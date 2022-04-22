Росія хоче встановити контроль над Донбасом та півднем України і отримати вихід до Придністров'я, де "утискають російськомовних", - в.о. командувача військ ЦВО РФ Міннекаєв

Російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України, який в РФ називають "новою фазою спецоперації" планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим.

Про це повідомив виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"З початку другої фази "спецоперації" (повномасштабної війни проти України. - Ред.), вона вже почалася буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною. Це дозволить забезпечити сухопутний коридор у Крим, а також впливати на життєво важливі об'єкти української економіки", - ділиться Міннекаєв стратегічними планами РФ.

Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.

"Контроль над півднем України - це ще один вихід у Придністров'ї, де також наголошують на фактах утисків російськомовного населення", - зазначив Міннекаєв.

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