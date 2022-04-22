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Ватикан (179) Кирилл (1080) Папа Римский (419) РПЦ (740) Франциск (156)

Папа Римский Франциск отменил встречу с патриархом РПЦ Кириллом

франциск

Папа Римский Франциск заявил, что планы провести встречу с патриархом русской православной церкви Кириллом в Иерусалиме в июне приостановлены.

В интервью изданию La Nacion Папа Римский сказал, что план был "приостановлен", поскольку, по мнению дипломатов Ватикана, такая встреча "могла бы вызвать большую неразбериху в данный момент", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ватикан рассматривал возможность продления поездки Папы в Ливан 12-13 июня на день, чтобы он мог встретиться с предстоятелем РПЦ Кириллом 14 июня в Иерусалиме.

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Следует отметить, что патриарх Кирилл поддержал российское вторжение в Украину и даже благословил военных РФ на эту войну.

Первая встреча российского патриарха и Папы Римского прошла на Кубе в 2016 году.
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Топ комментарии
+19
у поцреарха ******** в это время аудиенция с сатаной
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22.04.2022 13:13
+16
Старий дурень Папа планував зустрічатися з кацапським слугою сатани. Релігія-опіум для народу.
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22.04.2022 13:13
+15
Вам відомо по афери Франциска, як Папи? Чи може вам відомо про афери ще Хосе Маріо Бергольйо? Про Кіріла і його тютюновий і не лише бізнес відомо всім. А про які афери теперішнього Папи Римського вам відомо? Що за дурна звичка мішати з болотом людей, які вам нічим не зобов'язані і нічого не винні? Це і Зєлєнскій так Штайнмаєра опустив, через що ображені німці вирішили не давати важкого озброєння. Вам відомо, щ у світі є 1,2 мільярди католиків, для яких Папа - найвищий авторитет. Це зокрема і іспанці та італійці, які озброєння нам постачають. Вам це не подобається? Не будьте Зєлєнскім, не шукайте Україні ворогів. А те, що Франциск вже досить похилого віку, дає виправдання деяким його вчинкам. Хоча те, що він послав Кирила - це потужний хороший сигнал.
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22.04.2022 13:23
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Вам відомо по афери Франциска, як Папи? Чи може вам відомо про афери ще Хосе Маріо Бергольйо? Про Кіріла і його тютюновий і не лише бізнес відомо всім. А про які афери теперішнього Папи Римського вам відомо? Що за дурна звичка мішати з болотом людей, які вам нічим не зобов'язані і нічого не винні? Це і Зєлєнскій так Штайнмаєра опустив, через що ображені німці вирішили не давати важкого озброєння. Вам відомо, щ у світі є 1,2 мільярди католиків, для яких Папа - найвищий авторитет. Це зокрема і іспанці та італійці, які озброєння нам постачають. Вам це не подобається? Не будьте Зєлєнскім, не шукайте Україні ворогів. А те, що Франциск вже досить похилого віку, дає виправдання деяким його вчинкам. Хоча те, що він послав Кирила - це потужний хороший сигнал.
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22.04.2022 13:23 Ответить
у поцреарха ******** в это время аудиенция с сатаной
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22.04.2022 13:13 Ответить
Старий дурень Папа планував зустрічатися з кацапським слугою сатани. Релігія-опіум для народу.
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22.04.2022 13:13 Ответить
Обидва лицеміри без міри...
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22.04.2022 13:13 Ответить
"могла б викликати велику плутанину в даний момент".
отак інтелігентно Папа вказав гундяю куди той повінен рухатися,
там ще десь кацапський корабель у тому ж напрямку прямує..
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22.04.2022 13:14 Ответить
better late than never))) at last he understood that a meeting with Devil is evil....
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22.04.2022 13:16 Ответить
Куратор агентуры Кирилл отменил встречу с агентом Франциском, которая была "случиться" в Ерусалиме, посколько произошла утечка информации в СМИ, - план був "призупинений", оскільки, на думку дипломатів Ватикану, така зустріч "могла б викликати велику плутанину в даний момент".
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22.04.2022 13:16 Ответить
нууу...до червня ще багато разів сонце сходити і заходити буде....
особливо в тих, хто переживе навалу русні...
так що...
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22.04.2022 13:16 Ответить
Эти двое явно не Богу служат
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22.04.2022 13:17 Ответить
говори за свого тільки
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22.04.2022 13:24 Ответить
а тобі сподобався цирк про "примирення" України з рашкою який влаштував "твій"?
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22.04.2022 14:05 Ответить
ні, звичайно не сподобався. церква повинна закликати вбивати всіх своїх ворогів, бажано максимально жорстоко.
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22.04.2022 14:17 Ответить
зовсім неправильно формулюєте: повинна закликати навіть не мати ворогів своїх. А до певних категорій двоногих (ну таких як рашисти) відноситись як до недругів (вони самі придумали це слово). А от саме ворогів свого народу вбивати треба, якщо не здаються, з любов'ю. Хай Вам не здається це як неможливе. Бо все, що робиться з любов'ю, - робиться легко, невимушено і весело.
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22.04.2022 14:40 Ответить
Може Гундяй не зміг через санкції Папіку забезпечити пару хлопчиків неповнолітніх. це ж russian tradition, споконвічні узи дружбу між ватіканом і рпц
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22.04.2022 13:17 Ответить
В не тільки Папа.
Россию не включили в https://salat.zahav.ru/Articles/3501820/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0 новый рейтинг стран по длине пениса
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22.04.2022 13:18 Ответить
Що сталося, морда тупа і лицемірна ?
Баняк трохи прочистили ?

