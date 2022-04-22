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Новости Санкции против России
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россия (93025) санкции (11051) Набиуллина (14)

В России из-за санкций возникли трудности с закупками пуговиц, - глава Центробанка РФ Набиуллина

росія,швея

Из-за наложенных на Россию санкций многие швейные производства столкнулись с трудностями в приобретении фурнитуры, в том числе с нехваткой пуговиц.

Об этом заявила глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"К примеру, пуговицы. Их много где делают, но вот как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнеров, перестройка логистики – может занимать до нескольких месяцев", – сказала Набиуллина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Холодный мир", не закрепленный договоренностью, не освободит Россию от санкций, - Шольц

Похожая ситуация происходит и с бумажной промышленностью, отметила глава ЦБ. Для производства бумаги использовалась российская древесина, но иностранные отбеливающие химикаты.

"Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов, но на это тоже нужно время", – сказала она.

13 апреля глава Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.
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Топ комментарии
+39
Вот это вяличие, я понимаю!
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22.04.2022 16:05
+25
ніколи не розумів нащо мавпам взагалі одяг.
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22.04.2022 16:06
+24
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22.04.2022 16:12
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Вот это вяличие, я понимаю!
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22.04.2022 16:05 Ответить
К ПУГОВИЦАМ ПРЕТЕНЗИИ ЕСТЬ?
ПРИШИТЫ НАМЕРТВО - НЕ ОТОРВЕШЬ. (С)
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22.04.2022 16:06 Ответить
ніколи не розумів нащо мавпам взагалі одяг.
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22.04.2022 16:06 Ответить
Проблеми з гудзиками це нормально.Ця свиняча нечисть перший раз в житті сковорідку побачила,коли в Україну залізла.🐷🐽🐷
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22.04.2022 16:08 Ответить
при цьому, на картки орків, зарплата та бойові приходять вчасно.
і їм пох.й ваші гудзики коли працює платіжна система
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22.04.2022 16:08 Ответить
Во вторую мировую в Штатах клепали пуговицы для формы совковых солдат...
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22.04.2022 16:09 Ответить
Да, потом даже в 60-е было невдобно, когда пришить нужно, а там USA
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22.04.2022 16:13 Ответить
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22.04.2022 16:43 Ответить
Ґудзікі...то в Японію
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22.04.2022 16:09 Ответить
хімікати вони розробляють) вчора побачили як хімічат....наїбуліна визнай,вам п..зда
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22.04.2022 16:09 Ответить
Лапатнікі-лапті на пугавіцах ето уже роскашь...
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22.04.2022 16:10 Ответить
Мочалом подпоясаться, вместо пуговиц, портки подтянуть, лапти переобуть и вперёд, к победе коммунизма. Деды ведь ходили.
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22.04.2022 16:10 Ответить
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22.04.2022 16:58 Ответить
‼️‼️‼️Про москалів
«Скільки століть вони, курва, нас асвабаждают від нормального людського життя!»

