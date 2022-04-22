Росія хоче встановити контроль над Донбасом та півднем України і отримати вихід до Придністров'я, де "утискають російськомовних", - в.о. командувача військ ЦВО РФ Міннекаєв
Російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України, який в РФ називають "новою фазою спецоперації" планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим.
Про це повідомив виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"З початку другої фази "спецоперації" (повномасштабної війни проти України. - Ред.), вона вже почалася буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною. Це дозволить забезпечити сухопутний коридор у Крим, а також впливати на життєво важливі об'єкти української економіки", - ділиться Міннекаєв стратегічними планами РФ.
Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.
"Контроль над півднем України - це ще один вихід у Придністров'ї, де також наголошують на фактах утисків російськомовного населення", - зазначив Міннекаєв.
Будь ласка, зачекайте...
тільки туди ссикуни чомусь не лізуть. чого б це?
-- З'їсти-то він з'їсть, синку, та хто ж йому дасть?
Чому не розбомбити його вщент, взяти кацапів-окупантів-Молдови в обміний фонд та богаті військові трофеї?
Розумію що це теріторія сувереної Молдови, але вірю що з ними можемо домовитися - ми робимо справу, забираємо своє, повертаємо землю законій молдавській владі, і всі задоволені. Молдова хай каже, ми не знаємо, що там коїться, бо не контролюємо ці землі, то ж без претензій до України під час звільнення.
Протягом денаціфіцкації і демілітарізації можна казати що це не ми, це сили самооборони Приднєстровья, де утискають молдавоязічних, також казати що вони сами себе обстріляли, можна зробити "Гляйвицький прецедент" та інши підступни речі, які кацапи роблять 24/7 усім своїм сусідам.
Але добре, нехай не штурмовати, а хоча б розтрощити там все, бо цє "приднєстровье" прострілюється нашою артою наскрізь. Кордону з мордором у них нема, то ж довго вони у руїнах не протягнуть.
До речі, я вважаю що ПВО у тих орків якщо і є, то слабке, тож з тотальним домінуванням в повітрі винищити їх буде дуже просто.
Вибачте, якщо я когось дратую своєю обивательскими мислями, але ж мені здається что "спецоперація по денаціфікації Приднєстровья" буде мати набагато більше переваг ніж втрат.
Плюси:
- безпечний тил, + кілометри безпечного кордону з Молдовою. Тож висвободження військ.
- трофеї, обмінний фонд
- величезна моральна поразка російського ігілу.
Мінуси:
- витрати пального та ***********
- можливі військові втрати
Понад 43% молдован вважають, що у війні в Україні винні НАТО, Захід і Зеленський
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138114/
Вони живуть у центі Молдови - пишуть, що потрапили майже в совок. Легкая ментальная здобыч для Орди - за бажання, за тиждень заберуть усю Молдову
ІЗ-ЗА ЧОГО КІПІШ?
ЯКЕСЬ ОРКСЬКЕ ЧМО - ПАРКЕТНИЙ МОКШАНСЬКИЙ ГЕНАРАЛ - ПІЗД..НУВ ЯКУСЬ ХУ..НЮ.
А ТУТ ВЖЕ ХАЙ ПІДНЯВСЯ.
НАТИКАЛИ ЙОМУ ХУ...ОВ І ПРАЦЮЄМО ДАЛІ НА СПРАВУ ЗНИЩЕННЯ МОРДОРУ!
Так що, ситуація для нас не дуже хорошо як нам кажуть. Так враховуючі з ким ми воюємо, ситуація могла бути в рази, якщо не на порядок гірша. Я підкреслюю, що ще 60 днів тому, 22.02.2022, США, Великобританія та НАТО давали максимум 96 годин, поки Київ буде захоплений ворогом і максимум 7 днів на всю Україну. Всеце так.
Але дуже великі території захоплені ворогом. Якщо буде прийняте рішення їх визволяти, то тепер вже Україна змушена буде атакувати. А для цього, по-перше потрібна зовсім інша зброя, а по-друге вже гаші втрати будуть в 2.5-3 рази більші. Так завжди буває в атакуючої сторони.
Власне тому нам треба також трохи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,_1918.jpg свою історію пам"ятати
і відправляти оркостан за кораблем теоретично і практично
Причина этому никуда не делась, они считают, что мы живем лучше их, за их же счет и потому они считают, что нужно действовать в их извечном, мокшанском ключе - отнять и поделить. И между прочим, военкоматы используют именно эту особенность населения страны для вербовки пушечного мяса.
Если в начале кампании легендой для вербовки была борьба с «фашизмом» и нажималась кнопка, имплантированная в их мозг с детства, то чуть позже она перестала срабатывать. Вернее, одной этой кнопки стало недостаточно. И дело тут в длительности боевых действий.
Сейчас уже очевидны контуры стратегии этой войны, которые говорят о том, как это виделось министру-оленеводу и кремлевским старцам. Собственно говоря, блицкриг был задуман не только ради спортивного интереса, чтобы показать: «Смотри, как умеем», хотя и это было важным фактором. Все же основным был другой фактор, для внутреннего употребления.
Есть все основания полагать, что на москве представляли о том, что как минимум часть ВСУ окажет серьезное сопротивление при вторжении, но тем не менее, многократное преимущество на отдельных участках фронта в живой силе и технике должно было привести к быстрому поражению основной части украинской армии.
Кроме того, там прямо рассчитывали на кучу зеленых тряпок у власти, а также - прямой агентуры, которая видя такой разгром, тут же кинется подписывать капитуляцию. Между прочим, эти надежды там не испарились и сейчас, а зеленые дряни и сейчас рассказывают о переговорах и каких-то компромиссах.
Персонажи, безусловно имеющие в москве агентурные псевдонимы и соответствующие регистрационные номера агентурных дел как-то не впечатлились ни разрушенными городами, ни той горой трупов, которую оккупант оставил на Киевщине, и продолжают свои речи о «компромиссах».
Если бы не наши партнеры, оказывающие нам помощь и регулярно сбивающие пыль с их ушей, они бы уже попытались подписать условия прутина. Другое дело, как на это отреагировала бы армия и здоровая часть общества, но это - другая история.
o4eni stranno , prednestrovie pod okupatsiei rashki , tak kogo tam ushemleaiut ?
Бодливой корове бог рогов не дает.
Вот просто 3/14здец как красиво им будет...