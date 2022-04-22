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Маріуполь (3207) ФСБ (1429) Скібіцький (285) Росгвардія (97)

РФ планує кинути на "Азовсталь" росгвардію та ФСБ, - Скібіцький

азовсталь

За даними української розвідки, режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі, який захищають українські Сили оборони.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону 22 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Журналісти попросили прокоментувати інформацію, що президент РФ Володимир Путін не підтримав ідею міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який запропонував масовано штурмувати "Азовсталь". Скібіцький наголосив, що керівництво РФ, як завжди, лукавить.

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"Вони дійсно можуть відмовитися від широкомасштабного штурму "Азовсталі". Але за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш спротив", - заявив Скібіцький.

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Топ коментарі
+20
дубинки только пусть потолще возьмут, а то удовольствия не получат
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22.04.2022 15:12
+18
И снова эта старая кацапская песня-а вот могли бы,а вот если бы не, а вот сейчас начнём по настоящему воевать и тд....
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22.04.2022 15:22
+17
Яке прикре самогубство. Не могли спецназ.с элитными частями взять, так давайте пошлём части, которые максимум могут в заградотрядах стоят
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22.04.2022 15:11
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скорей всего втихаря этим все и закончится
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22.04.2022 15:13 Відповісти
Яке прикре самогубство. Не могли спецназ.с элитными частями взять, так давайте пошлём части, которые максимум могут в заградотрядах стоят
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22.04.2022 15:11 Відповісти
Вони б ще своїх податківців і прокурорів туди направили на чолі з поклонською. Там їм і 3,14здець настане.
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22.04.2022 15:25 Відповісти
все буде у свій час
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22.04.2022 15:42 Відповісти
ну, так утилізувати їх церберів та політичну охранку - не найгірша для нас ідея...
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22.04.2022 15:25 Відповісти
В мереді пишуть - "Був на базарчику. Зустрів сина знайомої. Офіцер. На пару днів приїхав. З передка. Каже, що кінчились кацапи, які готові здриснути, як в перші дні війни. Зараз там інші. Готові воювати, вбивати, нищити, різати. Ми - їх ціль. І війна на довго."
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22.04.2022 17:15 Відповісти
дубинки только пусть потолще возьмут, а то удовольствия не получат
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22.04.2022 15:12 Відповісти
по 2шт, им понравится
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22.04.2022 15:14 Відповісти
Ото їм , і росгвардії і ФСБ , там пипець!
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22.04.2022 15:14 Відповісти
Франция передаст Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки под названием "Nexter CAESAR". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью изданию Ouest-France.

CAESAR (фр. Camion équipé d'un système d'artillerie) - 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Она способна поражать цель на расстоянии 40 км.

CAESAR экспортируется в 7 стран мира, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чехию. Это очень мобильная машина, способная развивать скорость до 50 км/ч на любой местности.

Короче из тех, кто не даёт тяжёлую артилерию, осталась только Германия
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22.04.2022 15:16 Відповісти
И снова эта старая кацапская песня-а вот могли бы,а вот если бы не, а вот сейчас начнём по настоящему воевать и тд....
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22.04.2022 15:22 Відповісти
да твоя рассия в завод размером в десять гектаров ракетой попасть не может, а ты про мосты,, чудило со страшилками
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22.04.2022 15:24 Відповісти
ух ти диви який грізний, а Крейсер Москва теж сам того? диви не всрися від могутності, Вітязь
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22.04.2022 15:24 Відповісти
Кацап-не смеши.)
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22.04.2022 15:24 Відповісти
Крисчанський міст йди охороняй, бо скоро не буде
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22.04.2022 15:40 Відповісти
Думал что росгвардии под Харьковом уже показали что им тут не рады.
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22.04.2022 15:16 Відповісти
https://postimg.cc/2VFFtLd4

