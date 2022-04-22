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Ватикан (132) Кирил (450) Папа Римський (305) РПЦ (508) Франциск (171)

Папа Римський Франциск скасував зустріч із патріархом РПЦ Кирилом

франциск

Папа Римський Франциск заявив, що плани провести зустріч із патріархом російської православної церкви Кирилом у Єрусалимі в червні призупинені.

В інтерв’ю виданню La Nacion Папа Римський сказав, що план був "призупинений", оскільки, на думку дипломатів Ватикану, така зустріч "могла б викликати велику плутанину в даний момент", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Ватикан розглядав можливість продовження поїздки Папи до Лівану 12-13 червня на день, щоб він міг зустрітися з предстоятелем РПЦ Кирилом 14 червня в Єрусалимі.

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Варто зазначити, що патріарх Кирил підтримав російське вторгнення в Україну та навіть благословив військових РФ на цю війну.

Перша зустріч російського патріарха і Папи Римського відбулася на Кубі у 2016 році.

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Топ коментарі
+19
у поцреарха ******** в это время аудиенция с сатаной
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22.04.2022 13:13
+16
Старий дурень Папа планував зустрічатися з кацапським слугою сатани. Релігія-опіум для народу.
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22.04.2022 13:13
+15
Вам відомо по афери Франциска, як Папи? Чи може вам відомо про афери ще Хосе Маріо Бергольйо? Про Кіріла і його тютюновий і не лише бізнес відомо всім. А про які афери теперішнього Папи Римського вам відомо? Що за дурна звичка мішати з болотом людей, які вам нічим не зобов'язані і нічого не винні? Це і Зєлєнскій так Штайнмаєра опустив, через що ображені німці вирішили не давати важкого озброєння. Вам відомо, щ у світі є 1,2 мільярди католиків, для яких Папа - найвищий авторитет. Це зокрема і іспанці та італійці, які озброєння нам постачають. Вам це не подобається? Не будьте Зєлєнскім, не шукайте Україні ворогів. А те, що Франциск вже досить похилого віку, дає виправдання деяким його вчинкам. Хоча те, що він послав Кирила - це потужний хороший сигнал.
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22.04.2022 13:23
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Вам відомо по афери Франциска, як Папи? Чи може вам відомо про афери ще Хосе Маріо Бергольйо? Про Кіріла і його тютюновий і не лише бізнес відомо всім. А про які афери теперішнього Папи Римського вам відомо? Що за дурна звичка мішати з болотом людей, які вам нічим не зобов'язані і нічого не винні? Це і Зєлєнскій так Штайнмаєра опустив, через що ображені німці вирішили не давати важкого озброєння. Вам відомо, щ у світі є 1,2 мільярди католиків, для яких Папа - найвищий авторитет. Це зокрема і іспанці та італійці, які озброєння нам постачають. Вам це не подобається? Не будьте Зєлєнскім, не шукайте Україні ворогів. А те, що Франциск вже досить похилого віку, дає виправдання деяким його вчинкам. Хоча те, що він послав Кирила - це потужний хороший сигнал.
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22.04.2022 13:23 Відповісти
у поцреарха ******** в это время аудиенция с сатаной
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22.04.2022 13:13 Відповісти
Старий дурень Папа планував зустрічатися з кацапським слугою сатани. Релігія-опіум для народу.
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22.04.2022 13:13 Відповісти
Обидва лицеміри без міри...
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22.04.2022 13:13 Відповісти
"могла б викликати велику плутанину в даний момент".
отак інтелігентно Папа вказав гундяю куди той повінен рухатися,
там ще десь кацапський корабель у тому ж напрямку прямує..
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22.04.2022 13:14 Відповісти
better late than never))) at last he understood that a meeting with Devil is evil....
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22.04.2022 13:16 Відповісти
Куратор агентуры Кирилл отменил встречу с агентом Франциском, которая была "случиться" в Ерусалиме, посколько произошла утечка информации в СМИ, - план був "призупинений", оскільки, на думку дипломатів Ватикану, така зустріч "могла б викликати велику плутанину в даний момент".
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22.04.2022 13:16 Відповісти
нууу...до червня ще багато разів сонце сходити і заходити буде....
особливо в тих, хто переживе навалу русні...
так що...
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22.04.2022 13:16 Відповісти
Эти двое явно не Богу служат
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22.04.2022 13:17 Відповісти
говори за свого тільки
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22.04.2022 13:24 Відповісти
а тобі сподобався цирк про "примирення" України з рашкою який влаштував "твій"?
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22.04.2022 14:05 Відповісти
ні, звичайно не сподобався. церква повинна закликати вбивати всіх своїх ворогів, бажано максимально жорстоко.
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22.04.2022 14:17 Відповісти
зовсім неправильно формулюєте: повинна закликати навіть не мати ворогів своїх. А до певних категорій двоногих (ну таких як рашисти) відноситись як до недругів (вони самі придумали це слово). А от саме ворогів свого народу вбивати треба, якщо не здаються, з любов'ю. Хай Вам не здається це як неможливе. Бо все, що робиться з любов'ю, - робиться легко, невимушено і весело.
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22.04.2022 14:40 Відповісти
Може Гундяй не зміг через санкції Папіку забезпечити пару хлопчиків неповнолітніх. це ж russian tradition, споконвічні узи дружбу між ватіканом і рпц
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22.04.2022 13:17 Відповісти
В не тільки Папа.
Россию не включили в https://salat.zahav.ru/Articles/3501820/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0 новый рейтинг стран по длине пениса
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22.04.2022 13:18 Відповісти
Що сталося, морда тупа і лицемірна ?
Баняк трохи прочистили ?

