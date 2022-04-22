Росіяни закінчують визначати місця, де вдарять на Донбасі, - Міноборони
Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів на сході України.
Про це повідомив на брифінгу спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів. Про це свідчать зокрема способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника, а також безперервні наступальні дії на окремих напрямках", - сказав Мотузяник.
За словами спікера, найбільша активність окупантів спостерігається в напрямку Ізюм-Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції Попасна, в районі Сєверодонецького урбанізованого району поблизу Маріуполя, а також на ділянці дороги Запоріжжя-Донецьк.
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Штаты разработали дрон "******* Ghost", специально для ВС Украины, который станет адом для русни... поставки начнутся в пакете помощи на $800 млн., на днях анонсированным Д.Байденом.... God Bless America!
https://youtu.be/A86OrG8nlB8
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Поблизу? Між Сєверодонецьком та Маріуполем майже 300 км.
Уже нафаршировали 2 афгана мардвы.
Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Ну исчё чуть чуть и пистец пида рассии.
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