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РФ планирует бросить на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ, - Скибицкий

азовсталь

По данным украинской разведки, режим Путина планирует привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ для дальнейшего наступления на завод "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе, который защищают украинские Силы обороны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 22 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Журналисты попросили прокомментировать информацию, что президент РФ Владимир Путин не поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу, предложившего массированно штурмовать "Азовсталь". Скибицкий подчеркнул, что руководство РФ, как всегда, лукавит.

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"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", - заявил Скибицкий.
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Топ комментарии
+20
дубинки только пусть потолще возьмут, а то удовольствия не получат
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22.04.2022 15:12
+18
И снова эта старая кацапская песня-а вот могли бы,а вот если бы не, а вот сейчас начнём по настоящему воевать и тд....
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22.04.2022 15:22
+17
Яке прикре самогубство. Не могли спецназ.с элитными частями взять, так давайте пошлём части, которые максимум могут в заградотрядах стоят
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22.04.2022 15:11
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скорей всего втихаря этим все и закончится
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22.04.2022 15:13 Ответить
Яке прикре самогубство. Не могли спецназ.с элитными частями взять, так давайте пошлём части, которые максимум могут в заградотрядах стоят
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22.04.2022 15:11 Ответить
Вони б ще своїх податківців і прокурорів туди направили на чолі з поклонською. Там їм і 3,14здець настане.
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22.04.2022 15:25 Ответить
все буде у свій час
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22.04.2022 15:42 Ответить
ну, так утилізувати їх церберів та політичну охранку - не найгірша для нас ідея...
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22.04.2022 15:25 Ответить
В мереді пишуть - "Був на базарчику. Зустрів сина знайомої. Офіцер. На пару днів приїхав. З передка. Каже, що кінчились кацапи, які готові здриснути, як в перші дні війни. Зараз там інші. Готові воювати, вбивати, нищити, різати. Ми - їх ціль. І війна на довго."
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22.04.2022 17:15 Ответить
дубинки только пусть потолще возьмут, а то удовольствия не получат
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22.04.2022 15:12 Ответить
по 2шт, им понравится
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22.04.2022 15:14 Ответить
Ото їм , і росгвардії і ФСБ , там пипець!
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22.04.2022 15:14 Ответить
Франция передаст Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки под названием "Nexter CAESAR". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью изданию Ouest-France.

CAESAR (фр. Camion équipé d'un système d'artillerie) - 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Она способна поражать цель на расстоянии 40 км.

CAESAR экспортируется в 7 стран мира, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чехию. Это очень мобильная машина, способная развивать скорость до 50 км/ч на любой местности.

Короче из тех, кто не даёт тяжёлую артилерию, осталась только Германия
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22.04.2022 15:16 Ответить
И снова эта старая кацапская песня-а вот могли бы,а вот если бы не, а вот сейчас начнём по настоящему воевать и тд....
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22.04.2022 15:22 Ответить
да твоя рассия в завод размером в десять гектаров ракетой попасть не может, а ты про мосты,, чудило со страшилками
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22.04.2022 15:24 Ответить
ух ти диви який грізний, а Крейсер Москва теж сам того? диви не всрися від могутності, Вітязь
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22.04.2022 15:24 Ответить
Кацап-не смеши.)
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22.04.2022 15:24 Ответить
Крисчанський міст йди охороняй, бо скоро не буде
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22.04.2022 15:40 Ответить
Думал что росгвардии под Харьковом уже показали что им тут не рады.
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22.04.2022 15:16 Ответить
https://postimg.cc/2VFFtLd4

https://postimg.cc/RNzLGLtS
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22.04.2022 15:17 Ответить
ну и ?..
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22.04.2022 15:24 Ответить
армійські підрозділи на передок, а там кинуть каральні загони... Знають що у наших тільки стрілкова зброя залишилася, і чи є навіть БК
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22.04.2022 15:17 Ответить
якщо я колись побачу, як дитину чи людину з країн НАТО злочинець штовхнув у прірву, і жертва висить на останній гілочці, я нізащо не буду її витягувати, я просто кину їй усі гроші, які матиму. І совість буде чиста, і злочинець на мене не розсердиться і не буде мститися. ...не впевнена, що це у мене вийде, бо тато з того світу прокляне, але я візьму себе в руки і примушу
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22.04.2022 15:18 Ответить
серба чи угра запросто, та й німця чи француза теж ізі, без жодних угризів сумління
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22.04.2022 15:22 Ответить
І до чого тут ваш висер? Вам не подобається, що весь західний світ постачає Україні гроші, зброю та **********? Ви плюєте на них замість сказати "дякую"? Може ти - кацап?
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22.04.2022 15:23 Ответить
Не обращайте внимания на это ипсошное дерьмо. Кацапы сами не могут остановить помощь Украине, поэтому ищут полезных дурачков, которые начнут шатать ситуацию изнутри.
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22.04.2022 15:32 Ответить
"але я візьму себе в руки і примушу" - тупий кацапський переклад....
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22.04.2022 19:12 Ответить
Ну ці напевно навоюють. Значить проблеми серйозні з персоналом в московитів. Нічого вже на підході резерви із натовською технікою. Скоро весело буде на фронті московитам
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22.04.2022 15:21 Ответить
Так Путин утилизирует не выполнивших его приказ ФСБ и Росгвардию. Ждём пленных. Росгвардию за её подвиги на улучшение украинских чернозёмов, а вот ФСБ будет ценнейшим источником информации для спецслужб союзников.
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22.04.2022 15:22 Ответить
Одні вояки можуть тільки дубинками москалів пи....здити. Другі - яйця тих же москалів у дверях щимити. Так що вояки з них ніякі.
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22.04.2022 15:24 Ответить
Про шо ти?

