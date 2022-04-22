Россияне заканчивают определять места, где ударят на Донбассе, - Минобороны
Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов на востоке Украины.
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют, в частности, способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника, а также непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях", - сказал Мотузяник.
По словам спикера, наибольшая активность оккупантов наблюдается в направлении Изюм-Барвинково, в районе узловой железнодорожной станции Попасная, в районе Северодонецкого урбанизированного района близ Мариуполя, а также на участке дороги Запорожье-Донецк.
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https://youtu.be/A86OrG8nlB8
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Поблизу? Між Сєверодонецьком та Маріуполем майже 300 км.
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Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Ну исчё чуть чуть и пистец пида рассии.
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