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Новини Війна
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Макрон знов закликав Росію дозволити жителям покинути Маріуполь: "Ситуація лише погіршується"

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон знов закликає Росію дозволити жителям покинути Маріуполь.

Про це йдеться у його Твітері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних жителів опинилися в пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити жителям покинути місто, пропустити гуманітарну допомогу", - закликає Макрон.

Своєю чергою, французьке Міністерство закордонних справ зазначає, що Франція особливо стурбована катастрофічною гуманітарною ситуацією в Маріуполі.

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"Ми продовжуємо закликати Росію покласти край цій облозі і, зокрема, дозволити вільний виїзд цивільного населення, яке цього бажає, у повній безпеці та в напрямку за їх вибором, а також доставку гуманітарної допомоги до міста гуманітарними організаціями, присутніми на місцях", - наголошують у МЗС Франції.

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Топ коментарі
+6
благаю вас, о всемогутній володар всесвіту, тсарь-бітюшка, повелитель Євразії від лісабону до владивостоку, сжальтеся, молю, прошу, на колінах, як колись мій дід та бабка благали нацистів вусатого художника з Австрії, тільки пощадіть, вивішую білий флаг, це в наших традиціях, но пасаран .... посміховисько Омікрон
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22.04.2022 13:02
+5
Второй после Шольца умилитель А сказать как Джонсон, о применении ответного удара без предупреждений и согласований, слабо?
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22.04.2022 13:03
+5
Долго это посмешище будут публиковать здесь?
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22.04.2022 13:03
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Ви дійсно все ще не розумієте, з ким маєте справу, чи просто тупі?
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22.04.2022 13:02 Відповісти
У пацана вибори, шо ти панімаєш...
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22.04.2022 13:15 Відповісти
благаю вас, о всемогутній володар всесвіту, тсарь-бітюшка, повелитель Євразії від лісабону до владивостоку, сжальтеся, молю, прошу, на колінах, як колись мій дід та бабка благали нацистів вусатого художника з Австрії, тільки пощадіть, вивішую білий флаг, це в наших традиціях, но пасаран .... посміховисько Омікрон
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22.04.2022 13:02 Відповісти
І завтра ще теж нехай не забуде закликати. І післязавтра...
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22.04.2022 13:02 Відповісти
після...... після .... після...... післязавтра
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22.04.2022 13:04 Відповісти
Второй после Шольца умилитель А сказать как Джонсон, о применении ответного удара без предупреждений и согласований, слабо?
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22.04.2022 13:03 Відповісти
Долго это посмешище будут публиковать здесь?
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22.04.2022 13:03 Відповісти
Макрон якась підстилка.
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22.04.2022 13:06 Відповісти
все таки ********** вредна для мозга
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22.04.2022 13:07 Відповісти
МАКАРОН, ДАВАЙ ВАЖКУ АРТИЛЕРІЮ! І ТОДІ ОРКИ ПОКИНУТЬ МАРІК. У КУЛЬКАХ...
НЕ ГАЛЬМУЙ!
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22.04.2022 13:10 Відповісти
Побачимо чи відростуть яйця після 24, дуже надіюсь.
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22.04.2022 13:15 Відповісти
https://www.facebook.com/misha.kryshko/videos/527320828916234 🔥 відео від Героїв Маріуполя❗️
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22.04.2022 13:25 Відповісти
дай боже им сил продержаться
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22.04.2022 13:32 Відповісти
Предвиборча промова. А дійсність інша. Брехло.!
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22.04.2022 13:32 Відповісти
Жабоїди - йдіть у сраку путіна, нікчеми! Тьфу на вас!
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22.04.2022 13:32 Відповісти
лягушатники сраные, только языком молоть могут .
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22.04.2022 13:33 Відповісти
 
 