З крейсера "Москва" врятувалися 58 російських моряків з 510, - Данілов
Зі знищеного захисниками України ворожого ракетного крейсера "Москва" змогли врятуватися лише 58 осіб з 510, які перебували на борту.
Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що вони врятували 58 чоловік. Ми не можемо це стверджувати, але попередньо виходить, що так. Але вони це приховують. Всього було на крейсері 510 чоловік. Але якщо людини немає, нема що ховати, не потрібно проводити якусь церемонію. Пропав безвісти, зник. Ось така політика у росіян", - сказав він.
Данілов додав, що в РФ не шанують своїх громадян, які гинуть на війні в Україні.
"Росіяни на своїх загиблих просто не звертають уваги, вони для них - що є, що немає, порожнє місце", - зауважив секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Сверкнул - и в минусе мордва!
Не угодил гундяй Фортуне
Мощами с крейсера "москва".
Якщо в людини нема руки або ноги, то це одразу кидається у вічі, а якщо немає мозку, то виглядає нібито він людина, а як придивишся - скотина... Оце саме про них.
Он шел на Одессу,
а вышел к
ХерсонуХарону...
А никто их не топил. Потопили корабль - это да, но экипаж сам утопился, так как их никто не хватал за шкирку и не окунал в воду.
- Пи*дуйде до Сочі, зомбаки кацапські!
53 вивези ...
Якось так.