РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4834 посетителя онлайн
Новости Война
25 790 52
Данилов (1066) россия (93025) потери (4274)

С крейсера "Москва" спаслись 58 моряков из 510, - Данилов

москва,крейсер,ракетний

С уничтоженного защитниками Украины вражеского ракетного крейсера "Москва" смогли спастись только 58 человек из 510 находившихся на борту.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно получается, что да. Но они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек. Но если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-нибудь церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян", - сказал он.

Данилов добавил, что в РФ не уважают своих граждан, погибающих на войне в Украине.

"Россияне на своих погибших просто не обращают внимания, они для них – что есть, что нет, пустое место", – отметил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири, - Данилов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+70
как утверждала одна руцкая мамка - корабль мацква, где служил мой сын, ПРОСТО шел на Одессу, чтобы ПРОСТО высадить десант... это СОВСЕМ не военная операция...ЗА ЧТО они их потопили????
показать весь комментарий
22.04.2022 13:25
+51
показать весь комментарий
22.04.2022 13:24
+47
Просто вони хворі... майже всі!

Якщо в людини нема руки або ноги, то це одразу кидається у вічі, а якщо немає мозку, то виглядає нібито він людина, а як придивишся - скотина... Оце саме про них.
показать весь комментарий
22.04.2022 13:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для кацапов это "без потерь".)
показать весь комментарий
22.04.2022 13:21 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2022 13:24 Ответить
Тризуб на корпусе "Нептуна"
Сверкнул - и в минусе мордва!
Не угодил гундяй Фортуне
Мощами с крейсера "москва".
показать весь комментарий
22.04.2022 13:23 Ответить
Странно, почему карлик ещё не арестовал гундяева...
показать весь комментарий
22.04.2022 13:47 Ответить
це не всього лиш, це неприпустимо багато вижило, вижити повинен був 1 маскимум двоє
показать весь комментарий
22.04.2022 13:24 Ответить
как утверждала одна руцкая мамка - корабль мацква, где служил мой сын, ПРОСТО шел на Одессу, чтобы ПРОСТО высадить десант... это СОВСЕМ не военная операция...ЗА ЧТО они их потопили????
показать весь комментарий
22.04.2022 13:25 Ответить
вся територія Варшавського блоку, це *їх законна територія* для 99% дебілів. совок живий, це все їм наснилося останні 30 років
показать весь комментарий
22.04.2022 13:28 Ответить
Просто вони хворі... майже всі!

Якщо в людини нема руки або ноги, то це одразу кидається у вічі, а якщо немає мозку, то виглядає нібито він людина, а як придивишся - скотина... Оце саме про них.
показать весь комментарий
22.04.2022 13:29 Ответить
Почти как в песне:

