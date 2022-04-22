Росіяни закінчують визначати місця, де вдарять на Донбасі, - Міноборони

Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів на сході України.

Про це повідомив на брифінгу спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів. Про це свідчать зокрема способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника, а також безперервні наступальні дії на окремих напрямках", - сказав Мотузяник.

За словами спікера, найбільша активність окупантів спостерігається в напрямку Ізюм-Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції Попасна, в районі Сєверодонецького урбанізованого району поблизу Маріуполя, а також на ділянці дороги Запоріжжя-Донецьк.

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