А-ну давай, ще спічик штовхни про расизм.
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22.04.2022 13:19 Відповісти
Просто чертило кирюша начинает дымиться рядом с Папой.
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22.04.2022 13:19 Відповісти
Негоже Божому слузі, зустрічатися із слугою Нечистого.
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22.04.2022 13:20 Відповісти
Папа,дуже переживає,бо в банку Ватікану не один трилліон *****-путінських доларів.А банк Ватікану не перевіряється і не проходить міжнародних аудитів.
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22.04.2022 13:21 Відповісти
Ну, не трільйон ... Але лярдів декілька є. Теж немало.
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22.04.2022 13:23 Відповісти
і за шо йому переживати? не його ж гроші в раші, а гроші пуйла в нього. Чи хтось думає, що пуйло буде судитися в міжнародних судах.
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22.04.2022 14:46 Відповісти
сьодні 22.04 війна, блін ...
Невже не можна десь зустрітися ?? Було б бажання !
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22.04.2022 13:22 Відповісти
Щось пішло не так, римський антихрист вже нічого не каже про братські народи, попустило, палитись далі не хоче.
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22.04.2022 13:23 Відповісти
"Римський антихрист" це перебільшення.
Він тільки людина дуже не розумна. Для верховного ієрарха це недопустимо. Можливо й вік дає себе знати.
Дивно тільки, що ніхто йому серед своїх не підказав. Можливо там більшість таких. А може підказували, а він упоротий.
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22.04.2022 13:29 Відповісти
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.

И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.

Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
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22.04.2022 13:23 Відповісти
Во всем мире, верующие и атеисты все больше понимают, что русских , как людей , не существует- существуют звероподобные сущности , генетические мутанты. В планах россии завоевание и уничтожение , грабеж и унижение всего Человечества. Нужно вспоминать времена Крестовых походов , изоляцию прокаженных. С неизлечимой заразой рашизма нужно всему миру бороться соответствующими методами- до полного уничтожения. Уничтожение бешеных собак - богоугодное дело( или они уничтожат всех, пытая и причиняя страдания гораздо более страшные , чем Ссовцы - фашисты. Они мног раз всех обманывали и подкупали - настало время отвечать.
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22.04.2022 13:32 Відповісти
а що так, разом би хрест понесли.
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22.04.2022 13:38 Відповісти
с сатаной
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22.04.2022 16:03 Відповісти
Раз уж так хочется уверовать - пастафарианство. Двойное удобство - празднуем все праздники, всех религий, любым способом. И можно любую религию в любое время - послать.
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22.04.2022 13:46 Відповісти
свое реноме папа вже підпаскудив.. немає поваги..
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22.04.2022 13:59 Відповісти
Папа висуває претензії до Європи у зв'язку з її прихильністю до українців, а сам приділяє забагато уваги білим попам. Як щодо папського променаду по жерцям вуду?
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22.04.2022 13:59 Відповісти
не получилось потрахаться
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22.04.2022 14:13 Відповісти
Підтримка Ватиканом російського фашизму , викликала б масовий перехід католиків у протестантизм по всьому світу . Зустріч Папи з главарями світу нелюдів - це дуже ризикований крок . Християни проти терору , вбивств , мародерства і згвалтувань , до яких закликає РПЦ .
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22.04.2022 14:53 Відповісти
бертольйо ,медальку забери в маньяка пуйла ,яку вручив після початку війни
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22.04.2022 15:38 Відповісти
ЧТО ЗНАЧИТ ПРАВИЛЬНАЯ КРИТИКА !!! Надо не боятся высказывать свои требования, просьбы и надежды. Иначе КАК БОГ УЗНАЁТ О ВАШИХ ПРОСЬБАХ ??
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22.04.2022 16:54 Відповісти
Скасував зустріч лиш через те, що зустріч "може викликати велику плутанину"??? А не через те, що кирило і його церква благословили московську рать на убивства мирних українців?... Цікавий якийсь цей папа....
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22.04.2022 17:56 Відповісти
Как римский папа или папа римский может встречатся с фашистом несушествующей мацковской
церквой которая никогда небыла освячена Константинополем,кто это вообще за самозванцы.
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22.04.2022 18:02 Відповісти
 
 