Он шел на Одессу,
а вышел к Херсону Харону...
показать весь комментарий
22.04.2022 14:36 Ответить
"ЗА ЧТО они их потопили?"
А никто их не топил. Потопили корабль - это да, но экипаж сам утопился, так как их никто не хватал за шкирку и не окунал в воду.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:12 Ответить
Может хватит уже этим крейсером забивать медиапространство и начать про сейчас
показать весь комментарий
22.04.2022 13:25 Ответить
Геша про Варяг песню сложили и мы сложим про Москву, готовь затычки на уши.
показать весь комментарий
22.04.2022 13:34 Ответить
у вас всё не срослось...
показать весь комментарий
22.04.2022 15:23 Ответить
Ну как поплавали в круизе по Черному морю ?
показать весь комментарий
22.04.2022 13:26 Ответить
та нічого поганого нікому не хотіли, просто 500 *оніжедєтєй* плавали на катері біля їх рідной Адєсси
показать весь комментарий
22.04.2022 13:29 Ответить
"Посейдон" наводил, "Нептун" уничтожил и "мощи" не помогли
показать весь комментарий
22.04.2022 13:30 Ответить
Знают дети с малых лет,что такое буква "Z", ведь не знать такое глупо,буква «Z»это ******
показать весь комментарий
22.04.2022 13:30 Ответить
Предлагаю добавить примерно 400 рыл в сводки уничтоженных орков.
показать весь комментарий
22.04.2022 13:31 Ответить
Там ще могло бути якесь кумандування. Штук 100 свинособак плюс. Тобто мінус
показать весь комментарий
22.04.2022 13:32 Ответить
там турки около 50 фашистов спасли .. ..
показать весь комментарий
22.04.2022 13:36 Ответить
Ну вот, как раз эти 58 штук.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:14 Ответить
Доречі, справжній Нептун, в руці тримає ТРИЗУБ!!
показать весь комментарий
22.04.2022 13:32 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
показать весь комментарий
22.04.2022 13:33 Ответить
об этом знали 50 лет назад https://www.youtube.com/watch?v=Nj6MXyOZ06w
показать весь комментарий
22.04.2022 13:33 Ответить
Єнота в студію!
показать весь комментарий
22.04.2022 13:35 Ответить
Ани утанули
показать весь комментарий
22.04.2022 13:37 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2022 13:39 Ответить
- Девушка, а девушка, а как пройти на Севастополь?
- Пи*дуйде до Сочі, зомбаки кацапські!
показать весь комментарий
22.04.2022 14:40 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2022 13:41 Ответить
Всі знають...
показать весь комментарий
22.04.2022 13:46 Ответить
довольно сомнительно, что на нем так мало выжило. Ракеты попали кучно, корабль был на плаву довольно долго, его не разворотило внешне. Больше все таки похоже что там до 100 погибших и пропавших
показать весь комментарий
22.04.2022 13:46 Ответить
И плюс еще до 300 подохших.
показать весь комментарий
22.04.2022 13:52 Ответить
Аргументы у секретаря НРБО конечно ... Ну нельзя же так.
показать весь комментарий
22.04.2022 15:13 Ответить
Вокруг всех иллюминаторов все выгорело, т.е. внутри крейсер выгорел полностью. Ты понимаешь, что экипажу нужно было выбираться по сути по узкому лабиринту (да еще и офигенно наклоненном) в огне и в дыму. А теперь представь, что 400 человек, которые могли выжить после взрыва, это делали одновременно.
показать весь комментарий
22.04.2022 16:20 Ответить
выбираться? кацапам? может еще в плен соберутся? думать начнут? им там мозги вынесли скорее всего более чем полностью. так что выбираться может стал бы капитан и ко. а остальные - должны бороться за живучесть корабля (до получения прямого приказа). кстати Хйла и ко это тоже касается.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:18 Ответить
А где дежурная группа с штаба флота?
показать весь комментарий
22.04.2022 13:49 Ответить
510 це по штату. Пишуть, припускають, там було 240, до 300.
53 вивези ...
Якось так.
показать весь комментарий
22.04.2022 13:50 Ответить
Tam mogla bytu shhe desantyra.. Kazhyt
показать весь комментарий
22.04.2022 13:58 Ответить
Жаль ... что не 98 % подохло .... мамкам бы рублики выплатили .... мамки бы рады были ... папки бы мордой в оливье ... в блевотине ...
показать весь комментарий
22.04.2022 14:46 Ответить
Насправді ніхто не знає скільки саме там було команди +- 100 осіб. Хто загинув дізнаємось після війни. Зараз визнають 100 загиблих та потроху будуть добавляти (чтоб нє сєять паніку)
показать весь комментарий
22.04.2022 15:02 Ответить
Штатный экипаж такого ракетного крейсера должен составлять 510 человек , но так как это флагман и корабль управления на его борту могут быть размещены ещё 250 человек так называемых пассажиров . Это спецы из командования флота , штаба флота , различные координаторы других штабов , всевозможные специалисты по шифрованной связи и сами не штатные связисты , подразделение морской пехоты и ещё много всяких разных этих самых пассажиров . Когда они садятся на корабль то вносят с собой некоторую разлаженность экипажа в реальных аварийных ситуациях потому что штатная команда имеет один уровень тренированности , а пришлых нужно долго приводить каждодневными тренировками к должному уровню . Какой уровень подготовки был у всей этой толпы мы не узнаем , точно так же как и действительную численность экипажа . На корабле это знает старпом , старшина службы и команды и коки , так как все они готовят еду на конкретное колличество людей . Теперь главное , во время боевой тревоги весь экипаж находится на боевых постах и не имеет права их покидать без команды что бы там не случилось , каждый борется за живучесть корабля только там где он расписан по тревогам .Когда в борт попали две ракеты это взрыв и сразу же пожар с частичным задымлением отсеков и я уверен , что у части команды была паника от увиденных трупов , горящих помещений и не возможностью вырваться из задымленных отсеков . Кто то сразу выпрыгнул за борт и утонул от переохлаждения , кто то боролся с огнем и умер там же , многие получили контузию от мощнейшего взрыва и умерли от задымления и физической неспособности бороться с огнем , ну а если там сдетонировало ещё что то свое то это только добавляет к версии больше трупов и меньше выживших . Я лично думаю ,что корабль затопили , что бы не буксировать этот плавучий морг в Севастополь и не доставать трупы под круглосуточный вой ,, десяти долларовых ,, шлюх как это было в Видяево , хотя там было не так но были шлюхи и был Путин .
показать весь комментарий
22.04.2022 15:07 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2022 15:33 Ответить
Данілову варто було б надати докази. А не патякати. Бо все буде знецінено. Мені б дуже хотілося, щоб їх потонули тисячі. Але факти потребують доказів.
показать весь комментарий
22.04.2022 15:45 Ответить
Факти: 510- екіпаж, ще десь 100 - з штату керивництва флоту, ще до 300 - просто йшли висадитись в Одесі. Турки спасли 54, а привезли в Севас 58, думаю це "турецький улов" + 4 москалі в морі знайшли або зняли з корита. Логіка проста: решта годує чорноморську фауну.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:02 Ответить
а что там делали турки вообще? военный корабль, война, закрытая зона, вроде как, ракеты летают, и тут - турки - спасают кацапов.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:24 Ответить
на до бы в интерпол подать, что ли, на этих 58 военных преступников. или их уже вернул друг Эрдоган? как и друг Лукашенко?
показать весь комментарий
22.04.2022 17:25 Ответить
сколько сотен человек они ракетами убили?
показать весь комментарий
22.04.2022 17:26 Ответить
Выжили те, кто были на корме. Это было видно даже по фотке. При том даже они не факт что смогли быстро эвакуироваться пока не подошли спасатели. Тупо прыгнуть за борт и помереть через пол часа от переохлаждения тоже не вариант.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:43 Ответить
 
 