Ща мудрий нарід тебе заспамить і закидає гнилими помідорами!
Бо не можна щоб якийсь українець, в минулому КГБ-іст (про Литвиненко ті свині мовчать) вказував мудрому наріду на те, що вони лайно підтримуюють. Бо вони мудрі і самі знають шо робити.

на посилання на аналогічний заклик:


все що вище й нижче читай.
а сам пост вже й видалили...
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22.04.2022 15:31 Ответить
"Скібіцький наголосив, що керівництво РФ, як завжди, лукавить." Та ну, "лукавить". Як завжди, бреше.
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22.04.2022 15:24 Ответить
Думаю, это скорее не для штурма, а для обработки остатков населения Мариуполя, пока всякие спецнасы СРУ своими тушами будут забрасывать защитников Марика.
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22.04.2022 15:29 Ответить
Нацгвардія і фсб це самі боягузливі підрозділи
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22.04.2022 15:30 Ответить
Надіюсь, що з великої висоти, без парашутів кинуть. Об землю.
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22.04.2022 15:37 Ответить
Я все зрозумів. Дивітся. Це - геніальна стратегія від творця многоходовочок. Наші хлопці там оточені і доставки *********** нема. Тому вони використовують **********, зняті з трупів кацапських солдат.
А тепер увага! Якщо кацапам не видавати **********, а видавати тільки гумові кийки перед штурмом, то Азов і морпіхи не зможуть поповнівати свій боєзапас.
Дуже підступний план!
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22.04.2022 15:39 Ответить
Бессмертные шоли.
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22.04.2022 15:41 Ответить
Приводят в нужную кондицию для "бессмертного полка".
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22.04.2022 15:49 Ответить
ватниый читер бот в ватный читерный слив под номером 200
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22.04.2022 16:14 Ответить
Похоже провинившихся в россгвардии и ФСБ пошлёт в батальоны смертников.
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22.04.2022 15:50 Ответить
Скибицкий тот еще спикер...бросить они хотят 3000 кг.. а чечены и есть роzzгвардия
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22.04.2022 15:53 Ответить
А Путин же приказал отменить штурм Азовстали? Соврал наверно
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22.04.2022 15:58 Ответить
Что значит "наверно"? Он не умеет не врать.
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22.04.2022 16:24 Ответить
так функция собра и ФСБ штурм квартиры с заложниками с винторезом на веревке вниз башкой или бабку на базаре дубинкой по горбу или девственника за ноги в пазик.. а тут ...это уровень омона спецназа------ а штурм азовстали уровень сталинграда...мясо
..ватное мясо.
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22.04.2022 16:13 Ответить
Ну, то есть, россия решила избавиться от росгвардии и фсб, которые умеют "воевать", только если противник - безоружный российский "либерал", добровольно садящийся в автозак.
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22.04.2022 16:23 Ответить
Это им не митинги розганять
А ФСБ там одни трутни /делающие видимость работы /
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22.04.2022 16:24 Ответить
Печально. Дуже шкода найкращих синів України, які захищають Маріуполь, які готові за неї стояти навіть при загрозі втрати життя. А сміття і бур'ян перекоти-поле, який все своє життя висміював українців зі сцени, заховався десь в Європі, в західній частині України і бункерах. Я думаю, що у нас є свої козирі - а це лейтенант баканов, задроченець сівохо і підрозділ спеціального призначення Бені "95 квартал".
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22.04.2022 16:57 Ответить
Всі на перегонки розказують що пропонують путя, фсб, шойгу . Але армія розвідників, сбушників спецназів 40-днів мовчать як рибки .
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22.04.2022 19:21 Ответить
 
 