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22.04.2022 16:59 Ответить
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22.04.2022 17:00 Ответить
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22.04.2022 17:32 Ответить
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22.04.2022 16:12 Ответить
Пуговицы, гвозди, сразу видна смехдержава И это ее лидеры заявляют.
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22.04.2022 16:12 Ответить
У шкурах ходіть, кацапи, як діди 😂👍Шкуру натягнув, у дупло заліз і все вєлічіє одразу ваше 😂
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22.04.2022 16:12 Ответить
Какие шкуры. Диды в обмотках ходили. Выше есть даже фото. Вот так они всю жизнь ходили.
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22.04.2022 16:15 Ответить
просю вибачення - та хрєнь онучами зветься. Ну по солдатські - обмотки.
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22.04.2022 16:29 Ответить
Навіщо вам орки ґудзики?
Петля та паличка з двома дірками - чим не ґудзик?
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22.04.2022 16:13 Ответить
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22.04.2022 16:13 Ответить
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22.04.2022 16:25 Ответить
Что СССР, что нынешняя *********, ни малейшей разницы.
Тогда "Буран" построили, а трусов шить не смогли.
И сейчас то же самое.
Ракету "Сармать" запустили. а пуговицы сделать не могут
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22.04.2022 16:16 Ответить
Ну так какие заводы и спецов из Германии вывезли, то и делали. Сами свинорылые рукожопые дебилы хорошо делают только себе подобных. Наплодилось свиноты 140 млн(по кацапской стате). Стрелять неперестреляь.
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22.04.2022 16:28 Ответить
Лайфхак с ссср: обрезать с вещей, перед их выбросом, всю фурнитуру
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22.04.2022 16:16 Ответить
А шнурки хоч роблять? А то і підв'язатись не буде чим.
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22.04.2022 16:16 Ответить
а у них всегда проблема с гудзиками была .шо помогало западному миру идентифицировать шпиёнов по распахнутой ширинке.
бо не было динамического стереотипа застегивать ее сразу после облегчения.
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22.04.2022 16:17 Ответить
В каждой шутке есть доля шутки...
Ширинка ширинкой, но в годы войны именно так и ловили германских шпионов - по документам.
Немцы захватили несколько типографий, где печатали на настоящих советских бланках настоящие советские паспорта.
На 100% оригинальные.
И все равно их выявляли. Как???
А очень просто, бланки паспортов то они захватили, а скрепки для листов не нашли. И привезли свои. Вот по этим скрепкам шпионов и выявляли.
Советские скрепки из черного металла, ржавые и прогнившие, а немецкие из нержавеющей проволоки, новенькие и блестящие.
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22.04.2022 16:28 Ответить
По одному на кожне око.
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22.04.2022 16:17 Ответить
А де на лаптях, сарафанах і кокошниках використовуються ґудзики? Не розумію в чому проблема.
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22.04.2022 16:18 Ответить
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22.04.2022 16:19 Ответить
Коли цей звіринець повиздихає ?
Нікчемні людиська..
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22.04.2022 16:21 Ответить
Тю... Та "по завєтам прєдков" нехай використовують мотузочки. Чекаємо на виробництво лаптів та онучів від модельного дому "путєнг и Ко". Пєтя І прорубив вікно до Європи, а мерзенний карлик путя його забетонував.
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22.04.2022 16:24 Ответить
Кульки для трупов рашкиных солдат на молниях.. Пуговицы не нужны
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22.04.2022 16:28 Ответить
от лифчиков застежки используйте!!)))
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22.04.2022 16:32 Ответить
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22.04.2022 16:36 Ответить
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22.04.2022 16:49 Ответить
А на хрена им гудзики, проволокой, оно как-то и по скрепнее будет!!!!
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22.04.2022 16:50 Ответить
А шо, на ОНУЧАХ есть пуговицы?
Или они их жрали как "Монпансье"?
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22.04.2022 16:53 Ответить
А як же гедзь и ганок?
А веселака взалали диво дивне
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22.04.2022 16:53 Ответить
Обыкновенный рашизм.

Слова "рашизм" и определения к нему ещё нет в словарях, но в будущем оно обязательно там появится. Чтобы жить дальше, строить нормальную счастливую страну, поднимать Россию из руин путинизма, понадобится тщательно разобраться с прошлым, точнее, с сегодняшним настоящим. Заново пережить, осознать, переработать этот кошмар внутри себя, чтобы когда-нибудь от него очиститься.

Рашизм - это война. Это преступления против человечности. Это попытка уничтожить соседнее государство. Миллионы человеческих трагедий и десятки тысяч загубленных жизней - солдат, мирных граждан, женщин, детей, стариков. Руины сражающегося из последних сил Мариуполя. Разбомбленные роддом, театр, школа искусств... Это 19-летние мальчишки-срочники, волею Владимира Путина ставшие "ихтамнетами". Почти четыре миллиона беженцев-украинцев, хлынувшие в Европу. Это ежедневные отчёты об уничтожении "живой силы и техники противника" в монотонном исполнении говорящей головы Минобороны РФ… Живая сила - это люди.

Рашизм - это всепоглощающая ложь. К примеру, изречённая https://www.youtube.com/watch?v=CcUyRF86B28 устами министра иностранных дел Сергея Лаврова : "Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали…" Ложь, чтобы обосновать преступление. Вот лишь один образчик, про "восьмилетний геноцид". В докладах уполномоченного по правам человека в "ДНР" https://www.kommersant.ru/doc/5258991 говорится о девяти погибших мирных жителях в 2019 году и пятерых в 2020-м. О потерях среди гражданского населения "ЛНР" известно из отчетов её представителей в Совместном центре по контролю и координации: один мирный житель в 2021 году и двое в 2020-м. Для сравнения:https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/ukraine-civilian-casualty-update-27-march-2022 согласно статистике ООН (вероятнее всего, неполной), за время путинской "спецоперации" в "ЛНР" и "ДНР" убиты 59 мирных жителей, ранены 226. В районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых украинским правительством, 301 погибший и 694 раненых.

Рашизм - это изоляция. Это когда 141 государство https://news.un.org/ru/story/2022/03/1419092 голосует за признание России агрессором , 35 воздерживаются и лишь четыре поддерживают действия Москвы. Это позорное изгнание страны из Совета Европы, едва ли не первый случай в истории старейшей на континенте международной организации.

Рашизм - это катастрофа политической системы. Это цинично обнулённая Конституция, демонстративное попрание прав человека. Уничтожение не то что независимых, но и хотя бы просто адекватных судов. Отсутствие свободных выборов. Неправосудные законы. Карманный парламент, превращенный в придаток диктатуры для одобрения указаний, спускаемых из президентской администрации. Планомерные "посадки" и выдавливание из страны оппозиционеров, активистов и независимых журналистов. Это распоясавшиеся спецслужбы и потерявший берега отгородившийся от сограждан диктатор и его опричники. Это полный разрыв "элиты" с народом, общение "верхов" с "низами" посредством тупой и назойливой пропаганды из каждого телеутюга.

