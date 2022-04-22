Всемирный банк выделит Украине $4,8 млрд, - Зеленский

Всемирный банк предоставит Украине $4,8 млрд для восстановления и отстройки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в инстаграме, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, во время министерского круглого стола, обратился во Всемирный банк. Результат - $4,8 млрд для восстановления Украины", - написал он.

Президент поблагодарил за поддержку. "С такой помощью сможем быстро восстановить государство", – добавил он.

Также читайте: Глава Пентагона Остин на следующей неделе проведет ряд переговоров в Германии по оборонным нуждам Украины

Как сообщалось, накануне президент Украины в своем выступлении во время этого круглого стола через видеосвязь отметил, что страна нуждается в поддержке объемом до $7 млрд ежемесячно, а премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для покрытия дефицита бюджета необходимо от $4 млрд до $5 млрд.

Глава правительства также сообщил о создании фонда United24 для восстановления страны после военной агрессии России и оценил его необходимые объемы в $600 млрд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для сдерживания России нужно сделать пять шагов, - Зеленский - Всемирному банку. ВИДЕО

В свою очередь, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что банк уже мобилизовал более $3 млрд для Украины, чтобы поддержать продолжение основных государственных услуг.