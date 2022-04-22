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Данілов (1259) росія (63614) втрати (4287)

З крейсера "Москва" врятувалися 58 російських моряків з 510, - Данілов

москва,крейсер,ракетний

Зі знищеного захисниками України ворожого ракетного крейсера "Москва" змогли врятуватися лише 58 осіб з 510, які перебували на борту.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що вони врятували 58 чоловік. Ми не можемо це стверджувати, але попередньо виходить, що так. Але вони це приховують. Всього було на крейсері 510 чоловік. Але якщо людини немає, нема що ховати, не потрібно проводити якусь церемонію. Пропав безвісти, зник. Ось така політика у росіян", - сказав він.

Данілов додав, що в РФ не шанують своїх громадян, які гинуть на війні в Україні.

"Росіяни на своїх загиблих просто не звертають уваги, вони для них - що є, що немає, порожнє місце", - зауважив секретар РНБО.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,2 тис. осіб, 176 літаків, 153 гелікоптери, 838 танків і 2 162 броньованих машини

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Топ коментарі
+70
как утверждала одна руцкая мамка - корабль мацква, где служил мой сын, ПРОСТО шел на Одессу, чтобы ПРОСТО высадить десант... это СОВСЕМ не военная операция...ЗА ЧТО они их потопили????
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22.04.2022 13:25
+51
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22.04.2022 13:24
+47
Просто вони хворі... майже всі!

Якщо в людини нема руки або ноги, то це одразу кидається у вічі, а якщо немає мозку, то виглядає нібито він людина, а як придивишся - скотина... Оце саме про них.
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22.04.2022 13:29
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Для кацапов это "без потерь".)
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22.04.2022 13:21 Відповісти
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22.04.2022 13:24 Відповісти
Тризуб на корпусе "Нептуна"
Сверкнул - и в минусе мордва!
Не угодил гундяй Фортуне
Мощами с крейсера "москва".
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22.04.2022 13:23 Відповісти
Странно, почему карлик ещё не арестовал гундяева...
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22.04.2022 13:47 Відповісти
це не всього лиш, це неприпустимо багато вижило, вижити повинен був 1 маскимум двоє
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22.04.2022 13:24 Відповісти
как утверждала одна руцкая мамка - корабль мацква, где служил мой сын, ПРОСТО шел на Одессу, чтобы ПРОСТО высадить десант... это СОВСЕМ не военная операция...ЗА ЧТО они их потопили????
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22.04.2022 13:25 Відповісти
вся територія Варшавського блоку, це *їх законна територія* для 99% дебілів. совок живий, це все їм наснилося останні 30 років
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22.04.2022 13:28 Відповісти
Просто вони хворі... майже всі!

Якщо в людини нема руки або ноги, то це одразу кидається у вічі, а якщо немає мозку, то виглядає нібито він людина, а як придивишся - скотина... Оце саме про них.
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22.04.2022 13:29 Відповісти
Почти как в песне:

