РФ планирует бросить на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ, - Скибицкий
По данным украинской разведки, режим Путина планирует привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ для дальнейшего наступления на завод "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе, который защищают украинские Силы обороны.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 22 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Журналисты попросили прокомментировать информацию, что президент РФ Владимир Путин не поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу, предложившего массированно штурмовать "Азовсталь". Скибицкий подчеркнул, что руководство РФ, как всегда, лукавит.
"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", - заявил Скибицкий.
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CAESAR экспортируется в 7 стран мира, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чехию. Это очень мобильная машина, способная развивать скорость до 50 км/ч на любой местности.
Короче из тех, кто не даёт тяжёлую артилерию, осталась только Германия
https://postimg.cc/RNzLGLtS
Ща мудрий нарід тебе заспамить і закидає гнилими помідорами!
Бо не можна щоб якийсь українець, в минулому КГБ-іст (про Литвиненко ті свині мовчать) вказував мудрому наріду на те, що вони лайно підтримуюють. Бо вони мудрі і самі знають шо робити.
на посилання на аналогічний заклик:
все що вище й нижче читай.
а сам пост вже й видалили...
А тепер увага! Якщо кацапам не видавати **********, а видавати тільки гумові кийки перед штурмом, то Азов і морпіхи не зможуть поповнівати свій боєзапас.
Дуже підступний план!
..ватное мясо.
А ФСБ там одни трутни /делающие видимость работы /