https://postimg.cc/RNzLGLtS
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22.04.2022 15:17 Відповісти
ну и ?..
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22.04.2022 15:24 Відповісти
армійські підрозділи на передок, а там кинуть каральні загони... Знають що у наших тільки стрілкова зброя залишилася, і чи є навіть БК
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22.04.2022 15:17 Відповісти
якщо я колись побачу, як дитину чи людину з країн НАТО злочинець штовхнув у прірву, і жертва висить на останній гілочці, я нізащо не буду її витягувати, я просто кину їй усі гроші, які матиму. І совість буде чиста, і злочинець на мене не розсердиться і не буде мститися. ...не впевнена, що це у мене вийде, бо тато з того світу прокляне, але я візьму себе в руки і примушу
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22.04.2022 15:18 Відповісти
серба чи угра запросто, та й німця чи француза теж ізі, без жодних угризів сумління
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22.04.2022 15:22 Відповісти
І до чого тут ваш висер? Вам не подобається, що весь західний світ постачає Україні гроші, зброю та **********? Ви плюєте на них замість сказати "дякую"? Може ти - кацап?
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22.04.2022 15:23 Відповісти
Не обращайте внимания на это ипсошное дерьмо. Кацапы сами не могут остановить помощь Украине, поэтому ищут полезных дурачков, которые начнут шатать ситуацию изнутри.
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22.04.2022 15:32 Відповісти
"але я візьму себе в руки і примушу" - тупий кацапський переклад....
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22.04.2022 19:12 Відповісти
Ну ці напевно навоюють. Значить проблеми серйозні з персоналом в московитів. Нічого вже на підході резерви із натовською технікою. Скоро весело буде на фронті московитам
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22.04.2022 15:21 Відповісти
Так Путин утилизирует не выполнивших его приказ ФСБ и Росгвардию. Ждём пленных. Росгвардию за её подвиги на улучшение украинских чернозёмов, а вот ФСБ будет ценнейшим источником информации для спецслужб союзников.
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22.04.2022 15:22 Відповісти
Одні вояки можуть тільки дубинками москалів пи....здити. Другі - яйця тих же москалів у дверях щимити. Так що вояки з них ніякі.
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22.04.2022 15:24 Відповісти
Про шо ти?

Ща мудрий нарід тебе заспамить і закидає гнилими помідорами!
Бо не можна щоб якийсь українець, в минулому КГБ-іст (про Литвиненко ті свині мовчать) вказував мудрому наріду на те, що вони лайно підтримуюють. Бо вони мудрі і самі знають шо робити.

на посилання на аналогічний заклик:


все що вище й нижче читай.
а сам пост вже й видалили...
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22.04.2022 15:31 Відповісти
"Скібіцький наголосив, що керівництво РФ, як завжди, лукавить." Та ну, "лукавить". Як завжди, бреше.
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22.04.2022 15:24 Відповісти
Думаю, это скорее не для штурма, а для обработки остатков населения Мариуполя, пока всякие спецнасы СРУ своими тушами будут забрасывать защитников Марика.
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22.04.2022 15:29 Відповісти
Нацгвардія і фсб це самі боягузливі підрозділи
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22.04.2022 15:30 Відповісти
Надіюсь, що з великої висоти, без парашутів кинуть. Об землю.
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22.04.2022 15:37 Відповісти
Я все зрозумів. Дивітся. Це - геніальна стратегія від творця многоходовочок. Наші хлопці там оточені і доставки *********** нема. Тому вони використовують **********, зняті з трупів кацапських солдат.
А тепер увага! Якщо кацапам не видавати **********, а видавати тільки гумові кийки перед штурмом, то Азов і морпіхи не зможуть поповнівати свій боєзапас.
Дуже підступний план!
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22.04.2022 15:39 Відповісти
Бессмертные шоли.
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22.04.2022 15:41 Відповісти
Приводят в нужную кондицию для "бессмертного полка".
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22.04.2022 15:49 Відповісти
ватниый читер бот в ватный читерный слив под номером 200
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22.04.2022 16:14 Відповісти
Похоже провинившихся в россгвардии и ФСБ пошлёт в батальоны смертников.
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22.04.2022 15:50 Відповісти
Скибицкий тот еще спикер...бросить они хотят 3000 кг.. а чечены и есть роzzгвардия
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22.04.2022 15:53 Відповісти
А Путин же приказал отменить штурм Азовстали? Соврал наверно
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22.04.2022 15:58 Відповісти
Что значит "наверно"? Он не умеет не врать.
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22.04.2022 16:24 Відповісти
так функция собра и ФСБ штурм квартиры с заложниками с винторезом на веревке вниз башкой или бабку на базаре дубинкой по горбу или девственника за ноги в пазик.. а тут ...это уровень омона спецназа------ а штурм азовстали уровень сталинграда...мясо
..ватное мясо.
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22.04.2022 16:13 Відповісти
Ну, то есть, россия решила избавиться от росгвардии и фсб, которые умеют "воевать", только если противник - безоружный российский "либерал", добровольно садящийся в автозак.
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22.04.2022 16:23 Відповісти
Это им не митинги розганять
А ФСБ там одни трутни /делающие видимость работы /
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22.04.2022 16:24 Відповісти
Печально. Дуже шкода найкращих синів України, які захищають Маріуполь, які готові за неї стояти навіть при загрозі втрати життя. А сміття і бур'ян перекоти-поле, який все своє життя висміював українців зі сцени, заховався десь в Європі, в західній частині України і бункерах. Я думаю, що у нас є свої козирі - а це лейтенант баканов, задроченець сівохо і підрозділ спеціального призначення Бені "95 квартал".
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22.04.2022 16:57 Відповісти
Всі на перегонки розказують що пропонують путя, фсб, шойгу . Але армія розвідників, сбушників спецназів 40-днів мовчать як рибки .
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22.04.2022 19:21 Відповісти
 
 