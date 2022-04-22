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Россияне заканчивают определять места, где ударят на Донбассе, - Минобороны

ворог,враг,русня

Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов на востоке Украины.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют, в частности, способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника, а также непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях", - сказал Мотузяник.

По словам спикера, наибольшая активность оккупантов наблюдается в направлении Изюм-Барвинково, в районе узловой железнодорожной станции Попасная, в районе Северодонецкого урбанизированного района близ Мариуполя, а также на участке дороги Запорожье-Донецк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет установить контроль над Донбассом и югом Украины и получить выход в Приднестровье, где "притесняют русскоязычных", - и.о. командующего войсками ЦВО РФ Миннекаев
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Топ комментарии
+23
Ycu Keng @mr_YcuKeng

Штаты разработали дрон "******* Ghost", специально для ВС Украины, который станет адом для русни... поставки начнутся в пакете помощи на $800 млн., на днях анонсированным Д.Байденом.... God Bless America!
https://youtu.be/A86OrG8nlB8
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22.04.2022 15:38
+20
Першими іх взнають кацапи 😁
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22.04.2022 15:56
+11
Как сказала бы моя бабушка - Велком ту де хел, червоножопi вибл@дки!...
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22.04.2022 15:55
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Ycu Keng @mr_YcuKeng

Штаты разработали дрон "******* Ghost", специально для ВС Украины, который станет адом для русни... поставки начнутся в пакете помощи на $800 млн., на днях анонсированным Д.Байденом.... God Bless America!
https://youtu.be/A86OrG8nlB8
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22.04.2022 15:38 Ответить
бажано б характеристики його взнати
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22.04.2022 15:47 Ответить
Першими іх взнають кацапи 😁
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22.04.2022 15:56 Ответить
там ще є опція від*єднання **********
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22.04.2022 17:01 Ответить
Пишите - РАШИСТЫ -НЕЛЮДИ- НАЦИСТЫ‼️
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22.04.2022 15:52 Ответить
Викусик, не буянь - все будет хорошо!
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22.04.2022 16:08 Ответить
" ... в районі Сєвєродонецького урбанізованого району поблизу Маріуполя"

Джерело:

Поблизу? Між Сєверодонецьком та Маріуполем майже 300 км.
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22.04.2022 15:44 Ответить
там кому пропустили просто, після слова *району*
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22.04.2022 15:45 Ответить
ща , мы МЕДВЕДЧУКА еще допросим раз ПЯТЬСОТ и как начнем защищать страну , мало кому покажется !!!! (((((
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22.04.2022 15:48 Ответить
Вирішальна битва за Донбас
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22.04.2022 15:50 Ответить
Заканчивают определять, закончило ли играть очко, а оно никак не перестаёт играть. То есть с играющим очком прямо на концерт кабздуна.
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22.04.2022 15:51 Ответить
Когда они решатся? Все ждут. Арта наша ждет.
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22.04.2022 15:52 Ответить
Как сказала бы моя бабушка - Велком ту де хел, червоножопi вибл@дки!...
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22.04.2022 15:55 Ответить
а де ваша бабця працює? якшо вона таке каже--Велком ту де хел
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22.04.2022 16:00 Ответить
Welcome to the Hell
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22.04.2022 17:33 Ответить
Як рідко сертися перестануть, так і почнуть. Але все серуться та серуться
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22.04.2022 15:57 Ответить
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)
Уже нафаршировали 2 афгана мардвы.

Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Ну исчё чуть чуть и пистец пида рассии.
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22.04.2022 15:58 Ответить
ну Хйло же "эвакуировал" сколько-там людей. так что для него потерьнет. то что "этоненашилюди" и в перспективе партизаны это другое
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22.04.2022 17:12 Ответить
в напрямку Ізюм-Барвінкове..кругами крутять
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22.04.2022 16:02 Ответить
Наші Воїни Світла пишуть новітню історію людства.
Хай вас Бог в опіці має та від лиха захищає!
Пишаємось вами.
Молимося за вас.
Віримо в нашу Перемогу!
Все буде Україна!
🇺🇦🔱💙💛❤️
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22.04.2022 16:06 Ответить
....Визначились., і?
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22.04.2022 16:08 Ответить
Активная оборона это как раз тот вид военных действий который ведется в настоящее время. Постоянно утилизировать передовые части, что не позволит формировать резервы. Очень надеюсь что тяжелое вооружение будет использоваться сразу, а не находится в резерве. Точек, требующих его наличия много, но надо выделить приоритетные направления, что бы разгрузить те передовые части, которые не могут маневрировать т.к. защищают города.
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22.04.2022 16:17 Ответить
накидайте туди побільше асфальту....
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22.04.2022 16:22 Ответить
Эти места знает уже каждый таксист... Я проверял.
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22.04.2022 16:41 Ответить
 
 