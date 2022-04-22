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Росіяни закінчують визначати місця, де вдарять на Донбасі, - Міноборони

ворог,враг,русня

Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів на сході України.

Про це повідомив на брифінгу спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів. Про це свідчать зокрема способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника, а також безперервні наступальні дії на окремих напрямках", - сказав Мотузяник.

За словами спікера, найбільша активність окупантів спостерігається в напрямку Ізюм-Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції Попасна, в районі Сєверодонецького урбанізованого району поблизу Маріуполя, а також на ділянці дороги Запоріжжя-Донецьк.

Також читайте: Росія хоче встановити контроль над Донбасом та півднем України і отримати вихід до Придністров'я, де "утискають російськомовних", - в.о. командувача військ ЦВО РФ Міннекаєв

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Топ коментарі
+23
Ycu Keng @mr_YcuKeng

Штаты разработали дрон "******* Ghost", специально для ВС Украины, который станет адом для русни... поставки начнутся в пакете помощи на $800 млн., на днях анонсированным Д.Байденом.... God Bless America!
https://youtu.be/A86OrG8nlB8
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22.04.2022 15:38
+20
Першими іх взнають кацапи 😁
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22.04.2022 15:56
+11
Как сказала бы моя бабушка - Велком ту де хел, червоножопi вибл@дки!...
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22.04.2022 15:55
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Ycu Keng @mr_YcuKeng

Штаты разработали дрон "******* Ghost", специально для ВС Украины, который станет адом для русни... поставки начнутся в пакете помощи на $800 млн., на днях анонсированным Д.Байденом.... God Bless America!
https://youtu.be/A86OrG8nlB8
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22.04.2022 15:38 Відповісти
бажано б характеристики його взнати
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22.04.2022 15:47 Відповісти
Першими іх взнають кацапи 😁
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22.04.2022 15:56 Відповісти
там ще є опція від*єднання **********
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22.04.2022 17:01 Відповісти
Пишите - РАШИСТЫ -НЕЛЮДИ- НАЦИСТЫ‼️
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22.04.2022 15:52 Відповісти
Викусик, не буянь - все будет хорошо!
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22.04.2022 16:08 Відповісти
" ... в районі Сєвєродонецького урбанізованого району поблизу Маріуполя"

Джерело:

Поблизу? Між Сєверодонецьком та Маріуполем майже 300 км.
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22.04.2022 15:44 Відповісти
там кому пропустили просто, після слова *району*
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22.04.2022 15:45 Відповісти
ща , мы МЕДВЕДЧУКА еще допросим раз ПЯТЬСОТ и как начнем защищать страну , мало кому покажется !!!! (((((
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22.04.2022 15:48 Відповісти
Вирішальна битва за Донбас
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22.04.2022 15:50 Відповісти
Заканчивают определять, закончило ли играть очко, а оно никак не перестаёт играть. То есть с играющим очком прямо на концерт кабздуна.
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22.04.2022 15:51 Відповісти
Когда они решатся? Все ждут. Арта наша ждет.
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22.04.2022 15:52 Відповісти
Как сказала бы моя бабушка - Велком ту де хел, червоножопi вибл@дки!...
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22.04.2022 15:55 Відповісти
а де ваша бабця працює? якшо вона таке каже--Велком ту де хел
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22.04.2022 16:00 Відповісти
Welcome to the Hell
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22.04.2022 17:33 Відповісти
Як рідко сертися перестануть, так і почнуть. Але все серуться та серуться
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22.04.2022 15:57 Відповісти
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)
Уже нафаршировали 2 афгана мардвы.

Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Ну исчё чуть чуть и пистец пида рассии.
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22.04.2022 15:58 Відповісти
ну Хйло же "эвакуировал" сколько-там людей. так что для него потерьнет. то что "этоненашилюди" и в перспективе партизаны это другое
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22.04.2022 17:12 Відповісти
в напрямку Ізюм-Барвінкове..кругами крутять
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22.04.2022 16:02 Відповісти
Наші Воїни Світла пишуть новітню історію людства.
Хай вас Бог в опіці має та від лиха захищає!
Пишаємось вами.
Молимося за вас.
Віримо в нашу Перемогу!
Все буде Україна!
🇺🇦🔱💙💛❤️
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22.04.2022 16:06 Відповісти
....Визначились., і?
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22.04.2022 16:08 Відповісти
Активная оборона это как раз тот вид военных действий который ведется в настоящее время. Постоянно утилизировать передовые части, что не позволит формировать резервы. Очень надеюсь что тяжелое вооружение будет использоваться сразу, а не находится в резерве. Точек, требующих его наличия много, но надо выделить приоритетные направления, что бы разгрузить те передовые части, которые не могут маневрировать т.к. защищают города.
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22.04.2022 16:17 Відповісти
накидайте туди побільше асфальту....
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22.04.2022 16:22 Відповісти
Эти места знает уже каждый таксист... Я проверял.
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22.04.2022 16:41 Відповісти
 
 