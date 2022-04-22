З крейсера "Москва" врятувалися 58 російських моряків з 510, - Данілов

Зі знищеного захисниками України ворожого ракетного крейсера "Москва" змогли врятуватися лише 58 осіб з 510, які перебували на борту.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що вони врятували 58 чоловік. Ми не можемо це стверджувати, але попередньо виходить, що так. Але вони це приховують. Всього було на крейсері 510 чоловік. Але якщо людини немає, нема що ховати, не потрібно проводити якусь церемонію. Пропав безвісти, зник. Ось така політика у росіян", - сказав він.

Данілов додав, що в РФ не шанують своїх громадян, які гинуть на війні в Україні.

"Росіяни на своїх загиблих просто не звертають уваги, вони для них - що є, що немає, порожнє місце", - зауважив секретар РНБО.

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