пощадіть, вивішую білий флаг, це в наших традиціях, но пасаран .... посміховисько Омікрон
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22.04.2022 13:02
+5
Второй после Шольца умилитель А сказать как Джонсон, о применении ответного удара без предупреждений и согласований, слабо?
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22.04.2022 13:03
+5
Долго это посмешище будут публиковать здесь?
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22.04.2022 13:03
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Ви дійсно все ще не розумієте, з ким маєте справу, чи просто тупі?
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22.04.2022 13:02 Ответить
У пацана вибори, шо ти панімаєш...
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22.04.2022 13:15 Ответить
благаю вас, о всемогутній володар всесвіту, тсарь-бітюшка, повелитель Євразії від лісабону до владивостоку, сжальтеся, молю, прошу, на колінах, як колись мій дід та бабка благали нацистів вусатого художника з Австрії, тільки пощадіть, вивішую білий флаг, це в наших традиціях, но пасаран .... посміховисько Омікрон
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22.04.2022 13:02 Ответить
І завтра ще теж нехай не забуде закликати. І післязавтра...
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22.04.2022 13:02 Ответить
після...... після .... після...... післязавтра
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22.04.2022 13:04 Ответить
Второй после Шольца умилитель А сказать как Джонсон, о применении ответного удара без предупреждений и согласований, слабо?
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22.04.2022 13:03 Ответить
Долго это посмешище будут публиковать здесь?
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22.04.2022 13:03 Ответить
Макрон якась підстилка.
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22.04.2022 13:06 Ответить
все таки ********** вредна для мозга
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22.04.2022 13:07 Ответить
МАКАРОН, ДАВАЙ ВАЖКУ АРТИЛЕРІЮ! І ТОДІ ОРКИ ПОКИНУТЬ МАРІК. У КУЛЬКАХ...
НЕ ГАЛЬМУЙ!
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22.04.2022 13:10 Ответить
Побачимо чи відростуть яйця після 24, дуже надіюсь.
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22.04.2022 13:15 Ответить
https://www.facebook.com/misha.kryshko/videos/527320828916234 🔥 відео від Героїв Маріуполя❗️
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22.04.2022 13:25 Ответить
дай боже им сил продержаться
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22.04.2022 13:32 Ответить
Предвиборча промова. А дійсність інша. Брехло.!
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22.04.2022 13:32 Ответить
Жабоїди - йдіть у сраку путіна, нікчеми! Тьфу на вас!
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22.04.2022 13:32 Ответить
лягушатники сраные, только языком молоть могут .
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22.04.2022 13:33 Ответить
 
 