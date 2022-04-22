Папа Римський Франциск скасував зустріч із патріархом РПЦ Кирилом
Папа Римський Франциск заявив, що плани провести зустріч із патріархом російської православної церкви Кирилом у Єрусалимі в червні призупинені.
В інтерв’ю виданню La Nacion Папа Римський сказав, що план був "призупинений", оскільки, на думку дипломатів Ватикану, така зустріч "могла б викликати велику плутанину в даний момент", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Ватикан розглядав можливість продовження поїздки Папи до Лівану 12-13 червня на день, щоб він міг зустрітися з предстоятелем РПЦ Кирилом 14 червня в Єрусалимі.
Варто зазначити, що патріарх Кирил підтримав російське вторгнення в Україну та навіть благословив військових РФ на цю війну.
Перша зустріч російського патріарха і Папи Римського відбулася на Кубі у 2016 році.
Будь ласка, зачекайте...
отак інтелігентно Папа вказав гундяю куди той повінен рухатися,
там ще десь кацапський корабель у тому ж напрямку прямує..
особливо в тих, хто переживе навалу русні...
так що...
Россию не включили в https://salat.zahav.ru/Articles/3501820/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0 новый рейтинг стран по длине пениса
Баняк трохи прочистили ?
А-ну давай, ще спічик штовхни про расизм.
Невже не можна десь зустрітися ?? Було б бажання !
Він тільки людина дуже не розумна. Для верховного ієрарха це недопустимо. Можливо й вік дає себе знати.
Дивно тільки, що ніхто йому серед своїх не підказав. Можливо там більшість таких. А може підказували, а він упоротий.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
церквой которая никогда небыла освячена Константинополем,кто это вообще за самозванцы.