Он шел на Одессу,
а вышел к Херсону Харону...
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22.04.2022 14:36 Відповісти
"ЗА ЧТО они их потопили?"
А никто их не топил. Потопили корабль - это да, но экипаж сам утопился, так как их никто не хватал за шкирку и не окунал в воду.
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22.04.2022 18:12 Відповісти
Может хватит уже этим крейсером забивать медиапространство и начать про сейчас
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22.04.2022 13:25 Відповісти
Геша про Варяг песню сложили и мы сложим про Москву, готовь затычки на уши.
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22.04.2022 13:34 Відповісти
у вас всё не срослось...
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22.04.2022 15:23 Відповісти
Ну как поплавали в круизе по Черному морю ?
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22.04.2022 13:26 Відповісти
та нічого поганого нікому не хотіли, просто 500 *оніжедєтєй* плавали на катері біля їх рідной Адєсси
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22.04.2022 13:29 Відповісти
"Посейдон" наводил, "Нептун" уничтожил и "мощи" не помогли
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22.04.2022 13:30 Відповісти
Знают дети с малых лет,что такое буква "Z", ведь не знать такое глупо,буква «Z»это ******
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22.04.2022 13:30 Відповісти
Предлагаю добавить примерно 400 рыл в сводки уничтоженных орков.
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22.04.2022 13:31 Відповісти
Там ще могло бути якесь кумандування. Штук 100 свинособак плюс. Тобто мінус
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22.04.2022 13:32 Відповісти
там турки около 50 фашистов спасли .. ..
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22.04.2022 13:36 Відповісти
Ну вот, как раз эти 58 штук.
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22.04.2022 18:14 Відповісти
Доречі, справжній Нептун, в руці тримає ТРИЗУБ!!
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22.04.2022 13:32 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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22.04.2022 13:33 Відповісти
об этом знали 50 лет назад https://www.youtube.com/watch?v=Nj6MXyOZ06w
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22.04.2022 13:33 Відповісти
Єнота в студію!
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22.04.2022 13:35 Відповісти
Ани утанули
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22.04.2022 13:37 Відповісти
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22.04.2022 13:39 Відповісти
- Девушка, а девушка, а как пройти на Севастополь?
- Пи*дуйде до Сочі, зомбаки кацапські!
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22.04.2022 14:40 Відповісти
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22.04.2022 13:41 Відповісти
Всі знають...
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22.04.2022 13:46 Відповісти
довольно сомнительно, что на нем так мало выжило. Ракеты попали кучно, корабль был на плаву довольно долго, его не разворотило внешне. Больше все таки похоже что там до 100 погибших и пропавших
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22.04.2022 13:46 Відповісти
И плюс еще до 300 подохших.
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22.04.2022 13:52 Відповісти
Аргументы у секретаря НРБО конечно ... Ну нельзя же так.
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22.04.2022 15:13 Відповісти
Вокруг всех иллюминаторов все выгорело, т.е. внутри крейсер выгорел полностью. Ты понимаешь, что экипажу нужно было выбираться по сути по узкому лабиринту (да еще и офигенно наклоненном) в огне и в дыму. А теперь представь, что 400 человек, которые могли выжить после взрыва, это делали одновременно.
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22.04.2022 16:20 Відповісти
выбираться? кацапам? может еще в плен соберутся? думать начнут? им там мозги вынесли скорее всего более чем полностью. так что выбираться может стал бы капитан и ко. а остальные - должны бороться за живучесть корабля (до получения прямого приказа). кстати Хйла и ко это тоже касается.
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22.04.2022 17:18 Відповісти
А где дежурная группа с штаба флота?
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22.04.2022 13:49 Відповісти
510 це по штату. Пишуть, припускають, там було 240, до 300.
53 вивези ...
Якось так.
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22.04.2022 13:50 Відповісти
Tam mogla bytu shhe desantyra.. Kazhyt
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22.04.2022 13:58 Відповісти
Жаль ... что не 98 % подохло .... мамкам бы рублики выплатили .... мамки бы рады были ... папки бы мордой в оливье ... в блевотине ...
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22.04.2022 14:46 Відповісти
Насправді ніхто не знає скільки саме там було команди +- 100 осіб. Хто загинув дізнаємось після війни. Зараз визнають 100 загиблих та потроху будуть добавляти (чтоб нє сєять паніку)
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22.04.2022 15:02 Відповісти
Штатный экипаж такого ракетного крейсера должен составлять 510 человек , но так как это флагман и корабль управления на его борту могут быть размещены ещё 250 человек так называемых пассажиров . Это спецы из командования флота , штаба флота , различные координаторы других штабов , всевозможные специалисты по шифрованной связи и сами не штатные связисты , подразделение морской пехоты и ещё много всяких разных этих самых пассажиров . Когда они садятся на корабль то вносят с собой некоторую разлаженность экипажа в реальных аварийных ситуациях потому что штатная команда имеет один уровень тренированности , а пришлых нужно долго приводить каждодневными тренировками к должному уровню . Какой уровень подготовки был у всей этой толпы мы не узнаем , точно так же как и действительную численность экипажа . На корабле это знает старпом , старшина службы и команды и коки , так как все они готовят еду на конкретное колличество людей . Теперь главное , во время боевой тревоги весь экипаж находится на боевых постах и не имеет права их покидать без команды что бы там не случилось , каждый борется за живучесть корабля только там где он расписан по тревогам .Когда в борт попали две ракеты это взрыв и сразу же пожар с частичным задымлением отсеков и я уверен , что у части команды была паника от увиденных трупов , горящих помещений и не возможностью вырваться из задымленных отсеков . Кто то сразу выпрыгнул за борт и утонул от переохлаждения , кто то боролся с огнем и умер там же , многие получили контузию от мощнейшего взрыва и умерли от задымления и физической неспособности бороться с огнем , ну а если там сдетонировало ещё что то свое то это только добавляет к версии больше трупов и меньше выживших . Я лично думаю ,что корабль затопили , что бы не буксировать этот плавучий морг в Севастополь и не доставать трупы под круглосуточный вой ,, десяти долларовых ,, шлюх как это было в Видяево , хотя там было не так но были шлюхи и был Путин .
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22.04.2022 15:07 Відповісти
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22.04.2022 15:33 Відповісти
Данілову варто було б надати докази. А не патякати. Бо все буде знецінено. Мені б дуже хотілося, щоб їх потонули тисячі. Але факти потребують доказів.
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22.04.2022 15:45 Відповісти
Факти: 510- екіпаж, ще десь 100 - з штату керивництва флоту, ще до 300 - просто йшли висадитись в Одесі. Турки спасли 54, а привезли в Севас 58, думаю це "турецький улов" + 4 москалі в морі знайшли або зняли з корита. Логіка проста: решта годує чорноморську фауну.
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22.04.2022 17:02 Відповісти
а что там делали турки вообще? военный корабль, война, закрытая зона, вроде как, ракеты летают, и тут - турки - спасают кацапов.
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22.04.2022 17:24 Відповісти
на до бы в интерпол подать, что ли, на этих 58 военных преступников. или их уже вернул друг Эрдоган? как и друг Лукашенко?
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22.04.2022 17:25 Відповісти
сколько сотен человек они ракетами убили?
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22.04.2022 17:26 Відповісти
Выжили те, кто были на корме. Это было видно даже по фотке. При том даже они не факт что смогли быстро эвакуироваться пока не подошли спасатели. Тупо прыгнуть за борт и помереть через пол часа от переохлаждения тоже не вариант.
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22.04.2022 18:43 Відповісти
 
 