Рашизм - это когда люди перестают быть гражданами, разучиваются думать, позволяют помыкать собой

Рашизм - это гибель экономики. Отключение страны от мировой экономической и финансовой систем. Уничтожение преимуществ, которые Россия получила с начала 90-х, встав на сложный путь интеграции в международное сообщество. https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard Это 7116 санкций - такого количества мировое сообщество не накладывало даже на самых "заслуженных" своих "плохишей". Это многолетняя коррупция путинского окружения. Помноженная на войну и санкции, она привела к тому, что ВВП страны за одну последнюю неделю февраля https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-04/jpmorgan-warns-russia-headed-for-1998-like-collapse-in-economy?srnd=premium-europe упал заметнее , чем во время кризиса 1998 года. Это возвращение дефицита лекарств, одежды, бытовой техники, электронных компонентов. Остановка предприятий. Безработица. Рубль, превращающийся в бумажки, в то время как цена обычной пачки бумаги для принтера уже в районе 1500 рублей и выше (рост не менее чем в четыре раза), и её уже даже по этой цене не найти.

Рашизм - это воспроизводство страха и ненависти, фактический призыв к гражданской войне. Натравливание "своих" на "чужих". Разделение общества на "национал-предателей", которые смеют своё мнение иметь, и национал-патриотов, смеющих иметь мнение начальства. Призыв разобраться с первыми, http://kremlin.ru/misc/67999/videos брошенный президентом , и оболванивание вторых.

Рашизм - это театр абсурда, в котором нажившее миллиарды окружение диктатора, скованное страхом, до последнего топчется вокруг него, прежде чем совершить групповой прыжок в небытие.

Рашизм - это нетерпимость. К чужому мнению, к чужой культуре, прикрывающая к тому же растаптывание собственной. Это презрение к общечеловеческим ценностям под прикрытием "особого" русского пути. Это шпиономания. Разрыв научных, культурных связей с другими странами. Одержимость кознями Запада, который-де спит и видит, как бы уничтожить Россию, словно других дел у этого злополучного Запада нет.

Рашизм - это запрет на профессию журналиста, на независимое информирование общества. Это наглая пропаганда, способствующая созданию массового психоза. Приклеивание ярлыков и подмена понятий. Игра на эмоциях и чувствах собственных граждан. Чтобы "помочь" им "принять войну", выдумали "денацификацию", обвинив в нацизме украинского президента-еврея, родственники которого в годы Второй мировой погибли от рук нацистов.

Рашизм - это переписывание истории в угоду идеям диктатора. Это школьные учебники, в которых украинцам отказано в праве на собственное государство, а Россия представлена в кольце врагов. Это бесконечная "патриотическая" муштра, в ходе которой детсадовцев и школьников учат ходить строем.

Рашизм - это бессмысленная толпа на стадионе в Лужниках, приветствующая своего лидера криками и свистом - не то одобрения, не то осуждения. Рашизм - это когда люди перестают быть гражданами, разучиваются думать, позволяют помыкать собой, а стукачество становится образом жизни и средством заработка.

Рашизм - это буква Z, по недомыслию путинских пропагандистов превращённая в символ этой гнусной "спецоперации". Достаточно заглянуть в книги или, на худой конец, в Википедию, чтобы узнать: в годы Второй мировой войны в некоторых концлагерях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%85 буквой Z обозначали цыган (от нем. ********). И именно Z https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C красовалась на здании за территорией Заксенхаузена , оборудованного нацистами специальным устройством для массовых убийств выстрелами в затылок, крематорием с четырьмя печами и газовой камерой.

Рашизм, навязанный собственной стране Путиным, под "сверхзвуки" "строго по плану" взрывающих чужую землю ракет, - это не про жизнь. Это про смерть. Смерть тысяч солдат. Смерть политических оппонентов. Смерть живой мысли. Смерть будущего для миллионов россиян.
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22.04.2022 17:00 Ответить
Судя по ценам за которые вы их покупали то таки да...
Луи витон, шанель и Прада ушли с вашего рынка...
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22.04.2022 17:08 Ответить
И это ещё амбиции типа СССР-2?
Тут на Гондурас с натяжкой дотягивает.
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22.04.2022 17:21 Ответить
Поради:
Для верхнього одягу та мотні - використовувати палочки та петельки.
Для штанів добре підходить звичайна мотузка.
Для лаптів - джутовий шпагат.
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22.04.2022 19:13 Ответить
Теперь понятно, что из себя представляет анало-говНЕТная паРаша: гвоздей своих НЕТ, офисной бумаги своей НЕТ, пуговиц своих НЕТ... Полный анало-говНЕТ!
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22.04.2022 22:26 Ответить
гудзики - похоже на японское слово. потому у кацапов и проблемы.
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23.04.2022 05:00 Ответить
 
 