А-ну давай, ще спічик штовхни про расизм.
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22.04.2022 13:19 Ответить
Просто чертило кирюша начинает дымиться рядом с Папой.
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22.04.2022 13:19 Ответить
Негоже Божому слузі, зустрічатися із слугою Нечистого.
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22.04.2022 13:20 Ответить
Папа,дуже переживає,бо в банку Ватікану не один трилліон *****-путінських доларів.А банк Ватікану не перевіряється і не проходить міжнародних аудитів.
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22.04.2022 13:21 Ответить
Ну, не трільйон ... Але лярдів декілька є. Теж немало.
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22.04.2022 13:23 Ответить
і за шо йому переживати? не його ж гроші в раші, а гроші пуйла в нього. Чи хтось думає, що пуйло буде судитися в міжнародних судах.
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22.04.2022 14:46 Ответить
сьодні 22.04 війна, блін ...
Невже не можна десь зустрітися ?? Було б бажання !
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22.04.2022 13:22 Ответить
Щось пішло не так, римський антихрист вже нічого не каже про братські народи, попустило, палитись далі не хоче.
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22.04.2022 13:23 Ответить
"Римський антихрист" це перебільшення.
Він тільки людина дуже не розумна. Для верховного ієрарха це недопустимо. Можливо й вік дає себе знати.
Дивно тільки, що ніхто йому серед своїх не підказав. Можливо там більшість таких. А може підказували, а він упоротий.
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22.04.2022 13:29 Ответить
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.

И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.

Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
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22.04.2022 13:23 Ответить
Во всем мире, верующие и атеисты все больше понимают, что русских , как людей , не существует- существуют звероподобные сущности , генетические мутанты. В планах россии завоевание и уничтожение , грабеж и унижение всего Человечества. Нужно вспоминать времена Крестовых походов , изоляцию прокаженных. С неизлечимой заразой рашизма нужно всему миру бороться соответствующими методами- до полного уничтожения. Уничтожение бешеных собак - богоугодное дело( или они уничтожат всех, пытая и причиняя страдания гораздо более страшные , чем Ссовцы - фашисты. Они мног раз всех обманывали и подкупали - настало время отвечать.
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22.04.2022 13:32 Ответить
а що так, разом би хрест понесли.
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22.04.2022 13:38 Ответить
с сатаной
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22.04.2022 16:03 Ответить
Раз уж так хочется уверовать - пастафарианство. Двойное удобство - празднуем все праздники, всех религий, любым способом. И можно любую религию в любое время - послать.
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22.04.2022 13:46 Ответить
свое реноме папа вже підпаскудив.. немає поваги..
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22.04.2022 13:59 Ответить
Папа висуває претензії до Європи у зв'язку з її прихильністю до українців, а сам приділяє забагато уваги білим попам. Як щодо папського променаду по жерцям вуду?
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22.04.2022 13:59 Ответить
не получилось потрахаться
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22.04.2022 14:13 Ответить
Підтримка Ватиканом російського фашизму , викликала б масовий перехід католиків у протестантизм по всьому світу . Зустріч Папи з главарями світу нелюдів - це дуже ризикований крок . Християни проти терору , вбивств , мародерства і згвалтувань , до яких закликає РПЦ .
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22.04.2022 14:53 Ответить
бертольйо ,медальку забери в маньяка пуйла ,яку вручив після початку війни
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22.04.2022 15:38 Ответить
ЧТО ЗНАЧИТ ПРАВИЛЬНАЯ КРИТИКА !!! Надо не боятся высказывать свои требования, просьбы и надежды. Иначе КАК БОГ УЗНАЁТ О ВАШИХ ПРОСЬБАХ ??
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22.04.2022 16:54 Ответить
Скасував зустріч лиш через те, що зустріч "може викликати велику плутанину"??? А не через те, що кирило і його церква благословили московську рать на убивства мирних українців?... Цікавий якийсь цей папа....
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22.04.2022 17:56 Ответить
Как римский папа или папа римский может встречатся с фашистом несушествующей мацковской
церквой которая никогда небыла освячена Константинополем,кто это вообще за самозванцы.
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22.04.2022 18:02 Ответить
 
 