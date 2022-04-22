РФ планує кинути на "Азовсталь" росгвардію та ФСБ, - Скібіцький
За даними української розвідки, режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі, який захищають українські Сили оборони.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону 22 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Журналісти попросили прокоментувати інформацію, що президент РФ Володимир Путін не підтримав ідею міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який запропонував масовано штурмувати "Азовсталь". Скібіцький наголосив, що керівництво РФ, як завжди, лукавить.
"Вони дійсно можуть відмовитися від широкомасштабного штурму "Азовсталі". Але за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш спротив", - заявив Скібіцький.
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CAESAR (фр. Camion équipé d'un système d'artillerie) - 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Она способна поражать цель на расстоянии 40 км.
CAESAR экспортируется в 7 стран мира, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чехию. Это очень мобильная машина, способная развивать скорость до 50 км/ч на любой местности.
Короче из тех, кто не даёт тяжёлую артилерию, осталась только Германия
https://postimg.cc/RNzLGLtS
Ща мудрий нарід тебе заспамить і закидає гнилими помідорами!
Бо не можна щоб якийсь українець, в минулому КГБ-іст (про Литвиненко ті свині мовчать) вказував мудрому наріду на те, що вони лайно підтримуюють. Бо вони мудрі і самі знають шо робити.
на посилання на аналогічний заклик:
все що вище й нижче читай.
а сам пост вже й видалили...
А тепер увага! Якщо кацапам не видавати **********, а видавати тільки гумові кийки перед штурмом, то Азов і морпіхи не зможуть поповнівати свій боєзапас.
Дуже підступний план!
..ватное мясо.
А ФСБ там одни трутни /делающие видимость работы /